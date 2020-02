Het lot van Weinstein ligt nu in handen van zeven mannen en vijf vrouwen

Harvey Weinstein verlaat 14 februari de rechtszaal in New York met zijn advocaat Donna Rotunno (links). Beeld Getty Images

Voor iemand die is uitgekotst, door de acteurs en actrices die hij groot maakte en door het publiek, was Weinstein vorige week verrassend opgewekt. ‘Geweldig’, vond hij het urenlange pleidooi van zijn advocate Donna Rotunno, die gehakt probeerde te maken van de geloofwaardigheid van de vrouwen die hem beschuldigen.

‘Ik maakte The King’s Speech’, aldus Weinstein bij het verlaten van de rechtbank, doelend op de met vier Oscars bekroonde film. ‘Haar pleidooi was als van een koningin.’ Rotunno zelf benadrukte dat haar ooit beroemde maar sinds 2017 beruchte cliënt ‘zelfverzekerd’ was.

‘En dat voor iemand die in een heel moeilijke situatie zit’, aldus de New Yorkse topadvocaat, ooit omschreven als een ‘juridische rottweiler’. Iemand die haar afkeer van de #MeToo-protesten nooit onder stoelen of banken stak. Als de jury de 67-jarige Weinstein de komende dagen veroordeelt, zal het de grootste overwinning tot nu toe zijn van de beweging.

De twaalfkoppige jury staat, net als in de zaak tegen acteur Bill Cosby, voor een moeilijke keuze. Moet ze Weinstein geloven, die roept dat de seks die hij had met de twee vrouwen die hem in New York beschuldigen, plaatsvond met wederzijdse toestemming? En dat er helemaal geen bewijs is voor de verkrachtingen en seksuele intimidatie waar inmiddels ruim tachtig vrouwen in de VS hem van betichten.

New York prosecutor Joan Illuzzi defended the motives of the women who have testified over the last few weeks that Harvey Weinstein sexually assaulted them: "They didn’t come for money. They didn’t come for fame. They came to be heard" https://t.co/WvrJrV5ZT1 — The Hollywood Reporter (@THR) 14 februari 2020

‘Seksueel roofdier’

Of kiezen ze de kant van het OM, dat de filmbaas neerzette als een ‘seksueel roofdier’, die zijn macht in Hollywood misbruikte om zich te vergrijpen aan jonge actrices die hoopten door te breken? Rotunno, die eind vorige week als eerste mocht beginnen met haar pleidooi, heeft er alles aan gedaan om de geloofwaardigheid van de vrouwen onderuit te halen.

Een van hen, de jonge actrice Jessica Mann, zegt in 2013 door Weinstein te zijn verkracht in een hotelkamer in New York. Een andere vrouw, productie-assistent Miriam Haley, claimt dat Weinstein haar in 2006 dwong orale seks met hem te hebben. Ze probeerde hem nog te ontmoedigen door te zeggen dat ze ongesteld was, maar dit hield de filmbaas niet tegen. ‘Ik word gewoon verkracht’, dacht ze toen Weinstein zich aan haar vergreep. ‘Ik was zo in shock, dat ik even helemaal van de kaart was’, aldus Haley in de rechtbank.

Een derde getuige, de bekende actrice Annabella Sciorra, zegt dat de filmproducent haar in 1993 in haar appartement verkrachtte. Haar zaak is echter verjaard. Naast Sciorra werden nog drie andere vrouwen als belangrijke getuigen door het OM opgeroepen.

Jurors will begin deliberating the fate of ex-Hollywood titan Harvey Weinstein in his high-profile sex crimes trial that marked a watershed moment in the #MeToo movement https://t.co/PgJFjylcu8 pic.twitter.com/1onRJA3M7h — AFP news agency (@AFP) 18 februari 2020

Relatie met Weinstein

Allemaal zogenaamde slachtoffers, benadrukte Rotunno, die nooit naar de politie stapten, jarenlang contact met Weinstein bleven houden en, in het geval van Sciorra, films met hem bleven maken. Vooral Mann, de belangrijkste getuige van het OM, kreeg het moeilijk toen ze werd gewezen op de talloze mails die ze met de filmproducent had, lang na de verkrachting. Ze had een relatie met Weinstein die ze niet beëindigde. Ze gaf toe dat ze drie jaar later nog altijd seks met hem had.

‘In hun verhaal’, aldus Rotunno over het OM, ‘hebben ze een wereld gecreëerd waarin volwassen vrouwen geen gezond verstand hebben, niet zelfstandig zijn en geen verantwoordelijkheid kennen. In dit verhaal is de machtige man de schurk.’ Rotunno zette Mann neer als een opportunist die in 2015 nog de hulp inriep van Weinstein om toegang te krijgen tot een exclusieve club. Rotunno: ‘Wilt u de dames en heren van de jury laten geloven dat de persoon die u vroeg om u te sponsoren uw verkrachter was?’

Het OM hoopt dat de jury uiteindelijk oordeelt dat er zoveel bewijs is tegen Weinstein, dat hij veroordeeld moet worden tot een lange gevangenisstraf. Met name Sciorra’s verklaring moet de aanklacht onderbouwen dat Weinstein een ‘seksueel roofdier’ was en dat er een vast patroon was in zijn handelen. Alleen al deze aanklacht is genoeg voor een levenslange celstraf.

Slecht besluit

Dat de vrouwen nog contact bleven houden met Weinstein zag het OM niet als een probleem dat de zaak van justitie verzwakte. Het gaat om zijn handelen, aldus officier van justitie Joan Illuzzi. ‘Hij mocht haar gewoon niet verkrachten op 18 maart 2013’, aldus de aanklaagster over Mann. ‘Misschien denkt u dat ze belachelijk is. Maar de vraag is niet of ze een slecht besluit nam. De vraag is of Jessica Mann liegt. En als ze u de waarheid heeft verteld, dan is zij het slachtoffer geweest van een verkrachting.’

Illuzzi vroeg de jury om de talloze ‘stomme feestjes, de stomme premières en stomme bijeenkomsten’ te negeren die de vrouwen onder andere in Hollywood bleven bezoeken met Weinstein. ‘Het was werk, nodig om zichzelf en hun gezinnen te onderhouden.’