Het Londense Oxford Street voelt zelfs rond Kerst aan als een straat in verval

De kerstlichten branden er als vanouds, maar de ooit populairste winkelstraat van Europa, Oxford Street in Londen, heeft het moeilijk en zoekt naar nieuwe manieren om weer aantrekkelijk te worden. Wijlen koningin Elizabeth zou weleens de reddende engel kunnen worden.

Wie in Londen snoepgoed wil kopen, moet op Oxford Street zijn. Candy Planet. American Sweets. American Candy. The Kingdom of Sweets. Candy World. Dat zijn maar een paar van de snoepwinkels aan een van de bekendste winkelstraten van Europa, een straat waarvoor oudere generaties Britten speciaal en dagje voor naar de hoofdstad kwamen. Niet alleen voor zoetigheid is de 1,8 kilometer lange straat een topbestemming, ook rolkoffers, goedkope parfum, telefoonhoesjes en elektronische sigaretten zijn in alle soorten, maten en smaken te koop. Bedelaars begroeten klanten van de vele geldwisselkantoren.

Enkele maanden geleden werd Oxford Street opgeschrikt door invallen bij junkwinkels door de autoriteiten, van de fiscus tot de keuringdienst van waren. ‘Het speelkwartier is voorbij’, meldden de autoriteiten, die onder meer een kwart miljoen euro aan nepspullen in beslag namen. Om het betalen van leegstandsbelasting te voorkomen, lokken pandeigenaren goedkope winkels, die in veel gevallen weer vertrekken tegen de tijd dat ze zelf belasting moeten betalen. Wie deze huisjesmelkers zijn, is amper na te gaan omdat ze zich vaak schuil houden in overzeese belastingparadijzen.

Leegstand

Voor Oxford Street is het nog een meevaller dat er überhaupt winkels zitten. In de donkere dagen voor Kerst wordt de straat vrolijk verlicht door vijfduizend sterren, al branden ze vanwege energiebesparing wat korter dan te doen gebruikelijk. De kerstsfeer wordt getemperd doordat een op de zeven panden leegstaat, het lot van veel Britse winkelstraten. De leegstand doet denken aan The Ghosts of Oxford Street, de dertig jaar oude muziekfilm waarin Malcolm McLaren, manager van punkband The Sex Pistols, de kijker meeneemt naar een verloren wereld onder de straat, een wereld van verlaten winkelpanden uit het victoriaanse tijdperk.

Voorheen zat hier muziekwinkel His Master’s Voice, die een rol speelde in de geschiedenis van The Beatles. Beeld Aurélie Geurts

Bekende winkels als kledingzaak Topshop en muziekparadijs His Master’s Voice hebben de deuren gesloten, terwijl de warenhuizen Debenhams, British Home Stores (BHS) en House of Fraser weg zijn. Het warenhuis John Lewis is aan het inkrimpen. Marks & Spencer dreigt te vertrekken als het zijn artdecogebouw aan Oxford Street niet tegen de vlakte kan gooien om te vervangen door een omstreden, tien etages tellend pand waarin ook een sportschool en restaurant komen. Gesteund door The 20th Century Society, een genootschap dat architectuur uit de voorbije eeuw beschermt, houdt de regering de sloop vooralsnog tegen.

Als rots in de branding fungeert Selfridges, het beroemde warenhuis waar The Queen of Time, staand op de boeg van een handelsschip, met twee nimfen waakt over de ingang. Let’s Change staat er in grote letters op de gevel. Een boodschap die deze oude, ooit Romeinse weg hard nodig heeft volgens Valentine Quinio van de Centre for Cities-denktank. ‘Tijdens de pandemie hebben de lockdowns het onlinewinkelen versterkt. En door het thuiswerken is de binnenstad stiller geworden. Winkelstraten moeten hun best doen om mensen naar de winkels te krijgen. Er moet iets te beleven zijn.’

Consumptieparadijzen

Als traditionele winkelstraat heeft Oxford Street concurrentie gekregen van moderne consumptieparadijzen, zoals de twee Westfields winkelcentra, in het westen en oosten van de stad. Plaatsen die met de auto beter toegankelijk zijn. De jongste concurrent is Battersea Power Station, de verbouwde krachtcentrale aan de zuidoever van de Theems, waar erfgoed, vermaak en winkelen samenkomen. Wie op stand wil winkelen, kan terecht op Knightsbridge, bekend van het befaamde warenhuis Harrods, of op King’s Road, bekend van zijn talloze boetieks en de rol die ze speelden in de geschiedenis van de punk. Een ander alternatief: Regent Street waar de de kerstshow van warenhuis Liberty faam geniet.

Een op de zeven panden in de straat staat leeg. Beeld Aurélie Geurts

Met deze toenemende concurrentie in gedachten is het streven ontstaan om Oxford Street veelzijdiger te maken: er moet meer te doen zijn dan alleen winkelen. Dus meer horeca. Wie nu zittend wil eten is aangewezen op het restaurant in het souterrain van warenhuis Selfridges, de plek waar zich tijdens de Tweede Wereldoorlog een communicatiecentrum bevond. Dat is te weinig, vindt de winkeliersvereniging New West End Company. Ook is het idee geopperd om, gezien de woningnood, leegstaande verdiepingen boven de winkels bewoonbaar te maken, net zoals vroeger het geval was.

Galgenmuseum

Sowieso is het herontdekken van het verleden de beste overlevingskans voor Oxford Street, zegt de 69-jarige schrijver Christopher Fowler, in wiens thriller Bryant & May’s Peculiar London de straat een grote rol speelt. ‘Toen ik er voor het eerst kwam, waren er theaters, bioscopen en een dolfinarium.’ Hij vertelt dat Oxford Street vroeger als een ‘vrouwenstraat’ werd gezien, door de hoeden die er gemaakt werden en jurken die er werden verkocht. ‘In de jaren vijftig werd er door de al-het-oude-moet-weg-architecten onherstelbare schade aangericht. De straat heeft door de jaren zijn band met haar eigen geschiedenis verloren.’

Om het interessant te maken zou er wat hem betreft een galgenmuseum moeten komen, want aan de westkant, waar nu het Marble Arch-monument is, stonden vroeger de galgen van Tyburn. De laatste tocht van de gevangenen ging over Oxford Road, zoals de straat toen heette. ‘Maar wat doet het stadsdeel? Het maakte een lachwekkende, kunstmatige uitkijkheuvel op Marble Arch.’ Fowler doelt op de Marble Arch Mound die het Rotterdams architectenbureau MVRDV een klein jaar geleden in opdracht van het stadsdeel Westminster heeft opgeworpen. Het idee was om zo mensen naar Oxford Street te lokken. De gimmick typeert de vertwijfeling bij lokale politici.

Beeld Aurélie Geurts

Dezelfde deelraad hikt al vijf jaar aan tegen plannen om Oxford Street te verlossen van langzaam rijdend en vaak ook stilstaand verkeer. Gewone auto’s waren al verbannen, maar er is nog steeds een oneindige stroom van rode bussen, taxi’s en riksja’s met luide Arabische muziek. Grote voorstander van het geheel verkeersvrij maken van de straat is de Londense burgemeester Sadiq Khan, ook al omdat Oxford Street in 2014 al boven aan een lijst stond van plekken met de hoogste concentraties stikstofoxide in de hoofdstad.

Bovendien zou een wandelstraat de winkelervaring ten goede komen, compleet met grote terrassen. Ook het Londense vervoersbedrijf ziet heil in Oxford Street als voetgangersgebied. Het stadsdeel echter, moet rekening houden met kapitaalkrachtige bewoners in de wijdere omgeving die vrezen voor een invasie van bussen en taxi’s als deze moeten uitwijken naar hun straten. Als handreiking opperde het stadsdeel vervolgens om twee autovrije ‘piazza's’ te creëren. Van deze ‘Italiaanse’ plannen is al een tijdje niets meer vernomen.

Stroperigheid

Thrillerschrijver Fowler legt de schuld voor het verval dan ook bij de stroperigheid van het stadsdeel. ‘Ze hebben onlangs weer een verklaring vol koeterwaals doen uitkomen over ‘het in volle glorie herstellen’ van de straat, maar er is weinig meer te herstellen. Ze hebben nu stenen bloembakken neergezet, die uitermate geschikt blijken om rommel in te gooien.’

Beeld Aurélie Geurts

Minder pessimistisch is emeritus-hoogleraar stadsontwikkeling Nicholas Bailey, verbonden aan de Universiteit van Westminster. ‘Hoopgevend is het plan van Ikea om komend jaar een groot filiaal te openen op de plek waar vroeger Topshop zat.’

Dat zal, gezien de beperkte bereikbaarheid met de auto, geen traditionele Ikea zijn, maar een soort showroom waar mensen spullen kunnen bestellen om te laten leveren. Bailey wijst op een andere reddingsboei. ‘Met twee haltes langs de straat zal de nieuwe Queen Elizabeth-metrolijn veel meer mensen naar Oxford Street brengen, zowel vanuit het verre oosten als het verre westen van de hoofdstad.’ Wie anders dan wijlen de koningin moet de bekendste straat van het koninkrijk een handje helpen?