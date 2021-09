‘Het leek in Zandvoort om half 8 vanochtend wel Koningsdag, zo druk was het’

De rij voor het binnenkomen van het circuit vrijdagochtend. Beeld Pauline Niks

Dag Fleur, waar ben je nu?

‘Ik sta nu voor de ingang van de 538-camping, waar ik zelf ook in een tentje slaap. Gisteren was het hier nog leeg, maar de camping is inmiddels volgestroomd. Er staat nu een hele lange rij waar ik het einde niet van kan zien. Hier is namelijk ook een ingang van het circuit.’

‘Maar veel mensen hebben helemaal geen kaartje voor de vrije training, dus die zitten nu op de camping via een livestream te kijken, terwijl ze het geluid van het circuit horen.’

Hoe is de sfeer in Zandvoort?

‘Iedereen is uitgelaten, ik zie niemand zonder glimlach. Allemaal mensen met oranje petjes en Max Verstappen-shirts. Het is een en al gezelligheid, de biertjes gingen vanochtend al vroeg open. Gisteren hadden mijn achterbuurmannen misschien iets te veel biertjes op, want die begonnen een verhitte discussie over de juiste motor voor de auto van Max. Dat was het ergste wat betreft opstootjes.’

Verwacht je die nog wel?

‘Nou, morgen is de kwalificatie, dan wordt het wat spannender. Sebastian Vettel is wel al gespot in het dorp. Die zou een Max Verstappen-burger hebben gehaald en met z’n familie aan het barbecueën zijn geslagen in een huis dat hij hier heeft gehuurd, hoorde ik. Dus die is hier de publieksfavoriet, mocht Verstappen uitvallen.’

De NS waarschuwt voor volle stations en treinen. Op foto’s zijn overvolle straten te zien. Wat merk jij daarvan?

‘Ik ga zo nog even naar het dorpje, maar vanochtend om half 8 toen ik de fotograaf kwam ophalen van het station zat de trein al ramvol. Toen was het op straat al net zo druk als om 2 uur ’s middags op de vrijmarkt op Koningsdag. En dat gaat de hele dag zo door, want de treinen komen om de vijf minuten aan.’

Bezoekers van de Grand Prix lopen vrijdagochtend door Zandvoort van het station naar het circuit. Beeld ANP, Ramon van Flymen

Terwijl door de coronacrisis de meeste evenementen niet door kunnen gaan, speelt het grootste Nederlandse sportevenement van het jaar zich af in het kleine Zandvoort. Leidt al die drukte nog tot ongenoegen bij bewoners?

‘Nee, ik heb nog geen ontevreden bewoners gesproken. ‘Dan had je maar een weekend ergens anders moeten gaan zitten’, zo is de stemming. Als ik vraag naar het overtreden van de coronaregels, dan zeggen ze: ‘Iedereen wordt getest of is gevaccineerd.’ En dat is ook zo; bij het circuit en op de camping wordt iedereen daarop gecontroleerd. Ook de mensen hier hadden graag gezien dat evenementen als festivals door waren gegaan, maar dat betekent voor hen niet dat ze daarom bij de Grand Prix wegblijven.’

Beeld ANP, Ramon van Flymen

De politie geeft aan extra alert te zijn op verkeer dat via het strand komt, nadat vrijdagochtend een tiental boeren vanuit Noordwijk over het strand bij het circuit wist te komen. Heb jij al boeren gezien?

‘Nee, dat niet, maar ik heb wel gehoord dat er opeens tien trekkers stonden. De politie had het niet verwacht, maar toch was er uit het niets een boerenprotest. Mensen zijn inmiddels wel gewend aan protesten van milieubewegingen, maar hier was niet op gerekend. Wat de boeren precies willen, weten ze hier ook niet.’

Beeld ANP, Vincent Jannink

Je gaat zelf niet naar de race, baal je daarvan?

‘Nee ik heb geen kaartje! Nou, ik kom hier uit de buurt en ben met het circuit opgegroeid. Mijn hele familie is racegek, ik zelf totaal niet. Maar nu ik hier zo ben denk ik: ‘Ik zou wel kaartjes willen hebben, ik zou het wel even willen zien.’ Het enthousiasme van de mensen werkt aanstekelijk.’

‘Ik sprak met iemand die geen voetbalfan was, maar naar het EK in Portugal in 2004 ging en toen voetbalfan is geworden. Die is hier in de hoop dat hij Formule 1-fan wordt. Zo opportunistisch is het ook: mensen werden pas fan door Max Verstappen.’