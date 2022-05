🎧 Podcast Oorlog in Europa

Het meest politieke songfestival ooit: luister het gesprek met Italië-correspondent Rosa van Gool

Het chaotische songfestival, de heiligverklaring van Titus Brandsma en de inbeslagname van het megajacht van Poetin in de scheepswerf in Marina di Carrera: er was veel aan de hand in Italië deze week. Correspondent Rosa van Gool in gesprek met Pieter Klok over de rol van de paus in de oorlog en de Italiaanse daadkrachtige aanpak van de Russische oligarchen.