Het lukt gewoon niet om deze foto positief te bekijken. Ik zie alleen maar huichelachtigheid

Maksym Kononenko, de Oekraïense ambassadeur in Nederland, wordt vaderlijk vastgepakt door Wopke Hoekstra na de toespraak van Zelenski in de Tweede Kamer. Mark Rutte en ambassadeur Jennes de Mol kijken toe. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Soms is een foto een verzamelplek, een klachtenbus, een protestprikbord voor de grieven van het moment. De foto hierboven is een goed voorbeeld. Hij vertegenwoordigt alles wat me niet bevalt aan het beeld van Nederland dat nu, of eigenlijk al een tijdje, wordt gecreëerd door politici voor wie opportunisme in elke situatie de leidraad is en die zich vooral lijken druk te maken om de beeldvorming. Om hoe ze overkomen terwijl ze niet doen wat ze wel zéggen te doen.

De foto werd gemaakt door Freek van den Bergh na afloop van de toespraak van de Oekraïense president Zelenski in de Tweede Kamer, vorige week donderdag. De zaterdag daarop stond-ie groot in deze krant. Terecht. Het is werkelijk een wonderbaarlijk beeld, dat in de dagen daarna nog aan lading won. Dat komt zo.

We zien vier mannen. Van links naar rechts: Jennes de Mol, de Nederlandse ambassadeur in Oekraïne, Maksym Kononenko, de Oekraïense ambassadeur in Nederland, minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en premier Mark Rutte. De speech van Zelenski is net voorbij. Hij zal indruk gemaakt hebben op Kononenko, wiens thuisland al een maand onder de voet wordt gelopen door Russische troepen. De bijna twee meter lange Hoekstra buigt zich naar de Oekraïense ambassadeur, die volgens fotograaf Van den Bergh ‘inderdaad best klein’ is, pakt hem bij de bovenarmen en kijkt hem vaderlijk aan.

Mark Rutte, ook al zo’n Joris Driepinter, torent er aan de rechterkant nog bovenuit. Die stond op dat moment op een verhoginkje, vertelt de fotograaf. De hand die zijn telefoon vasthoudt, lijkt door de hoek van de camera een kolenschop. Zowel Rutte als De Mol, links van Kononenko, lijken naar een punt op de vloer te staren, alsof ze verlegen zijn met de situatie.

Betweter

Ik heb geprobeerd de foto zo positief mogelijk te bekijken. Die blik van Hoekstra, dat vastpakken van Kononenko alsof hij een kleuter is die getroost moet worden – dat is toch eigenlijk een heel aardig en goedbedoeld gebaar? Die verlegenheid van Rutte, dat glimlachend wegkijken – dat is toch best aandoenlijk? En bovendien: dit is een momentopname hè, misschien is het net ongelukkig getimed allemaal. Het lukt niet. Ik zie alleen maar huichelachtigheid, en ik ben vast niet de enige.

In eerste instantie moest ik er bijna om lachen. Deze foto zou een fijne meme kunnen zijn, er zou een ballonnetje uit Hoekstra’s mond kunnen komen met een of andere tenenkrommende uitleggerige tekst. En dan bij Rutte iets van ‘Pompiedompiedom, niet vergeten vanmiddag nieuwe All Stars te bestellen, tralala’. Niet eerlijk nee, maar beeldvorming werkt nu eenmaal niet altijd in je voordeel.

Maar toen het kabinet daarna bij monde van Hoekstra meldde dat het nog nauwelijks sancties heeft opgelegd aan rijke Russen, terwijl het daar al weken de mond van vol heeft, sancties dit, sancties dat, en toen er pas maandag, vijf weken na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, een speciale sanctiecoördinator werd aangesteld die de sanctiemaatregelen moet gaan sanctioneren – toen werd deze foto in hoog tempo ingekleurd met ergernis en schaamte voor het beeld van Nederland dat op deze manier oprijst. Een zelfgenoegzame betweter die wel met je meeleeft, maar die ook altijd bezig is ergens een slaatje uit te slaan.

Dat was vast niet wat Hoekstra en Rutte beoogden toen ze zich hartelijk vooroverbogen naar de Oekraïense ambassadeur. Het is ook niet hun schuld dat ze zo vreselijk lang zijn, en Kononenko zo klein. Maar dit is het beeld dat bleef hangen. En het groeit nog altijd met mijn gêne mee.