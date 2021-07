Het leven is vrijer in je blootje, menen de naturisten. ‘De zon op je lijf, de wind tegen je huid’

Nederland wordt preutser, waarschuwt de naturistenvereniging. Ze willen het niemand opdringen, maar de mensen van NFN Open en bloot vinden het tijd om naaktrecreatie te promoten. ‘Niemand hoeft of moet van ons bloot, maar laat ons in onze waarde.’

‘Een bloot lichaam heeft niets met seks te maken’, zegt Ferry (69) piemelnaakt gezeten op een tuinstoel voor zijn caravan op naturistencamping ’t Vinkel in Rosmalen. ‘Bloot slaat dood’, beaamt Marcelle (50). Als iedereen bloot loopt, wordt bloot heel gewoon. Dan let je niet meer op elkaars billen of geslachtsdelen. Ik vind het seksueel spannender als iemand nog wat aan heeft – dan valt er nog wat te raden.’

De vereniging voor naaktrecreanten NFN Open en Bloot heeft eind vorige week een reclamecampagne gelanceerd voor de promotie van naaktrecreatie. Want vooral jongeren, maar ook ouderen hebben volgens NFN-directeur Christine Kouman tegenwoordig een verwrongen beeld van bloot. Ze associëren bloot met seks en porno, terwijl ze via sociale media, videoclips en rolmodellen ook nog eens de druk voelen om een ‘perfect’ lijf te ontwikkelen.

‘Blote lichamen zijn er in alle soorten en maten’, aldus Kouman. ‘Daar moeten we het allemaal mee doen. Ze zijn zelden perfect, maar niemand hoeft zich voor zijn lijf te schamen. Het is zo fijn om je bloot te ontspannen, of je nou in je tuin, in de sauna, op de camping of een naaktstrand zit. Die boodschap willen we uitdragen.’

Preutser

De bloterikken op naturistencamping ‘t Vinkel, die al ruim zestig jaar bestaat, zijn het helemaal eens met de reclamecampagne, genaamd: ‘Voel je vrij, geef je bloot.’ Want ook zij merken dat de samenleving ‘preutser’ is geworden. ‘Op de sportschool wordt steeds vaker met de onderbroek aan gedoucht’, zegt Ferry. ‘Topless zonnen is taboe en in de sauna zijn speciale kledingdagen ingevoerd.’

Ook worden mensen die op een strand naakt zijn, daarop vaker aangesproken of zelfs uitgescholden door anderen. ‘We willen die hangende memmen, uitgezakte billen of bungelende piemels niet zien’, krijgen ze soms te horen.

Daarom is verdraagzaamheid en respect voor elkaar een belangrijk aspect in de campagne, onderstreept Ferry. ‘Niemand hoeft of moet van ons bloot’, voegt Marcelle eraan toe. ‘Maar laat ons in onze waarde als wij dat wel doen. Waar hebben andere mensen dan last van? Mijn zoon van 11 zegt altijd: iedereen heeft toch een blootje, mam?’

Henk (71), die al 42 jaar in zijn blootje loopt op naaktstranden en campings, heeft het ‘niet eens meer in de gaten dat anderen naakt zijn’. Zijn kinderen zijn ‘vanaf de luier’ vertrouwd geraakt met naturisme. ‘Totdat ze 17 werden en zeiden: dat doen we nooit meer’, lacht hij. ‘Dat heeft vooral met de puberteit te maken’, verklaart Anne (68). ‘In die fase moeten ze wennen aan hun eigen lijf en willen ze kleren aan. Dat mag ook, we laten ze in hun waarde.’ Henk: ‘En nu is mijn zoon 42 en komt hij alweer zes jaar naakt op de camping.’

Geen gepriegel in badhokjes

Wat maakt naakt recreëren zo leuk? ‘Die vrijheid, de zon op je lijf, de wind tegen je huid, geen knellende kleding aan’, aldus Ferry.

Zijn vrouw Anne: ‘Je staat ook dichter bij de natuur. Iedereen kan zichzelf zijn, je hoeft je nergens voor te generen.’

Marcelle: ‘Of je nou dik of dun bent, of een stoma hebt, iedereen is gelijk. Zonder kleren zijn er geen rangen of standen.’ Bij haar is vanwege borstkanker één borst afgezet. ‘Het heeft mij ook geholpen bij de acceptatie. Ik had al genoeg andere vrouwen bloot met één borst gezien.’

Het is de eerste keer in haar zestigjarig bestaan dat de NFN een multimediale reclamecampagne opzet voor naaktrecreatie. Op tv en radio zijn spotjes te zien en horen over de geneugten van bloot recreëren in sauna, op naaktstrand of op vakantie. Daarnaast zijn podcasts en vlogs opgenomen met medewerking van bekende Nederlanders. Zo geeft tv-presentator en acteur Koert-Jan de Bruijn tips over het voor het eerst uit de kleren gaan: probeer het eerst in je eigen tuin, neem voor de zekerheid ook badkleding mee naar het naaktstrand (voor het geval dat), neem een bekende mee naar de sauna (en houd een badjas achter de hand) en kijk op blootkompas.nl waar mooie en veilige blootlocaties zijn.

Zonder kleren zijn er geen rangen en standen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De NFN telt 58 duizend betalende leden. Maar volgens NFN-directeur Kouman zijn er wel 2,5 miljoen Nederlanders ‘die graag bloot recreëren’.

‘We willen niemand uit de kleren praten, hoor. Het is en blijft een eigen keuze’, aldus Kouman. Maar we willen dat vrijheidsgevoel weer eens extra onder de aandacht brengen. Hoe fijn het is om water en wind op je vel te voelen, geen plakkerige badkleding of zand in je zwembroek, geen omkleedtrucs met een handdoek op het strand, minder bagage meesjouwen, streeploos bruin worden.’

Het gaat niet alleen om naturisme, onderstreept Kouman, dat een soort levensstijl is waarbij ook aandacht voor de natuur en duurzaamheid een rol spelen. ‘We hopen op een laagdrempelige manier de verschillende vormen van bloot recreëren te laten zien en meer bespreekbaar te maken’, aldus de NFN-directeur.

In het buitengebied van Rosmalen laten Ferry, Marcelle en Henk zaterdag met enige trots hun naturistencamping zien, met 320 leden (gemiddelde leeftijd 57 jaar), zwembad, restaurant en natuurvijver. ‘Hee Ad, je blote billen komen in de krant’, roept Ferry olijk tegen een man die bloot op een keukentrapje zijn caravan probeert te repareren. Een buurvrouw is naakt de heg aan het snoeien.

Ze worden wel eens moe van vragen als: ‘Waar laten jullie dan je telefoon?’ Of: ‘Lopen jullie ook bloot als het koud is?’ Ferry: ‘Nee, natuurlijk niet. Als het vriest, loop je toch ook niet in je zwembroek?’