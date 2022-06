Het licht staat op groen voor de stikstofsanering, maar de zorgen zijn nog lang niet weg

Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag tijdens een schorsing van het debat over het stikstofbeleid. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De pijn van de boeren wordt gedeeld in de Kamer, maar er zit niets anders op. Twee weken na de presentatie van de ingrijpende stikstofplannen heeft stikstofminister Christianne van der Wal (VVD) groen licht gekregen van de Kamer om rigoureus in te grijpen in de agrarische sector. Alleen zo kan de stikstofuitstoot zodanig beperkt worden dat de natuur zich weer kan herstellen en alleen zo komt er weer ruimte om huizen en wegen te bouwen. ‘Eindelijk komt een einde aan meer dan twintig jaar falend landbouwbeleid’, complimenteerde GroenLinks-leider Jesse Klaver de stikstofminister donderdag in de Kamer. De Partij voor de Dieren: ‘Dank daarvoor.’

Maar los van opluchting bij een deel van de Kamer zijn er ook veel zorgen. Hoewel de noodzaak van de saneringsoperatie door de meesten wordt gedeeld, lijkt het kabinet nog geen idee te hebben wat te doen met de boeren die hierdoor worden geraakt. Landbouwminister Henk Staghouwer (ChristenUnie) had eerder deze maand een helder ‘toekomstperspectief’ voor de boeren moeten schetsen. Maar zijn ‘perspectiefbrief’ van ruim veertig kantjes krijgt een ‘dikke onvoldoende’ van zo’n beetje de hele Kamer, zo bleek donderdag.

‘Morgen sta ik weer voor een zaal vol boeren en dan weet ik eerlijk gezegd niet wat ik moet vertellen’, zegt het CDA-Kamerlid Derk Boswijk donderdag tegen middernacht. Hij heeft er dan al veertien uur debatteren in de Kamer op zitten en ziet het even niet meer zitten als hij tegenover Staghouwer staat. ‘Ik sta hier toch een beetje met een knoop in mijn maag.’

‘Broddelwerk’

Want boeren die inmiddels met een loep boven het kaartje van het kabinet hebben gehangen, waarop per gebied staat aangegeven hoe hard de stikstofuitstoot omlaag moet, hebben geen idee wat dit voor hun eigen situatie betekent. Wat gebeurt er met hun bedrijf dat ligt in een gebied waar 90 procent stikstofreductie moet worden gerealiseerd? Worden zij binnenkort uitgekocht? Is verduurzaming nog een optie? Of moeten zij de boel inpakken en verhuizen? Het zijn stuk voor stuk logische vragen, waar het kabinet in de verste verte nog geen antwoord op lijkt te hebben.

‘Broddelwerk’, noemt Jesse Klaver (GroenLinks) de perspectiefbrief van Staghouwer dan ook. Joris Thijssen (PvdA) zegt wel te kunnen begrijpen waarom zoveel boeren zich afgelopen week op de demonstratie in Stroe meldden: ‘Ik heb mij door de veertig kantjes van de brief van minister Staghouwer geworsteld. Steeds beter snap ik waarom er gisteren 40 duizend boeren aan het demonstreren waren: het is volstrekt, maar dan ook volstrekt onduidelijk hoe de boeren na de transitie nog steeds een eerlijke boterham kunnen verdienen.’ Sandra Beckerman (SP): ‘In de brief staat wel honderd keer: dit moet nog worden uitgewerkt; die regeling moet nog komen. Dan snapt u toch hoe dat aankomt op zo’n erf?’ Het onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt staat ook al ‘perplex’: ‘Sorry. Ik vraag echt om dit over te doen.’

Ook binnen de regeringscoalitie is de ergernis tastbaar. D66'er Tjeerd de Groot denkt ‘dat geen boer iets begrepen heeft’ van de lange brief van Staghouwer. ‘Als je dat leest, weet je echt niet waar je aan toe bent.’ VVD-Kamerlid Kamerlid Thom van Campen mist ‘spijkers met koppen’. CDA’er Boswijk: ‘Een gemiste kans.’ De vrouw die zich heeft opgeworpen als de vertolker van de grieven van de boeren, BBB-leider Caroline van der Plas, vindt dat het kabinet zelfs ‘terug naar de tekentafel moet’.

De plannen van de landbouwminister zijn volgens de boze Kamerleden zó belabberd dat een meerderheid donderdag ingreep. Via een motie is afgedwongen dat de bewindsman ‘ruim voor Prinsjesdag’ alsnog met een visie moet komen op hoe het toekomstige boerenbedrijf gaat renderen.

‘Gele kaart voor Staghouwer’

Het is een gevoelige tegenslag voor de CU-bewindsman: niet alleen de Kamerleden van andere coalitiepartijen ondertekenden de motie, zelfs zijn eigen ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis gaf hem een tik op de vingers. Ook de linkse oppositie, de BoerBurgerBeweging en de SGP riepen de bewindsman op om zijn huiswerk opnieuw te maken. ‘Dit is een gele kaart voor de bewindsman’, aldus indiener Klaver.

Het neemt niet weg dat na twee weken van hevig protest en verhit politiek debat de stikstofbrief van minister Van der Wal nog fier overeind staat. Aan het doel dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn, wordt door geen enkele coalitiepartij getornd. Dat is op zich al een prestatie, na de opstand van diverse provinciebesturen, de VVD-achterban, de lokale CDA-afdelingen en de harde woorden van rechtse partijen die azen op de teleurgestelde kiezers van VVD en CDA. Klaver: ‘Van tevoren was er veel gedoe over. Er zouden dingen aangepast moeten worden, doelstellingen zouden anders zijn, kaartjes. Dat is allemaal niet gebeurd. Dit staat en dat is een goed vertrekpunt.’

Het is nu aan het kabinet om de stikstofplannen veilig naar de eindstreep te loodsen.