‘Het mag eigenlijk niet, maar...’ Helft Haagse verhuurmakelaars bereid tot discriminatie allochtone kandidaten

Een kwart van de betreffende makelaars liet een geheime onderzoeker (een zogenoemde mystery caller of mailer) weten dat discriminatie bij selectie van huurders niet is toegestaan.

De afgelopen jaren is vaker gebleken dat verhuurmakelaars bereid zijn tot discrimineren van mensen met een migratieachtergrond bij de selectie van huurders. Onderzoeksbureau RIGO, dat ook het Haagse onderzoek deed, stelde dat al eerder vast in Amsterdam.

Vijftig Haagse verhuurmakelaars werden benaderd door een onderzoeker die zich voordeed als een 40-jarige man met een koopwoning die hij wilde verhuren, maar niet aan iemand met een migratieachtergrond. Voor nog eens vijftig was de vraag of zij homoseksuele kandidaten wilden uitsluiten. In beide gevallen wezen zo’n 22 makelaars die opdracht van de hand. Ongeveer eenzelfde aantal had geen problemen met de opdracht. Zeven makelaars antwoorden met een ‘Het mag eigenlijk niet, maar…’

Discriminatie

Komt discriminatie in de praktijk dan ook voor? Volgens het onderzoeksbureau hebben kandidaat-huurders met een migratieachtergrond 19 procent meer kans om te worden gediscrimineerd bij het zoeken naar een woning. Homoseksuele kandidaten worden volgens RIGO 9 procent vaker negatief behandeld dan heteroseksuele koppels bij het zoeken naar een particuliere huurwoning in de vrije sector. In beide gevallen werd twee keer gereageerd op 250 advertenties voor een huurwoning.

Den Haag is van plan een verhuurdersvergunning in te voeren. De gemeente onderzoekt hoe het algemene beleid van het tegengaan van discriminatie kan worden gekoppeld aan zo’n vergunning. Naar aanleiding van onderzoek van weekblad De Groene Amsterdammer werd in 2018 al besloten tot een landelijk offensief tegen discriminatie op de woningmarkt, als onderdeel van het bevorderen van goed verhuurderschap. Den Haag wil het discriminatieonderzoek met mystery callers jaarlijks gaan herhalen.