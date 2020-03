Het Louvre is dicht, Merkel krijgt geen handdruk en Italië testte al 25 duizend mensen

Waar in Nederland nog wordt gevoetbald in uitpuilende voetbalstadions, worden in Italië wedstrijd afgelast. Hoe treed je effectief op tegen het coranavirus. Onze correspondenten over de aanpak van verschillende Europese landen.

België: ‘Eerst en vooral: panikeer niet’

Mensen moeten alert zijn, maar kunnen bijvoorbeeld hun snotterige kinderen gewoon naar school sturen als die niet in een risicogebied op vakantie zijn geweest. ‘Eerst en vooral: panikeer niet!’, luidt de eerste zin van een artikel over het virus in de Vlaamse krant De Morgen.

De Belgische minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, maakte maandagmorgen bekend dat er zes nieuwe besmettingen zijn bijgekomen (wat het totaal op acht brengt). Allen waren ze onlangs in Noord-Italië. ‘We gaan dit deze week elke dag meemaken’, zei de minister, ‘omdat veel mensen terugkomen van vakantie.’

Hoewel de meeste Belgen nuchter reageren, vliegen ook hier de mondkapjes over de toonbank. En op sociale media circuleren allerlei theorieën dat ‘de overheid’ iets verzwijgt over het virus. Van brede paniek is echter geen sprake.

Passagiers arriveren op Brussel Airport. Beeld BELGA

Omdat de formatie sinds de verkiezingen van vorig jaar mei nog steeds geen nieuwe regering heeft opgeleverd, zit het land zonder ‘regering in volheid van bevoegdheden’. Toch zegt de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid stellig: ‘Wij zijn voorbereid.’

Mensen die zich ziek voelen én in een risicogebied waren, moeten zich laten testen. In enkele ziekenhuizen zijn aparte afdelingen voor degenen die het virus onder de leden hebben. Mensen die met de patiënt in contact zijn geweest, worden ook onderzocht.

Er liggen ingrijpender scenario’s klaar voor als het virus zich toch verspreidt. Dan kunnen bioscopen dichtgaan en zouden voetbalwedstrijden niet meer kunnen plaatsvinden. (Sacha Kester)

Frankrijk: Scholen dicht in de brandhaarden

‘Er staat een epidemie voor de deur, die we zo goed mogelijk moeten bestrijden’, zei president Macron voor het weekeinde. Nu er met 130 besmette patiënten inderdaad sprake is van een epidemie op Franse bodem, voegt de regering daad bij het woord.

Er komen zeventig nieuwe ziekenhuisposten voor de diagnose van patiënten van wie wordt vermoed dat ze het virus hebben. Tot dusver waren dat er 38. Minister van Volksgezondheid Olivier Véran wil dat ‘enkele duizenden’ mensen per dag op het virus kunnen worden getest. Nu zijn dat er nog vierhonderd. Grootste vrees is dat de publieke ziekenhuizen, die toch al met onderbemanning kampen, de toeloop van patiënten niet aankunnen.

Parijzenaren met mondkapjes in de metro. Beeld Getty Images

Vorige week verweten oppositiepartijen de regering nog een te passieve houding ten aanzien van het virus, maar van die kritiek is nu nauwelijks sprake meer. Overdekte bijeenkomsten van meer dan vijfduizend personen zijn tot nader order verboden, net als schoolreisjes naar het buitenland. De halve marathon van Parijs is afgelast. Het Louvre blijft voorlopig dicht, op initiatief van het personeel, dat daar in een stemming toe besloot.

De drie brandhaarden van de Franse corona-epidemie zijn het departement Oise ten noorden van Parijs (47 besmettingen), Morbihan in Bretagne (9) en het dorp La Balme-de-Silligny in de Franse Alpen (10). In die gebieden gelden extra maatregelen. Scholen blijven voorlopig dicht en openbare bijeenkomsten zijn verboden. Bewoners wordt aangeraden vanuit huis te werken.

Fransen die wel naar hun werk gaan, kunnen hun collega’s daar niet begroeten zoals ze gewend zijn. Handen schudden raadt de regering nadrukkelijk af, net als de traditionele Franse wangkus. (Daan Kool)

Duitsland: Geen handdruk voor Merkel

Met bijna 160 besmettingen staat Duitsland achter Italië op de tweede plaats op de Europese corona-ranglijst. Vooral in de deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft het virus zich snel verspreid onder carnavalsvierders. Ook in Beieren en Baden-Württemberg werden meer dan tien besmettingen geteld, in de hoofdstad Berlijn nog maar één.

Opvallend is dat nog geen enkele Duitse patiënt aan de ziekte is overleden, waarschijnlijk een gelukkig toeval. Van één patiënt is bekend dat hij al dagen in kritieke toestand verkeert.

Lang niet alle Duitse besmettingen zijn te herleiden tot Italiaanse of Chinese bronnen. Dat leidde tot een paniekgolfje in het land waar men weinig zaken zo onaangenaam vindt als Kontrollverlust, het verlies van controle.

Gezondheidsminister Jens Spahn (CDU) probeert die paniek met rustige optredens de kop in te drukken, maar de maatregelen in ons buurland zijn wel net wat steviger dan in Nederland.

De Filipijnse artiest Khavn de la Cruz met een mondkapje op de rode loper van het Berlijnse Internationale Filmfestival. Beeld Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Zo moeten alle geïdentificeerde personen die direct contact hadden met mensen bij wie de ziekte aangetoond is, verplicht in quarantaine. Ook leidde de uitbraak op diverse plaatsen tot de sluiting van scholen, bedrijven en ziekenhuisafdelingen. Opvallend is dat die instellingen de sluiting op eigen initiatief hebben doorgevoerd.

Reizigers die Duitsland landen met een vlucht uit China, Zuid-Korea, Japan, Iran of Italië, zijn verplicht hun mobiele nummer achter te laten en informatie te verstrekken over hun verblijfplaats in het land waar ze vandaan kwamen en in Duitsland.

Het ministerie van Gezondheid roept verder op tot handen wassen en het vermijden van onnodig lichamelijk contact. Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer nam dat advies bijzonder serieus, bleek maandag toen hij tijdens een bijeenkomst weigerde de hand van Angela Merkel te schudden. Oprechte angst, of een voortzetting van hun jarenlange animositeit? Merkel reageerde gniffelend. (Sterre Lindhout)

Italië: Testen, testen, testen

Van alle Europese landen is Italië het verreweg zwaarst getroffen door het coronavirus, met volgens de laatste cijfers ruim tweeduizend besmettingen en 52 doden. Ondanks die snelle toename blijven de ordediensten vooralsnog positief, zeiden ze maandag op hun dagelijkse corona-persconferentie. Zo is het hoge aantal besmettingen deels te verklaren door het eveneens hoge aantal tests dat de afgelopen dagen is uitgevoerd, namelijk bijna 25 duizend, wat veel meer is dan in andere Europese landen. Bovendien is inmiddels bekend dat de ziekte waarschijnlijk weken onontdekt kon circuleren in Italië. Omdat de incubatietijd van het virus ongeveer 14 dagen bedraagt, en het eerste bevestigde geval pas anderhalve week werd geconstateerd, zal pas later deze week duidelijk worden of de genomen maatregelen helpen de verspreiding van de ziekte af te remmen.

Toeristen met mondkapjes in de Duomo Kathedraal in Milaan, op 2 maart 2020. Beeld EPA

Vrij snel nadat de eerste besmettingen werden geconstateerd nabij Milaan, werden in totaal elf steden en dorpen in quarantaine geplaatst, sloot een groot deel van de universiteiten, scholen en musea in het noorden hun deuren en werden grote evenementen, zoals het carnaval in Venetië en voetbalwedstrijden in de Serie A, afgelast. De overheid hoopt die maatregelen straks terug te zien zijn in de verspreidingscijfers en spreekt zelfs al voorzichtig over de mogelijkheid de scholen en musea binnenkort weer te openen.

Die hoop heeft grotendeels te maken met de mogelijk desastreuze economische gevolgen van het virus. Sinds de uitbraak wereldnieuws werd, annuleerden toeristen en masse hun reizen naar Italië waardoor vrijwel alle grote steden momenteel zo goed als leeg zijn, inclusief de hotels, restaurants en winkels. Zondag beloofde de overheid 3,6 miljard euro extra te investeren in de zwaarst getroffen sectoren. (Jarl van der Ploeg)

Spanje: Demonstratie voor vrouwenrechten gaat voorlopig door

Zou het komen door het grenzeloze vertrouwen dat Spanjaarden in hun eigen gezondheidszorg hebben? Feit is dat er van paniek in Madrid nog weinig te merken is. In het straatbeeld zijn geen mondkapjes te bekennen, en iedereen kust elkaar nog net als altijd gedag. Zelfs Fernando Simón, directeur van het Coördinatiecentrum voor Gezondheidskundige Waakzaamheid en Noodsituaties, begint zijn persconferentie glimlachend. Tegen de journalisten: ‘Welkom op onze dagelijkse afspraak.’

Er zijn in Spanje tot nu toe 120 besmettingen; de hardst getroffen regio is Madrid. Patiënten worden geïsoleerd in het ziekenhuis of thuis (maar alleen wanneer ze een badkamer en wc voor zichzelf hebben). Iedereen die op minder dan 2 meter afstand van de zieken is geweest, moet zijn lichaamstemperatuur monitoren en een ‘zo beperkt mogelijk’ sociaal leven leiden. Zodra ze symptomen krijgen, moeten deze personen ook in quarantaine.

Politieagenten voor het H10 Costa Adeje Palace hotel in la Caleta, Tenerife, op 26 februari 2020. Beeld AP

Spanjaarden die uit het niets last krijgen van koorts, hoesten of een zere keel, wordt opgeroepen ‘hun verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven’ of om anders mondkapjes te gebruiken. Artsen mogen even niet naar congressen; ze moeten beschikbaar blijven voor de ziekenhuizen.

Het Spaanse ministerie van Gezondheid overlegde maandag of het nodig is in sommige regio’s scholen te sluiten of thuiswerken verplicht te stellen. Ook wordt overwogen om voetbalwedstrijden tussen Spaanse en Italiaanse teams af te gelasten. Daaronder twee ontmoetingen in de Champions League: tussen Atalanta Bergamo en Valencia, en tussen Napels en Barcelona. De grote demonstratie voor vrouwenrechten, die op de planning staat voor komende zaterdag, gaat voorlopig gewoon door. (Maartje Bakker)