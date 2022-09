Het leed dat de nachtelijke poetsbeurt van Madrid heet, een schoonmaakfanfare

Vroem, tuut tuut tuut, klabam!, boem!, vrroeeem. Zo (ongeveer dan, beter kan ik het niet in woorden vatten) klinkt de kwelling die me deed schreeuwen in mijn bed, naar de huisarts bracht en zelfs bijna uit ons verder fijne appartement dreef. Vóór de grote verhuizing naar Spanje had ik een hoop beren op de weg gezien, maar niet de grizzly die me uiteindelijk op een haar na zou verslinden: de nachtelijke afvalophaaldienst van de gemeente Madrid.

Begrijp me niet verkeerd, ik hecht aan hygiëne en properheid als ieder ander. Het gaat me om dat nachtelijke. Net als in andere Spaanse steden begint in Madrid met het vallen van de nacht een klein leger aan vuilbestrijders door de nauwe straten te marcheren. In fluorescerend geel uniform legen deze troepen kliko’s en afvalcontainers, en spuiten ze de klinkers schoon, de stad opfrissend voor weer een dag.

Waarom ’s nachts? Omdat er dan minder verkeer is dat de vrachtwagens van de afval- en schoonmaakdienst in de weg zit, zegt de gemeente. Daar lijkt weinig tegenin te brengen. Tot je op je bed ligt in een appartement met gammele, nog-geen-één-decibel-tegenhoudende balkondeuren en de slaap probeert te vatten.

Het concert vangt elke (!) nacht rond half 12 aan met het legen van de kliko’s. Vroem, rijdt de vrachtwagen voor. Tuut tuut tuut, klinkt het alarmgeluid voor het parkeren. Klabam!, slaat de klep van de kliko open en dicht. Met een boem! staat de kliko weer voor de deur, en stoomt de vrachtwagen met een vrroeeem door naar de buren. Omdat ons gebouw op een kruising staat, klinkt hetzelfde even later opnieuw, gevolgd door het al even oorverdovende ‘legen van de papier- en plasticcontainers op de hoek’. Het slotakkoord komt van de waterspuiters, die hun taak ernstig opvatten en er zeker tien minuten over doen om voorbij te trekken. Inmiddels is het dan een uurtje of 3.

De nachtelijke afvalophaaldienst van de gemeente Madrid. Beeld Gemeente Madrid

Er zijn mensen die dit rustig naast zich neer kunnen leggen. Én er zijn mensen die zich volledig gek laten maken. Anders dan mijn vriendin val ik niet in de eerste categorie. Met iedere nacht waarin ik pas na uren woelen in slaap viel, groeide de vrees voor de volgende. Regelmatig gaf ik me gewonnen en ging ik op het balkon zitten, de schoonmaakfanfare bekijkend met mijn gedachten op dat duistere plekje tussen woede (‘ze zouden die lui moeten arresteren’) en wanhoop (‘waarom laat ik me in godsnaam zo kennen?’).

Hoewel ik ze nooit op hún balkons zag, en Spanjaarden juist lijken te gedijen bij (en uitblinken in het maken van) veel en hard geluid, zijn er wel degelijk buren die rechtop in hun bed zitten. Media voeren eens in de zoveel tijd woedende buurtbewoners met kleine oogjes op. In het laatste jaarverslag van Madrid over alle binnengekomen klachten staat dat inwoners het tijdstip waarop hun afval wordt opgehaald door het lawaai als ‘inadequaat’ zien, vermoedelijk een fraaier woord dan de klagers zelf gebruikten.

De huisarts wilde geen verslavende slaappillen voorschrijven, maar raadde me aan met de huisbaas te praten over nieuwe balkondeuren. Dat deed ik, zonder veel te verwachten. Twee dagen later kwam er een mannetje langs om de kozijnen op te meten en na zes weken zaten de nieuwe deuren met dubbel glas erin – voor wie denkt dat Spanje nog steeds door mañana, mañana wordt geregeerd. In mijn geluidsdichte slaapkamer waan ik me nu in een hutje op de hei, één balkondeur verwijderd van die lawaaiige, schone, geweldige stad.