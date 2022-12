Het leven gaat door, weet actrice en regisseur Terence Schreurs, ook na wat er deze week is gebeurd

Terence Schreurs: ‘Ik weet niet precies wat er gaande is, maar de afgelopen tijd gaan veel mensen die ik ken door donkerte heen’ Beeld Erik Smits

Terence Schreurs (46) kwam met een zwaar gemoed thuis van de begrafenis van een collega, toen ze opschrikte van een agenda-notificatie op haar telefoon. De afspraak voor dit interview stond voor de deur. Vergeten natuurlijk, want hoofd en hart niet bij banale aardse zaken, geopperd om het te verplaatsen, maar ‘het is soms ook niet erg om te beseffen dat dit het leven is, het grote én het kleine, dat het doorgaat.’

Schreurs probeert woorden te vinden voor wat er dezer dagen is gebeurd. ‘Die lieve collega heeft zichzelf van het leven beroofd, het is zo onwerkelijk, mensen waren verslagen en woedend ook, maar tegelijkertijd was er zoveel humor en liefde bij zijn afscheid vandaag.’

‘Ik weet niet precies wat er gaande is, maar de afgelopen tijd gaan veel mensen die ik ken door donkerte heen.’ De actrice die sinds een aantal jaar ook een acteeropleiding runt, ziet het bij de jongeren in haar klassen. Het worstelen, de eenzaamheid. Volgens haar het effect van het klassieke schoolsysteem van straffen en belonen, van rode en groene stickertjes, en je altijd groot moeten houden.

‘Ik krijg de kriebels van die focus op presteren. Ik leer mijn studenten om te falen, keer op keer, totdat ze gieren van het lachen, en hun hart opengooien. In onze communicatie gebeurt zoveel moois. Vooral jongens en mannen zijn het niet gewend om te praten. Met alle gevolgen van dien. Totdat het openbreekt.’

Ondanks haar antipathie tegen dat systeem van goed en fout, hoeft ze niet lang na te denken over de hoogte- en dieptepunten van haar week. ‘Tijdens een gesprek na de uitvaart kwam het besef dat ik mijn zussen een excuus ben verschuldigd. Ik had een tijd meer oog mogen hebben voor hen. Dat besef deed pijn.’

Daartegenover stond iets lichts. ‘Een aantal producenten is geïnteresseerd in scripts waaraan ik werk. In de filmindustrie weet je pas of iets doorgaat als je op de première staat, maar ik heb ooit besloten elke mini-overwinning te eren.’ Dus dat deed ze, met volle overtuiging. Haar week werd een ode aan falen en vieren.