Het masterplan van de aanstaande baas van de Wereldbank: iedereen digitaal bankieren

Ajay Banga in zijn tijd als topman van Mastercard. Beeld Reuters

Toen Ajay Banga (1959) in 2000 naar de Verenigde Staten verhuisde, bezocht hij een elektronicazaak. Hij wilde een mobiele telefoon kopen, maar dat bleek lastiger dan gedacht. Banga verdiende goed – hij was een manager bij Citibank – en toch. Volgens het systeem had hij een kredietgeschiedenis nodig en die had hij niet, als nieuwbakken immigrant.

Zijn ervaringen als immigrant hebben hem gevormd, zei Banga bij een bijeenkomst in 2020, inmiddels opgeklommen tot topman van Mastercard en genaturaliseerd tot Amerikaan. ‘Ik was financieel uitgesloten. Financiële uitsluiting betreft niet alleen mensen zonder inkomen. Het gaat om mensen die niet passen in de manier waarop we ons financiële systeem hebben gebouwd.’ Sindsdien is het zijn missie om iedereen in de wereld aansluiting te bieden op het internationale financiële stelsel.

Over de auteur Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Die missie sluit goed aan bij wat waarschijnlijk zijn nieuwe baan wordt: president van de Wereldbank. Dat instituut is de belangrijkste mondiale organisatie die ontwikkelingshulp financiert. De aandeelhouders van de bank zijn de 189 lidstaten. De Verenigde Staten zijn de grootste aandeelhouder en dragen traditiegetrouw de president voor, maar in theorie is het mogelijk dat andere lidstaten voor 29 maart nog een tegenkandidaat aandragen. In mei kiest de Wereldbank officieel zijn nieuwe baas.

Er is een nauwe samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), waarvan de baas tot nu toe altijd een Europeaan is. Beide instellingen zijn opgericht in 1944, bij de Conferentie van Bretton Woods. Waar het de taak van het IMF is de stabiliteit van het monetaire stelsel te handhaven, is de Wereldbank specifieker bedoeld om armoede te bestrijden, met leningen en projecten voor ontwikkelingslanden.

Voorganger twijfelde aan klimaatverandering

De vacature bij de Wereldbank kwam enigszins onverwacht. De huidige president is in 2019 aangesteld voor een termijn van vijf jaar, maar David Malpass houdt er in juni mee op. Een concrete reden gaf Malpass, die was voorgedragen door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, niet voor zijn vroegtijdige aftreden. Aangenomen wordt dat het te maken heeft met zijn klimaatstandpunt. Vorig jaar kreeg Malpass veel kritiek toen hij niet volmondig wilde erkennen dat fossiele brandstoffen de grote motor achter klimaatverandering zijn.

Over Banga’s klimaatopvattingen lijkt geen twijfel te bestaan. Onder zijn leiding startte Mastercard een initiatief met zo’n honderd bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld door 100 miljoen bomen te planten. Vergelijkbare programma’s schieten bij allerlei multinationals als paddenstoelen uit de grond, maar milieubewegingen twijfelen regelmatig aan de motieven en vermoeden greenwashing: je groen voordoen uit pr-overwegingen.

Mastercard en Banga wijzen zulke kritiek van de hand: ‘Klimaatverandering raakt je, wie je ook bent en wat je ook doet. Maar de grootste negatieve uitwerking heeft het op sociaal en economisch kwetsbare mensen.’

Juist voor die mensen zegt de Wereldbank op te komen. En dus zal Banga er veel aan gelegen zijn om de olietanker die de Wereldbank is van koers te doen veranderen. Sinds 2015 is er zeker 14 miljard euro aan directe investeringen gedaan in de fossiele industrie, ook nog na 2019, toen de Wereldbank zei daarmee te stoppen. De Wereldbank wijst erop dat er in die tijd ook meer dan 94 miljard euro aan duurzame investeringen is gedaan.

Banga heeft het wereldwijde klimaatbeleid eerder ‘een pleister op een open wond’ genoemd: ‘Er worden korte termijnoplossingen aangedragen voor problemen op een heel lange termijn.’ Dat hij niet iemand van de quick fixes is, bleek in zijn tijd bij Mastercard, waar hij in 2010 aantrad als topman. Hij maakte zijn aandeelhouders duidelijk niet elk kwartaal vooruit te willen blikken op de winstcijfers, maar met een driejarenplan te willen werken. Omzetgroei zou daarbij gaan boven winstmaximalisatie.

Vluchtelingen en koffieboeren

Onder zijn leiding groeide Mastercard sterk: de omzet verdrievoudigde, de winst verzesvoudigde en de aandelenkoers vertienvoudigde. Toen de coronapandemie uitbrak beloofde Banga niemand te zullen ontslaan: ‘Dat was een gemakkelijk besluit. We vertelden ons personeel: richt je op je gezondheid, je familie, en dan op je klanten en je werk. Maak je geen zorgen om je baan.’

Hij zag het ook als belangrijke doelstelling om wereldwijd mensen zonder bankrekening, de ‘financieel uitgeslotenen’, aansluiting te bieden op de digitale economie. Voor Mastercard pakt dat uiteraard ook positief uit. Hoe meer mensen digitaal bankieren, hoe meer potentiële klanten. Volgens Mastercard heeft het bedrijf 500 miljoen mensen die aansluiting geboden, in samenwerking met de Wereldbank.

Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon kregen bijvoorbeeld de beschikking over prepaid betaalkaarten om eten te kopen bij lokale winkels, in plaats van afhankelijk te zijn van voedselbonnen. Voor Mexicaanse koffieboeren werd een digitaal betalingssysteem opgezet.

Toch klinkt er ook kritiek op Banga’s voordracht. Het bestuur van de Wereldbank ziet het liefst een vrouw als president. Bovendien heeft hij geen specifieke ervaring met ontwikkelingshulp. Dat hij in ieder geval inziet dat klimaatverandering een ernstig probleem is, is een verbetering ten opzichte van Malpass, maar bomen planten en plastic weren uit de bedrijfskantine staan niet gelijk aan serieus klimaatbeleid, vinden milieuorganisaties.

Een belangrijke medestander heeft Banga ook: Al Gore, die de Nobelprijs voor de Vrede won voor zijn klimaatactivisme. Gore riep Malpass op te vertrekken na zijn omstreden uitspraken. Banga kan zijn goedkeuring wel wegdragen: ‘Hij is een voorbeeldige leider.’