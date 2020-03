Het ‘mapje coronavirus’ kan in huisartsenpraktijk Tilburg-Noord weer even dicht

Huisartsen Florien Sengers en Gijs Schoenmakers van Huisartsenpraktijk Noord in Tilburg maken zich op voor huisbezoek. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vrijdag rond het middaguur stapt huisarts Florien Sengers (36) op de fiets. Haar dagelijkse visiterondje door Tilburg telt vandaag slechts één patiënt, die niet eens een link heeft met covid-19. Het virus heeft Huisartsenpraktijk Noord allesbehalve platgeslagen. Wel zorgt de tijd die komt voor spanning.

Het stappenplan voor ‘Bellen met een potentiële coronapatiënt’ ligt keurig uitgeprint naast de assistent. Maar vrijdagochtend hoeft ze dat strakke schema, gemaakt door de lokale GGD, niet te gebruiken. Sinds woensdag heeft niemand meer naar haar of haar collega’s gebeld met vragen over het virus. Ook heeft ze al twee dagen geen nieuwe richtlijn ontvangen van de GDD. Het ‘mapje coronavirus’, zoals de assistent dat gedeelte van haar mailbox noemt, loopt niet verder vol.

Hoe anders was het vorige week vrijdag en afgelopen maandag. ‘Veel mensen die carnaval hadden gevierd en ongerust waren’, aldus Sengers. ‘In de loop van de week is het rustiger geworden.’

Niet de huisarts bellen

Collega Gijs Schoenmakers (36) werkt drie dagen in de week bij de praktijk in Tilburg en één dag in Loon op Zand, waar vorige week donderdag de eerste besmetting werd vastgesteld. Op maandag werkte hij in het dorp. ‘Het was uitzonderlijk druk. Continu wachtrijen. We hebben met zijn vijven – twee assistenten en drie huisartsen – gemiddeld drie kwartier tot een uur langer doorgewerkt dan normaal. Er kwam veel meer bij kijken dan op een normale drukke dag, zoals het intensieve contact met de GGD.’

Dat overleg bestaat vooral uit het uitwisselen van informatie. Huisartsen beoordelen de patiënt op de ernst van de symptomen, de GGD doet contactonderzoek en bepaalt of een test afgenomen moet worden.

In de daaropvolgende dagen werd het ook hier ietwat rustiger, hoorde Schoenmakers van zijn Loonse collega’s. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging krijgt signalen dat de drukte bij veel huisartsenpraktijken verminderd is, al wisselt dat per locatie. De effecten beginnen zichtbaar te worden van een landelijk informatienummer over het coronavirus en de officiële richtlijn om je huisarts niet te bellen bij milde klachten.

Voldoende beschermingsmateriaal

Bij een telefoontje naar een huisarts volgt een keuzemenu. Na nummer 1, spoedeisende hulp, volgt bij nummer 2 normaliter de optie om een recept op te halen. Nu kan de beller informatie krijgen over het coronavirus, waarna hij beter kan inschatten of het echt nodig is de huisarts te raadplegen. ‘We merkten dat het inspreken van dat bandje een hoop vragen wegnam’, zegt huisarts Sengers.

Zorgen zijn er wel over de vraag of er voldoende beschermingsmateriaal beschikbaar is – voor het zorgpersoneel, wel te verstaan. Zorgminister Bruno Bruins beklemtoonde donderdag in de Tweede Kamer dat de zorgverleners prioriteit krijgen bij het verdelen van mondkapjes. Maar op dit moment zijn die nauwelijks verkrijgbaar. Ook Huisartsenpraktijk Noord kent niemand die mondkapjes kan leveren.

Bij toeval had de praktijk er nog een tiental liggen, van de laatste sars-uitbraak. Ook zijn er twintig op bol.com gekocht, weliswaar voor woekerprijzen, waardoor de huisartsen zich nu nog kunnen behelpen. Ze zullen mondkapjes opzetten als ze patiënten bezoeken die volgens de richtlijnen van gezondheidsdienst RIVM besmet zijn. Die stellen tot dusver dat besmetting reëel is bij contact met een ander besmet persoon of recent bezoek aan een risicogebied.

Huisartsen in quarantaine

‘Mensen met griepverschijnselen gaan niet meteen naar het ziekenhuis, maar naar ons’, zegt Sengers. ‘Dat is voor een huisarts lastig. Daarom houden we vast aan de richtlijnen van de GGD. Dat is de enige manier om onderscheid te maken of de symptomen op het coronavirus wijzen of op een gewone griep’, zegt Sengers. Donderdag werden een huisarts in Castricum en twee huisartsen in Hoeksche Waard in quarantaine geplaatst na contact met een coronapatiënt. Ook twee huisartsen in Berlicum doen hun werk ‘op een laag pitje’, meldde het Brabants Dagblad.

Sengers: ‘Voor mezelf maak ik mij geen zorgen om het virus. Maar ik wil het niet doorgeven aan patiënten die veel kwetsbaarder zijn. Er zijn nu collega’s in quarantaine. Als er meer huisartsen gaan uitvallen, wordt het steeds uitdagender om zorg te verlenen.’