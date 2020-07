Het loopt nog niet storm bij TUI, dus tijd voor een charme-offensief: ‘Als iedereen hier blijft, is het daar lekker rustig’

Stewards en stewardessen staan buiten een winkel van hun maatschappij TUI in Groningen om tickets te verkopen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ilse Zandinga gaat er niet om liegen. ‘Voor onze branche is dit heel goed weer’, zegt de reisbureaumanager van de TUI-vestiging zaterdagmiddag in Groningen. Ze heeft wel enig mededogen met de voorbijgangers buiten: daar daalt vieze miezer uit de grijze wolkenlucht neer. Maar toch: genoeg reden voor een vlucht naar de zon, zou je denken?

De animo daarvoor begint ook wel weer te groeien, zegt Zandinga. Taferelen van een Griekse baai en de Toscaanse heuvels lonken aan de wand. Tegelijkertijd is de koffieautomaat wel coronaproof vergrendeld met een rood-wit-lint. En bestemmingen en accommodaties worden aangeraden vanachter plexiglas.

Het nieuwe normaal is dat het nog niet storm loopt in het reisbureau. Het woord ‘vliegangst’ heeft door de coronapandemie een nieuwe betekenis gekregen. Het vooruitzicht met honderden vreemden uit alle windstreken ingeblikt de lucht in te gaan, is voor velen plots verre van aantrekkelijk.

Vragen

Noem het gerust een charme-offensief dat TUI daarom het cabinepersoneel de straat op heeft gestuurd. In de Groningse Oosterstraat drentelen in vol ornaat Daphne en Lorenzo van de cabin crew voorbij. ‘We proberen mensen enthousiast te maken voor een vliegvakantie, nu het weer kan’, zegt hij. ‘En gerust te stellen’, zegt zij. ‘Het vertrouwen is nog broos.’

‘We merken aan de telefoon dat mensen veel vragen hebben: kan ik wel onbevangen het vakantiegevoel beleven?’, zegt TUI-woordvoerder Anke van Nieuwenhuizen. ‘De crew kwam daarop zelf met het voorstel in actie te komen.’ Daar hebben stewardessen, stewards en piloten dan ook de tijd voor. ‘Aan boord hebben ze nu veel minder te doen.’

Vergeleken met vorige zomer zit de reismultinational inmiddels op zo’n 30 procent van het aantal vliegreizigers. Sinds de vakantiereizen vanaf 15 juni weer op gang zijn gekomen, zijn de vooruitzichten minder somber. Maar zeker is dat de reisbranche harde klappen krijgt door de pandemie. TUI beperkt zich tot zijn eigen chartervluchten. Op veel steden wordt minder vaak gevlogen om vluchten rendabel te houden. Verre overzeese bestemmingen zijn – met uitzondering van de Nederlandse Antillen – sowieso nog steeds onbereikbaar. Turkije net zo.

Voorbereiding

Maar op de kaart met veilige bestemmingen is bijna heel Europa weer een aanlokkelijke azuurblauwe zee. Tenerife, Kos, Curaçao: de glimlach komt weer binnen bereik. Met name boekingen voor Spanje en Griekenland trekken aan.

Vliegen in tijden van corona vergt wel iets meer voorbereiding dan je tas en paspoort pakken, zegt reisbureaumanager Zandinga. Een RIVM-gezondheidsverklaring (zelf te downloaden en te ondertekenen) is verplicht. Sommige landen vragen nog een aanvullend document. De cabin crew ziet uiteraard geen bezwaren. Het mondkapje is weliswaar even wennen. Maar vliegen verschilt daarin niet van een rit met de stadsbus die langsrijdt. ‘En wij bieden meer service.’

Naast een strand op loopafstand en tapas op het terras zijn ‘covid care’ en een repatriëringsgarantie de lokkertjes in coronatijden. Het helpt de ongerustheid weg te nemen, zegt een man die informeert naar de opties voor de Canarische eilanden. Zorgen maakt hij zich sowieso niet. Vliegtuigen hebben de beste luchtkwaliteit, meent hij. ‘En als iedereen hier blijft, is het daar lekker rustig.’

Ook Melisa Smailovic (24) heeft geen enkele terughoudendheid meer. In maart werd haar vlucht naar Spanje op het laatste moment geannuleerd. Nu wil ze met haar vriend het liefst zo snel mogelijk haar voucher benutten. Bij voorkeur op Kreta of Rhodos. ‘Griekenland, in elk geval. Want daar is minder corona dan in Spanje, toch?’

Oranje

Leidend voor TUI zijn de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Naar oranje gebieden vliegen we niet.’ Vorige week moesten nog ruim honderd vliegvakantiegangers worden teruggehaald uit Kroatië, dat plots een negatief advies kreeg.

Weinig aanlokkelijke scenario’s. ‘Gelukkig ben je in Groningen’, staat er op een banner boven de afzink van de Grote Markt. Niet alleen de Duitse dagjesmensen lijken die boodschap ter harte te nemen. ‘Discover your smile’ is de slogan van TUI. Maar vooralsnog overheerst terughoudendheid. Ze had best naar Ibiza gewild, zegt een passant. ‘Maar de internationale situatie is me nog te onzeker.’

Wie wel gaat, kiest vaker voor dichtbij. En als het even kan voor eigen vervoer. Het gezin met jonge kinderen dat voorbij loopt? Net terug van Terschelling. ‘Heerlijk!’

Zandinga ziet het in het systeem: klanten die vorig jaar nog vlogen, kiezen nu voor een verblijf in Zuid-Duitsland of Noord-Frankrijk. ‘Ook heerlijk.’

Een blik op de deur verderop leert genoeg: voor de ANWB-winkel staat een lange rij.'