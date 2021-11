‘Het lukt Israël niet om van ons af te komen, dus nu zijn we op een terreurlijst geplaatst’

De organisatie die Israël als oorlogsmisdadiger voor het Internationaal Strafhof probeert te krijgen, is onlangs door Israël tot terroristische organisatie bestempeld. Ierland heeft al geprotesteerd, maar Nederland blijft stil.

Het kan elk moment gebeuren: een bons op de deur, bij hem thuis of op kantoor, waarna hij zal worden meegesleept naar een Israëlische cel. Shawan Jabarin, een keurige man met glimmende ogen onder een grijze dos haar, is tenslotte een terrorist, en zodra hij weer voet zet in Ramallah, dreigt arrestatie.

‘Ze gaan hun gang maar’, zegt Jabarin (61), die op rondreis is door Europa, waar hij Den Haag, Brussel en Parijs zal aandoen. ‘Ik laat me niet intimideren.’

Jabarin is directeur van Al Haq, een organisatie die rapporteert over mensenrechtenschendingen door zowel Israël als de Palestijnse Autoriteit. Daarnaast is de club een van de drijvende krachten achter pogingen om Israël voor oorlogsmisdaden te laten berechten door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag.

Maar Al Haq is ook één van de zes Palestijnse mensenrechtenorganisaties die in oktober door Israël op een terreurlijst werden geplaatst: ze zouden gelieerd zijn aan het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) – een extreemlinkse beweging die door zowel de VS als de Europese Unie wordt beschouwd als een terroristische organisatie.

Bent u actief voor de PFLP?

‘Nee, natuurlijk niet. Ik ben er vaak van beschuldigd, heb om die reden tussen 2006 en 2013 niet naar het buitenland kunnen reizen, maar Israël heeft haar claims nooit met bewijs kunnen onderbouwen. Ook dit keer niet.’

Maar waarom zou Israël onterecht zo’n grote beschuldiging bij een organisatie neerleggen?

‘Dat is niet moeilijk te raden: we zijn lastig. Wij rapporteren aan het Internationaal Strafhof, waar Israël furieus over is. En door onze bevindingen heeft het Noorse staatsinvesteringsfonds bijvoorbeeld onlangs besloten om het belang van twee Israëlische bedrijven te schrappen die actief zijn bij de ontwikkeling van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

‘Ze hebben in het verleden van alles geprobeerd om ons stil te krijgen. Er worden leugens verspreid, onze mensen worden geïntimideerd, en het lukt Israël maar niet om van ons af te komen. Daarom wordt deze kogel nu op ons afgeschoten.’

Wat betekent dit in de praktijk voor uw organisatie – en voor de anderen?

‘Ze kunnen ons kantoor sluiten, onze spullen in beslag nemen, mij en onze medewerkers arresteren. Maar wat zij vooral proberen, is onze financiering droog leggen. We krijgen veel donaties van de Verenigde Naties en landen uit de Europese Unie, en Israël hoopt dat dit stopt als wij verdacht worden van terroristische activiteiten.

‘Maar het gaat over meer dan alleen deze zes organisaties. Israël probeert onze maatschappij vorm te geven: wie is goed en mag blijven, wie is slecht en moet weg. Daarmee ondermijnt zij ook het gezag van de Palestijnse Autoriteit. Om die reden heeft de PA waarschijnlijk zo scherp gereageerd op dit besluit – tot verbazing van Israël, want wij zijn ook uiterst kritisch op de PA.’

Internationale mensenrechtengroeperingen als Amnesty International en Human Right Watch noemen de stap ‘verschrikkelijk’ en ‘onrechtvaardig’, maar welk geluid komt er van regeringen?

‘De Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney heeft zich zeer duidelijk uitgesproken, ook toen hij eerder deze maand op bezoek was in Israël: hij blijft ons steunen zolang Israël geen overtuigend bewijs levert.’

En andere landen? Nederland?

‘We hopen op dezelfde houding. Ierland zegt dit niet omdat ze bang is van de Palestijnen, maar omdat ze haar principes overeind wil houden. In het verleden zijn we ook door Nederland gefinancierd, maar nu heeft jullie regering zich nog niet uitgesproken. Dat vind ik eerlijk gezegd schandalig. Den Haag noemt zichzelf de stad van vrede en recht, en Nederland heeft veel geïnvesteerd in de Palestijnse samenleving. Dit is het moment om je stem te laten horen – luid – en je principes te verdedigen.’

Wat gaat u nu doen?

‘We gaan gewoon door met ons werk. Wat de de autoriteiten niet begrijpen: vechten voor mensenrechten is geen baan, maar een overtuiging. Iedereen die voor ons werkt, weet: het is niet gemakkelijk, je betaalt constant een prijs. Ik ook. Ik heb gevangen gezeten, mocht jarenlang niet reizen, maak dagen van twaalf, dertien, veertien uur. Je kunt wel stellen dat ik mijn gezin heb opgeofferd, en dan vooral onze kinderen, want mijn vrouw doet hetzelfde werk als ik. Maar we vechten voor de toekomst van deze kinderen, zodat zij ooit in waardigheid en vrijheid kunnen leven.’