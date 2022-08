Het loopt storm voor een plekje in het gewraakte ASC: ‘Het corps, dat laat je niet zomaar schieten’

Het onlangs in opspraak geraakte Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV heeft de inschrijving voor nieuwe leden geopend. Al vroeg in de ochtend staat er bij de sociëteit in de Warmoesstraat een lange rij studenten. Beeld Joris van Gennip

In de Amsterdamse Warmoesstraat, waar iedereen die warmloopt voor ambachtelijk gebakken brood, psychedelische parafernalia of ruige homoseks zijn hart kan ophalen, staat op woensdagochtend om 8 uur al een rij van 150 meter voor het pand op nummer 153. Tientallen studenten in spe, onder wie overwegend meisjes met lang blond haar en jongens met strak gekamde lokken, hebben zich hier verzameld voor de tweede aanmelddag van het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV. Over een uur gaan de poorten open van de statige sociëteit, waar het adagium Nos Iungit Amicitia (‘Vriendschap verbindt ons’) de gevel siert.

Helemaal vooraan in de rij staan acht meiden uit de regio Haarlem. ‘Ik was hier al om half 6’, zegt de 19-jarige Anna, haar aanmeldformulier in haar handen geklemd. ‘Ik wilde zeker weten dat ik lid kan worden. Het lijkt me echt geweldig.’

Wie de jonge menigte gadeslaat, zou bijna denken dat het h-woord nooit gevallen is bij het Amsterdamsch Studenten Corps. Alsof er niet een week geleden een filmpje uitlekte waarop mannelijke bestuursleden van de vereniging tijdens toespraken bij een lustrumdiner verkondigden dat vrouwen niks meer zijn dan ‘hoeren’ en ‘sperma-emmers’, dat ‘de heren de nekken van vrouwen zullen breken om hun lul erin te steken’ en dat de beloofde cultuurverandering bij ASC/AVSV slechts een ‘façade’ is. Alsof het halve land geen schande had gesproken over die uitlatingen en de rector van het corps zich niet gedwongen had gezien haar functie neer te leggen. Alsof dat allemaal niet is gebeurd.

‘Een paar idioten’

‘Natuurlijk ben ik geschrokken van die uitspraken’, zegt Anna. ‘Maar van vriendinnen die al bij het corps zitten, weet ik dat het er lang niet altijd zo aan toegaat. Dit waren gewoon een paar idioten.’ Dat 270 vrouwelijke leden van het ASC/AVSV na het lustrumdiner een woedende brief stuurden aan het bestuur (‘Wij horen de mannen al denken ‘het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij’), stelt haar gerust. ‘Het laat zien dat zulk gedrag niet meer wordt gepikt.’

Als ze al twijfels had over haar aanmelding, dan heeft haar vader haar het laatste duwtje gegeven. ‘Hij is ook lid geweest van het corps. Volgens hem moest ik deze kans gewoon grijpen.’

Zo denken veel jongeren in de rij erover: natuurlijk, die uitspraken konden niet, maar uiteindelijk biedt het corps wel zicht op levenslange vriendschappen en een gloedvolle carrière. Vraag maar aan Frits Bolkestein, Kajsa Ollongren, Philippe Remarque, Edwin Rutten en al die andere prominente alumni van ASC/AVSV. ‘Dat laat je niet zomaar schieten’, zegt Anna.

Het verklaart mede waarom incidenten bij studentencorpora bijna nooit leiden tot teruglopende ledenaantallen. Toen ASC/AVSV in 2021 ook al in opspraak kwam omdat er tijdens de ontgroeningen buitensporig geweld was gebruikt, bleef het ledenbestand op peil. En toen in 2016 bekend werd dat er bij het Groningse Vindicat een almanak rondging met daarin de ‘23 mooiste mokkels’ en hun telefoonnummers, en later ook een aspirant-lid ernstig gewond raakte toen er een ontgroener op zijn hoofd was gaan staan, meldden zich het jaar erna meer studenten bij het corps aan dan ooit.

Anna en Anna

Toch lijken de jongeren in de Warmoesstraat enig ongemak te voelen over hun aanwezigheid in de rij. Bijna niemand wil de Volkskrant te woord staan. Wie dat wel doet, zoals Anna, krijgt al snel een reprimande van de anderen: ‘Ophouden met praten nu!’ Sommigen bedekken hun gezicht als ze worden gefotografeerd. ‘Heel Nederland heeft een mening over ons’, verklaart een meisje dat ook Anna heet, of in elk geval zegt te heten. ‘Dan wil je niet met je naam in de krant.’

Nu stonden corpsleden nooit bekend om hun openheid, maar dit keer valt de huiver te begrijpen. De massale kritiek die ASC/AVSV afgelopen week te verduren kreeg, was vergelijkbaar met die van 1962, toen tijdens een ontgroening tweehonderd Amsterdamse novieten op een zolder werden opgesloten onder het motto ‘Dachautje spelen’. Burgemeester Femke Halsema liet weten dat ze de kreet over het ‘nekken breken’ beschouwde als een ‘oproep tot geweld tegen vrouwen’. De Amsterdamse universiteiten, die sinds de incidenten van vorig jaar geen bestuursbeurzen meer aan ASC/AVSV verstrekten, draaiden de geldkraan nog iets steviger dicht. Ook actiegroep Amsterdamse Sperma Containers kwam in het geweer en bekladde de sociëteit met leuzen als ‘pro-hoeren, anti-ballen’.

Nadat de inschrijvingsprocedure voor ASC/AVSV al een week was opgeschort, maakte het bestuur van het corps dinsdag bekend dat er dit jaar geen ontgroening ‘met beproevingen’ zal plaatsvinden. Jammer, vindt Anna nummer twee. ‘Daardoor missen we toch de full experience. Het is ook een manier om saamhorigheid te kweken.’

Privékwestie

Wie deze ochtend in de rij ontbreekt is de bekendste aankomend student van Nederland. Of prinses Amalia haar eerder aangekondigde aanmelding bij ASC/AVSV heroverweegt vanwege het seksisme bij het corps, wil de Rijksvoorlichtingsdienst niet kwijt: ‘Het is een privékwestie tot ze zelf besluit om daar meer over te zeggen.’

Wel komt er een gebruinde gestalte in een poloshirt de Warmoesstraat ingesloft, om zich helemaal achteraan in de rij aan te sluiten. Nee, ook hij wil niet met de krant praten. ‘Jullie zijn alleen maar uit op sensatie.’ Of hij het h-woord ooit in de mond zou nemen? ‘Ach, hou toch op, gast,’ zegt de jongen. ‘Dat was gewoon een grap.’