Het Marjolein Moorman-effect blijkt sterk genoeg in Amsterdam: spectaculaire comeback van PvdA

'Amsterdam kleurt rood!' Dat schreeuwde een dolenthousiaste PvdA-partijleider Lilianne Ploumen haar partijgenoten vanaf het podium toe, kort nadat Ipsos de exitpolluitslag van de hoofdstad bekend had gemaakt. 'We hebben de exitpoll gezien. En welke partij was de grootste in Amsterdam? De PvdA!'

De Partij van de Arbeid heeft een spectaculaire comeback in Amsterdam gemaakt, na jarenlang een bijrol te hebben gespeeld. Onderwijswethouder Marjolein Moorman gaf de sociaal-democraten nieuw elan door ‘ongelijkheid met ongelijk te bestrijden’. De sociaal-democraten kregen 17,3 procent van de stemmen, aldus de voorlopige uitslag op woensdagavond op basis van 35 procent van de stemmen. De PvdA groeit van 5 naar 9 zetels in de 45-koppige raad. De partij wordt weer de grootste in de hoofdstad, of zal die plek moeten gaan delen met Groen Links.

Die partij kreeg woensdag een tik van de Amsterdammers (en Weespers) met 16,5 procent van de stemmen. De partij zakt van 10 naar 9 zetels, wat wel beter is dan eerdere peilingen deden vrezen.

Windmolens

GroenLinks gaf afgelopen vier jaar leiding aan het meest linkse college in de stad ooit, met ambitieuze ambities op het gebied van woningbouw, klimaat, democratisering en leefbaarheid. De partij wakkerde echter veel protest aan met haar plan om zeventien grote windturbines in de stad te plaatsen. Geschrokken bewoners, onder wie veel GroenLinks-stemmers, vreesden voor hun gezondheid en verweten wethouder Marieke van Doorninck haar plannen door te drammen zonder draagvlak. GroenLinks hield vast aan haar plannen voor 50 megawatt extra windenergie.

De gewraakte windmolens werd coalitiegenoot D66 minder aangerekend, maar ook die partij zakte: van 8 naar 7 zetels. Fractieleider Reinier van Dantzig belooft meer woningen voor middeninkomens, meer duurzaamheid en minder ongelijkheid. In zijn verkiezingscampagne hield de horecabaas wel vast aan mogelijke pijnlijke maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie. ‘Er komt ook een moment van dwingen’, zei hij tegen de Amsterdamse krant Het Parool. Oppositiepartij VVD verliest ook: van 6 naar 5 zetels.

Opvallende winnaars

Opvallende winnaars in Amsterdam zijn BIJ1 (van 1 naar 3 zetels), JA21, een afsplitsing van Forum voor Democratie, die niks moet hebben van windmolens (0 naar 2 zetels), en Volt (van 0 naar 2 zetels). Nieuwkomer Volt wil dat Amsterdam beter kijkt naar beleid dat werkt in andere Europese steden. Zoals grote sociale huurwoningen in Wenen en de gratis schoolmaaltijden in Zweden. Windturbines horen volgens de jonge lijsttrekker Juliet Broersen in industriegebieden en op zee.

Het is nog onzeker of het enige CDA-raadslid Diederik Boomsma, die deze week nog werd uitgeroepen tot beste raadslid van Nederland, zijn zetel in de Amsterdamse raad weet te behouden. De ChristenUnie en de Partij voor de Ouderen verdwijnen.