‘Het lek is een klap in het gezicht van de regering-Biden, daar wil radicaal-rechts hoe dan ook voordeel uit halen’

Dag Maral. Wat weten we nu over de verdachte, Jack Teixeira, en zijn motief?



‘Het gaat om een jongeman van 21 jaar oud, die werkte bij de Air National Guard van Massachusetts. Zijn taak daar was om de netwerken te beveiligen waarmee de Amerikaanse overheidsdiensten geheime documenten delen. Daarvoor moest hij dus toegang hebben tot al die documenten.

‘Na de eerste berichten over het lek dachten veel mensen dat het zou gaan om een spion, of iemand met een ideologisch motief. Nu blijkt het een nogal knullig verhaal te zijn van een eenzame jongeman die stoer doet tegenover zijn vrienden.

‘Teixeira deelde al heel lang gevoelige informatie in een besloten kanaal op Discord, een videogame-platform, maar niemand reageerde er echt op. Daarom ging hij steeds meer en steeds recentere documenten delen, met ook informatie over de oorlog in Oekraïne. Totdat die documenten ineens ook in andere chatrooms opduiken, en duidelijk wordt hoe gevaarlijk dat voor hemzelf is.’

Ik neem aan dat er binnen de Amerikaanse overheid strenge regels zijn over de omgang met vertrouwelijke documenten. Hoe heeft dit dan toch kunnen gebeuren?

‘Dat vraagt iedereen zich nu af. Het is niet gek dat Teixeira toegang had tot deze documenten, het was immers zijn taak om ze te beveiligen. Uiteraard is hij geïnstrueerd om niets met de buitenwereld te delen, maar er zijn een miljoen overheidsfunctionarissen die toegang hebben tot informatie die in bepaalde mate geheim is. Dan zit er af en toe iemand tussen die de consequenties van zijn daden niet overziet, of daar lak aan heeft.’

Dit is niet de eerste keer dat iemand geheime informatie van de Amerikaanse regering lekt, hebben ze daar niet van geleerd?

‘Jawel, maar toch gebeurt het eens in de zoveel tijd. Er zijn zo veel mensen bij betrokken, dat het vroeg of laat een keer misgaat. Ook hier zullen ze weer van leren. Het Congres is nu met reces, maar ik denk dat het volgende week in Washington veel zal gaan over mogelijke maatregelen. Dit is natuurlijk beschamend voor de Biden-regering, dus ze zullen met iets moeten komen om te laten zien dat ze het probleem serieus nemen.

‘Wat dit lek zo anders maakt dan bijvoorbeeld de onthullingen van Edward Snowden, is dat het over een heel actueel onderwerp gaat. De informatie die Snowden publiceerde ging grotendeels over activiteiten in het verleden, dit gaat over een oorlog die nu bezig is.

‘Hoe alles rondom dit lek is verlopen, is tamelijk bizar. De informatie stond wekenlang online, voordat de bron van het lek in de krochten van de online-gamerswereld werd gevonden. Dat is een enorme afgang, waarvan het Witte Huis vermoedelijk ook niet weet hoe ze zich eruit gaan redden.’

Teixeira schijnt een libertariër en wapenliefhebber te zijn, die in een filmpje racistische en antisemitische leuzen uit. Hoe valt dat, en zijn onthullingen in het algemeen, in de Amerikaanse politiek?

‘Ik vind vooral de reacties uit extreem-rechtse hoek opvallend. Congreslid Marjorie Taylor Greene, een bondgenoot van Donald Trump en tegenstander van steun aan Oekraïne, noemde Teixeira een held omdat hij gevoelige informatie naar buiten heeft gebracht. ‘Jack Teixeira is wit, man, Christen en tegen de oorlog’, schreef ze op Twitter. Dat maakt hem volgens haar een vijand van de regering van Joe Biden. Greene ziet juist die regering als de ware vijand.

‘Ook andere radicaal-rechtse politici en commentatoren scharen zich om die redenen achter Teixeira. Dat hij niet expliciet tegen steun aan Oekraïne is, en ook niet wilde dat de documenten in de openbaarheid kwamen, maakt hen niet uit. Het lek is een klap in het gezicht van de regering van Biden, en daar willen ze hoe dan ook hun voordeel uit halen. Voor Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, is het een hoofdpijndossier. Niet zijn hele partij is natuurlijk blij dat er gevoelige militaire informatie is gedeeld.

‘De Democraten hebben zich tot nu toe nog niet zo luid uitgesproken over de zaak. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Ook in Washington moeten ze nog reconstrueren wat er precies is gebeurd. Daarna zullen ze hun strategie bepalen. Over zijn politieke denkbeelden hoor je hen in ieder geval nog niet, maar mogelijk komt dat nog.

‘Dat iemand als Teixeira er racistische denkbeelden op nahoudt, is voor veel Amerikanen trouwens niet zo opzienbarend. In de militaire wereld vind je wel meer wapenliefhebbers, racisten en antisemieten. In het Duitse leger hoor je daar ook veel over. Mogelijk zat Teixeira tijdens zijn screening nog niet in die hoek, of is het toen niet naar boven gekomen. Hoe dan ook was het, op dat moment, geen reden om hem af te wijzen.’