Het lijk ging onder het beton, of was de moord toch maar stoere praat?

Ad K. biechtte een gruwelijke moord op aan een undercoveragent die hij als vriend beschouwde. Was het grootspraak? Is er überhaupt sprake van moord? Beeld Alexandra España

De eerste keer dat de politie Fred T. wilde spreken over de verdwijning van Patrick van Dillenburg, kreeg T. in 2003 een ‘handgeschreven briefje’, of hij langs wilde komen op het bureau.

De laatste keer, in mei 2019, ‘rosten ze mijn voordeur eruit, werden er wapens op mij gericht, kreeg ik een zak over mijn hoofd, werd ik in mijn blote kont in de keuken gepleurd en hoorde ik twee vrouwelijke agenten giechelen’.

Fred T. - kaal geschoren hoofd, fors postuur en Amsterdams accent - kan er nog kwaad om worden.

‘Het zit u dwars’, constateert de rechter maandag in de Amsterdamse rechtbank.

‘Ik heb geen ruk gedaan, ik ben zomaar opgepakt en zes weken in een hok gesodemieterd. Ik zit hier voor jan klootzak.’

Verdwijning

Deze week moeten Fred T. (60) samen met medeverdachte Ad K. (50) voor de rechter verschijnen in een opmerkelijke strafzaak. De zaak draait om de verdwijning van Patrick van Dillenburg in januari 2002. Van Dillenburg handelde, volgens getuigen, in cocaïne en was betrokken bij een conflict. Enkele dagen na een mislukte ripdeal verdween hij.

Het is een dossier dat - zo constateert de rechter - dat ‘dampt van de coke’.

Begin 2019 werd Ad K. gearresteerd, Fred T. werd later dat jaar aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie is dit tweetal verantwoordelijk voor Van Dillenburgs dood, al is er geen spoor van zijn lichaam gevonden. Het belangrijkste bewijs is een verhaal dat Ad K. vertelde aan een ‘vriend’, die undercoveragent bleek te zijn.

In het najaar van 2018 vertelde Ad K. aan deze ‘Patrick de Ridder’ hoe hij en Fred T. betrokken waren bij een moord. Wegens een drugsconflict zou hij de 38-jarige Van Dillenburg eerst hebben proberen dood te schieten, om de klus af te maken zou hij vervolgens het hoofd kapot hebben geslagen. Het lichaam zou het tweetal meteen erna hebben begraven - naast een caravan van een oude clown die ook wel ‘Dikke Kees’ werd genoemd, iemand die ‘zoop als een tempelier’.

Beton

Op het graf zou vervolgens beton zijn gestort. Maar, vertelde Ad aan de undercoveragent, twee maanden later zou hij samen met Fred T. het lichaam weer hebben opgegraven, en door de shredder hebben geduwd. De resten zouden zijn ‘uitgesmeerd’ over een bollenveld.

Wat Fred T. betreft ‘vertelde Ad maar een verhaaltje’.

En ook Ad K. zegt nu dat het een ‘broodje aap’ was. Ad, die velen jaren kampte met een cocaïneverslaving, zou het verzonnen hebben om indruk te maken op de undercoveragent. Want, stelt hij, de undercoveragent deed zich voor als een goede vriend die zijn geld verdiende met misdrijven. Ad K. hoopte via hem ook ‘bakken met geld’ te kunnen verdienen, zodat hij zijn droom kon waarmaken: een kroketterie openen in Cambodja.

Wat Fred T. betreft is deze strafzaak ‘belachelijk’.

Maar de rechter deelt die conclusie niet. Er zit, zo constateert hij, nog meer belastend bewijs in het dossier.

Zo is er een ex-vriendin van Ad K. die vertelt dat Ad ook haar enkele jaren geleden vertelde dat hij een lichaam had ‘weggemoffeld’ en dat iemand ‘in het cement zit’. Wel voegde deze getuige - die ook al met een cocaïneverslaving kampt - toe dat ze zich vanwege haar drugsgebruik soms alleen flarden herinnert.

Volgens Ad K. heeft zijn ex het gedroomd. ‘Ze had zelfs een portie drugs gebruikt voordat ze met de politie ging praten.’

Telefoon

Toch, vervolgt de rechter, komen de woorden ‘cement’ of ‘beton’ vaak terug in dit dossier. Zo is er nog een getuige die stelt dat Ad K. hem een moord opbiechtte. Dat zou Ad al hebben gedaan in 2002, vlak na Van Dillenburgs verdwijning. Deze getuige zou een oude vriend zijn van Ad, een met wie hij drugs gebruikte die ze haalden bij hun dealer ‘Colombiaantje Carlos’. Ad zou deze vriend destijds in paniek hebben gevraagd om de telefoon van Van Dillenburg op de trein naar Antwerpen te zetten, het toestel zou moeten verdwijnen.

Zijn getuigenis, zo constateert de rechter, heeft de politie tijdens urenlange verhoren met veel ‘trekken en sleuren’ uit hem heeft gekregen. En het komt deels overeen met het verhaal dat K. vertelde aan de undercoveragent.

Hoe zit dat?, wil de rechter weten.

Ad K. schudt zijn hoofd. Volgens hem is er maar één verklaring waarom zijn voormalige vriend met dit verhaal op de proppen komt: deze Rob zou azen op ‘de hoofdprijs’ van 20 duizend euro tipgeld die justitie heeft uitgeloofd. Hij zou zijn informatie uit de media hebben.

‘Ik moet erom lachen als ik het lees’, zegt Ad K. ‘Het is zo belachelijk. Ik denk dat die man bij de grond zit, en denkt dat hij met 20 duizend euro een nieuwe start kan maken.’