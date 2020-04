Het massale Volkscongres in China gaat door, al is nog de vraag in welke vorm

Het Volkscongres van 2019. Het is nog zeer de vraag hoe de massabijeenkomst er dit jaar uitziet. Beeld AFP

De massabijeenkomst, waarvoor normaal zo’n achtduizend personen in Beijing samenkomen, wordt als een teken gezien dat de normaliteit in China terugkeert. Maar of het Volkscongres op gewone wijze zal plaatsvinden, is lang niet zeker.

Het nieuws werd aangekondigd in een triomfantelijk maar kort persbericht van staatspersbureau Xinhua, met als enige concrete feit de startdatum: 22 mei. Hoe lang het Volkscongres zal duren, en in welke vorm het zal plaatsvinden, werd niet bekendgemaakt. Normaal is de jaarvergadering een tiendaagse bijeenkomst van zo’n drieduizend provincievertegenwoordigers, met gelijktijdig een sessie van tweeduizend adviseurs, en nog eens duizenden assistenten en journalisten.

In tijden van besmettingsgevaar lijkt het erg gewaagd om duizenden mensen uit alle hoeken van het land, onder wie de hoogste politieke en militaire leiders, te laten samenkomen. De corona-epidemie in China is op dit moment grotendeels onder controle: zo werden woensdag 48 nieuwe besmettingen vastgesteld, waarvan 21 geïmporteerd en 26 asymptomatisch. Maar een nieuwe uitbraak is nooit uitgesloten.

Dus werd er woensdag volop gespeculeerd over de precieze invulling van dit Volkscongres, en of de tribune in de Grote Hal van het Volk in Beijing zoals gebruikelijk tot de nok zou worden gevuld. Volgens bronnen van persbureaus Bloomberg en Reuters zou het congres ingekort worden tot een week. Sommige media speculeerden ook over een online bijeenkomst. Ook het Staand Comité, de 170 man tellende top van het Volkscongres, stond immers vergaderen via videoconferentie toe.

De Grote Hal van het Volk, waar het Volkscongres wordt gehouden, in april: de bewaker draagt een mondkapje. Beeld EPA

Symbolische waarde

Maar zo’n online Volkscongres lijkt onwaarschijnlijk, want zou net de hele symbolische waarde ervan onderuit halen. ‘Het doel van het Volkscongres is om de wereld te tonen dat het politieke leven in China weer normaal is’, aldus Qin Qianhong, professor grondwettelijk recht van de Universiteit van Wuhan. ‘Als ze de vergadering online houden, hadden ze die niet hoeven uit te stellen. Dan hadden ze die evengoed in maart kunnen houden.’

Ook Hongkongs vertegenwoordiger Tam Yiu-chung zei dat hij ervan uitging dat hij het Volkscongres fysiek zou bijwonen. Hij zei dat er ‘speciale voorzieningen’ zouden worden genomen om het besmettingsgevaar te beperken. ‘Wat je niet kunt uitsluiten is dat er volgende maand in een bepaalde provincie weer een ernstiger uitbraak is’, zegt Qin. ‘Dan kan ik me voorstellen dat ze de vertegenwoordigers uit die provincie online laten deelnemen.’

Hoogtepunt

Het Volkscongres vindt normaal begin maart plaats, maar werd dit jaar uitgesteld omwille van het coronavirus. De bijeenkomst wordt gezien als het hoogtepunt van het politieke jaar in China, al is de macht van de vertegenwoordigers slechts symbolisch. Toch houden Chinawatchers de vergadering goed in de gaten: het is de plaats waar economisch beleid wordt aangekondigd, belangrijk in de nasleep van de coronalockdowns, en waar te zien is wie in de achting is gestegen of gedaald.

In een verder teken van normalisering worden de veiligheidsmaatregelen in Beijing vanaf donderdag versoepeld. Zo geldt er niet langer een quarantaineplicht voor wie van buiten Beijing naar de hoofdstad komt, met uitzondering de provincie Hubei of hoogrisicogebieden. Ook het dragen van mondkapjes is niet langer overal verplicht. De afzwakking van de maatregelen komt vlak voor de meivakantie, en is mogelijk bedoeld om de horeca en het toerisme in Beijing te stimuleren.