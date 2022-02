Het leven is 7,6 procent duurder dan vorig jaar, inflatie op hoogste niveau in decennia

Weekmarkt in Bemmel (Gelderland) Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Geld verliest al maanden snel aan waarde, onder meer door de snel aantrekkende economie na de korte maar diepe economische crisis als gevolg van de pandemie. Aanvoerketens haperden en de vraag naar onder meer gas steeg wereldwijd zo snel dat producenten die niet konden bijhouden. Hierdoor zijn tekorten aan allerlei grondstoffen en onderdelen ontstaan, wat de prijzen opdrijft.

De consument merkt dat: in de winkel, aan de benzinepomp en op de energierekening. Onenigheid over prijsstijgingen leidde zelfs al tot lege schappen: Albert Heijn is het oneens met Nestlé over zijn vraagprijs, waardoor het voedingsmiddelenbedrijf de levering aan de supermarkt heeft gestaakt.

Omdat de cao-lonen langzamer stijgen dan de inflatie, gaan veel Nederlanders er in koopkracht op achteruit. Met name voor mensen met een laag inkomen, voor wie boodschappen en energie een relatief groot deel van de uitgaven uitmaken, kan de impact groot zijn.

Rekenmethode

Het inflatiecijfer van afgelopen januari heeft het CBS berekend op basis van de zogeheten Europees geharmoniseerde rekenmethode, in aanloop naar de inflatiecijfers die het Europese statistiekbureau Eurostat vandaag voor heel Europa presenteert. Volgende week publiceert het CBS ook het inflatiecijfer op basis van zijn eigen rekenmethode. Die is minder goed te vergelijken met de cijfers van andere Europese landen en zal door de andere manier van rekenen iets lager uitvallen, maar het algehele beeld zal hetzelfde blijven.

De torenhoge inflatie noopt de Federal Reserve (Fed), de Amerikaanse koepel van centrale banken, ertoe om vanaf maart de rente te verhogen. Hierdoor wordt geld lenen duurder, en is de verwachting dat bedrijven minder zullen investeren. Deze afname van economische activiteit moet weer leiden tot een beperking van de inflatie in de VS.

Als Europa de rente niet ook verhoogt, kan de maatregel van de Amerikanen hier juist tot hogere inflatie leiden. De dollar wordt dan relatief duurder, en veel grondstoffen worden afgerekend in dollars.

In december zei de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, nog niet van zins te zijn de rente in 2022 te verhogen. Hier zitten immers ook nadelen aan: met name de zuidelijke Europese landen met een hoge staatsschuld komen in de problemen als geld lenen duurder wordt.

In een eerdere versie van dit artikel stond dat de renteverhoging van de Amerikanen hier kan leiden tot hogere inflatie als Europa de rente niet verlaagt. Dit moet zijn: als Europa de rente niet ook verhoogt.