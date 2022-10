Het landschap als klimaatbuffer: hoe meer begroeiing, hoe kleiner de kans dat het Geuldal overstroomt

Geen extra kades of hogere dijken, maar een ‘klimaatrobuust’ landschap kan het beste helpen tegen overstromingen in het Geuldal. ‘We moeten regendruppels langer vasthouden op de plek waar ze vallen. Daardoor hebben we ook meteen minder last van droogte.’

‘Kijk eens naar de andere kant van het beekdal’, zegt Paul Wijenberg, boswachter van Natuurmonumenten, na een wandeling van een paar honderd meter langs de weg omhoog, vanaf de Geul bij de Volmolen in Epen. ‘Zie die lijnen in het landschap, bovenop de bomen van het Vijlenerbos. Daaronder die graft, een smal terras op de helling begroeid met struikgewassen. En daaronder in het veld weer een rij met hagen en bomen. Dat is nou wat je noemt een klimaatrobuust minilandschap dat voorkomt dat regenwater te snel wegstroomt.’

Bladeren van bomen vangen namelijk regendruppels op, struiken en een gevarieerde bodembegroeiing eveneens. Bij hevige regenval vertragen ze de afvoer van water, waardoor stroomafwaarts overlast door overstromingen in dorpen en steden kan worden voorkomen of beperkt. ‘De natuur kan helpen regendruppels langer vast te houden op de plek waar ze vallen en dieper in de bodem te laten trekken’, zegt Wijenberg. ‘Daardoor hebben we ook meteen minder last van de droogte.’

Het uitzicht naar de lijnen in het landschap is een van de routepunten langs de ‘klimaatwandeling’ in het Geuldal bij Epen, die Natuurmonumenten enkele weken geleden heeft geopend. In de rondwandeling van 4,2 kilometer zien wandelaars de kansen die het natuurlijk landschap biedt in de strijd tegen wateroverlast en droogte.

Ruim een jaar geleden werd het Zuid-Limburgse Heuvelland, met Valkenburg aan de Geul als bekendste slachtoffer, na intensieve en langdurige regenbuien getroffen door ongekende overstromingen. Sindsdien onderzoeken allerlei instanties, waaronder het Waterschap Limburg, welke maatregelen er nodig zijn om een herhaling te voorkomen. Natuur- en milieuorganisaties onderstrepen dat vooral het landschap zelf kan functioneren als ‘natuurlijke klimaatbuffer’ die zelfs meegroeit met klimaatverandering, of het nou gaat om extreme regenval of extreme droogte.

In Limburg ging dat al behoorlijk. Uit recent onderzoek in opdracht van Natuurmonumenten, blijkt dat als het landschap niet zijn steentje had bijgedragen, de Limburgse watersnoodramp nog veel groter had kunnen zijn. Ruim 80 procent van de neerslag die in Zuid-Limburg viel, werd lokaal opgevangen en vastgehouden in de bodem. Het waren vooral de overvloedige waterstromen uit België (Ardennen) en Duitsland (Eifel) die via grensoverschrijdende bekenstelsels tot overstromingen in Valkenburg en naburige dorpen leidden.

‘We zagen grote watervlaktes van wel 500 meter breed in het Heuvelland. Er ontstond een Geulzee’, zegt boswachter Wijenberg. ‘Heel veel water dat enigszins werd vastgehouden door het bladerdak en strooiselbodems van bossen, ruige graslanden, struiken, heggen, houtwallen en graften en dus niet meteen wegstroomde door het Geuldal naar de Maas. Het landschap helpt om ons aan te passen aan klimaatextremen, maar het kan allemaal nog veel beter.’

Verderop, langs een steil veldpaadje, wijst hij op twee verschillende akkers aan weerskanten. Aan de ene kant een wilde akker met kruiden, grassen, graften en een ingesneden, kronkelig beekloopje. Aan de andere kant een eentonige maïsakker, die nu tijdelijk is begroeid met een groenbemester. ‘Vanaf zo’n maïsakker, met zijn harde ondergrond, zal het water veel sneller richting Geul en Valkenburg stromen dan vanaf dat ruige veld vol obstakels.’

Maar de boer heeft de maïs nodig om zijn dieren te voeren. En zo zijn er ook andere belangengroepen in het Geuldal die het ‘sijpelen’ van water, druppel voor druppel in een bodem, dwars zitten. Wijenberg wijst op een verhard pad, met zelfs een gootje ernaast, recht naar beneden het dal in. ‘Dit is behalve een toegangspad van een boerenbedrijf ook een route voor mountainbikers’, verklaart hij. ‘Reken maar dat het water hier bergafwaarts vaart kan maken.’

Ook asfaltwegen naar vakantieparken en toeristische attracties fungeren vaak als ‘snelwegen voor regenwater’. Wijenberg erkent dat in die belangenstrijd niet het hele Geuldal (of aangrenzend Gulpdal) kan worden omgevormd tot klimaatrobuust landschap. Maar elke stap is er één verder voorwaarts. Sommige boeren blijken zelfs bereid hun teeltplan aan te passen of drainagebuizen uit de grond te verwijderen. Zo is er de afgelopen jaren al 9 kilometer aan drainage uit het Geuldal verdwenen.

Bronnenland

De Geul, die ontspringt in het Duits-Belgische grensgebied ten zuiden van Aken en 58 kilometer verderop ten noorden van Maastricht uitmondt in de Maas, is de snelst stromende rivier of beek van Nederland. Het verval van bron tot monding is 250 meter. Onderweg wordt de Geul ook nog eens gevoed door tientallen bronbeken, die op hun beurt weer water krijgen van nog kleinere zijbeekjes. De regio rond Epen kent de hoogste dichtheid van bronnen in Nederland en wordt daarom ook wel ‘Bronnenland’ genoemd.

Een onlangs geplaatst valschot vlakbij de Volmolen kan stromend water bij extreme regenval remmen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘We laten het water in het Geuldal zoveel mogelijk zijn eigen gang gaan’, zegt de boswachter. ‘Als het wil meanderen of een bocht via een nevengeul wil afsnijden, prima.’ Hij wijst tijdens de rondwandeling op een steil modderig paadje omhoog uit het dal. ‘Dit is een holle weg in wording: het afstromende water schuurt en slijpt zijn weg, in allerlei kronkelende stroompjes en geultjes, naar beneden. Onderweg stuit het soms op hindernissen, zoals boomstammen of wortels van planten. Zie het als een soort maquette van het hele Geuldal, over een paadje van slechts 50 meter.’

De Volmolen langs de Geul, ooit gebouwd voor het ‘vollen’ van wol (vervilten om de wol steviger en minder vatbaar voor krimp te maken), wordt gerenoveerd. Het eeuwenoude rijksmonument gaat mede dienst doen als informatiecentrum voor het Geuldal als natuurlijke klimaatbuffer.

Vlak bij het gehucht Camerig, niet ver van de brug, is een grindbed in een scherpe bocht van de Geul aan de oppervlakte gekomen. Ook grind, dat beter water doorlaat dan zand, helpt om de beek af te remmen. Hetzelfde geldt voor drijvende boomstammen in het water. ‘Vorige week waren hier nog kinderen aan het pootjebaden’, vertelt Wijenberg. ‘Ze hebben met stenen een dam gemaakt. Ook dat vinden we een prima klimaatactie. Want de Geul is een trechter die snel gevuld is – alle beetjes helpen om dat te voorkomen.’