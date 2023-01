Het land lag plat en toch ging alles door: is de Nederlander nog wel te porren voor een staking?

In een zalencentrum in Utrecht bespreken medewerkers uit de drankhandel met Jetro Warbroek van vakbond FNV de stakingsplannen voor een betere cao. Beeld Pauline Niks

Het viel misschien niet direct op omdat het niet overal merkbaar was, maar er ging een stakingsgolf door Nederland. PostNL-bezorgers, streekvervoerders, drankgroothandelaren en Etos-medewerkers legden de afgelopen dagen het werk neer in de strijd voor een hoger loon. Toch was het gisteren bestelde pakketje gewoon vandaag in huis, reed nog altijd de helft van de bussen en konden stakers van drankfabriek Refresco niet voorkomen dat het café vanavond weer pisang ambon schenkt.

Het land lag plat en toch ging alles door.

Hoe anders was dat in Frankrijk, waar de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd donderdag een miljoen Fransen op de been bracht. Anders ook dan in het Verenigd Koninkrijk, waar rond de feestdagen militairen moesten worden ingezet omdat ambulancemedewerkers staakten. Of België, waar in november duizenden arbeiders het werk neerlegden tijdens een landelijke staking tegen het koopkrachtverlies. De meeste Nederlandse werkenden lijken hun lot een stuk gelatener te ondergaan.

Al wil vakbondshistoricus Rosa Kösters van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis daarbij wel een kanttekening plaatsen: dat een staking niet maatschappelijk ontwrichtend is, betekent niet dat deze niet succesvol kan zijn. Van de efficiëntste (want kortste) staking ooit heeft waarschijnlijk nooit iemand iets gemerkt: toen bedienden van de Rotterdamsche Bankvereeniging op 24 december 1926 hun dertiende maand niet uitbetaald kregen, hoefden ze hun pennen slechts twee minuten neer te leggen om de directie op andere gedachten te brengen.

Het belangrijkste is niet dat de klant pijn lijdt, maar de werkgever, wil Kösters maar zeggen. Toch heeft die in Nederland wel degelijk een stuk minder te vrezen dan werkgevers in veel andere landen. Volgens de Europese vakbondsorganisatie ETUI telde Frankrijk tussen 2013 en 2019 jaarlijks gemiddeld 128 stakingsdagen per duizend werknemers, in België waren dat er 98 en in Nederland slechts 16. Zelfs toen werkenden vorig jaar hun koopkracht met een historische 6 procent achteruit zagen gaan, gingen ze niet vaker de straat op.

Wilde stakingen

Dat Nederland geen land is van het grote volksoproer is volgens Kösters te verklaren door de rol van de vakbond. ‘Die heeft als modus operandi om eindeloos te overleggen.’ Het is een erfenis van het begin van de wederopbouw, toen vakbeweging, werkgevers en kabinet afspraken om Nederland in goede gezamenlijkheid uit het slop te trekken met een centrale loonpolitiek. ‘De vakbond kreeg inspraak in onder meer de Stichting van de Arbeid en in ruil daarvoor voerde hij geen actie’, aldus Kösters.

Het leidde tot decennia van relatieve arbeidsrust die pas werd verstoord met de oplopende inflatie en krapte op de arbeidsmarkt in de jaren zeventig. Niet omdat de vakbond in actie kwam, maar de arbeiders zelf. Zij begonnen op eigen houtje loonsverhogingen af te dwingen met wilde stakingen. Kösters: ‘De vakbond is uiteindelijk mee gaan doen, omdat de druk vanuit de achterban heel groot was.’ Het culmineerde in de in het collectieve geheugen gegrifte ambtenarenstakingen van begin jaren tachtig.

De recessie dwong de vakbeweging terug in het gareel. Daar wist ze weliswaar successen te boeken in de polder, maar op ‘straat’ verloor ze aan gezag. Het ledenaantal liep terug: was in de jaren tachtig eenderde van de werkenden nog vakbondslid, nu is dat eenzesde. Werkgevers gingen bovendien steeds vaker zakendoen met ‘alternatieve’ (door de werkgever gesubsidieerde en soms zelfs opgerichte) bonden of de ondernemingsraad. ‘We hebben lang gedacht: we hebben goede ideeën en als we die realiseren aan de cao-tafels en in Den Haag dan komen de leden vanzelf’, zei FNV-voorzitter Tuur Elzinga daarover vorig jaar in de Volkskrant. ‘Maar het is andersom: als we minder leden hebben, realiseren we minder van die goede plannen.’

Actievoeren ‘met de voeten’

Nu de inflatie de onvrede over de achterblijvende lonen voedt, ziet de vakbond kans zich weer te laten gelden. Waarschuwde FNV afgelopen zomer nog voor een ‘hete zomer’ en, toen die uitbleef, een ‘hete herfst’, inmiddels wordt er gewaarschuwd voor een heus ‘actiejaar’. Of dat dreigement zal worden waargemaakt, zal er volgens de Groningse hoogleraar leiderschap en organisatieverandering Janka Stoker helemaal liggen aan hoe hoog de nood onder werkenden is. ‘Het gevoel van urgentie is de belangrijkste voorwaarde om in actie te komen.’

Tot dusver hebben koopkrachtmaatregelen van het kabinet dat gevoel misschien wat weggenomen, denkt Stoker. ‘Daardoor werd er minder naar bedrijven gekeken om werkenden via het loon te compenseren.’ Ook de eenmalige compensaties die werkgevers hun personeel hebben aangeboden, hebben de inflatiepijn wat verzacht. ‘Maar dat waren doekjes voor het bloeden, ze lossen het probleem niet op’, zegt Stoker. ‘Dus de vraag is nu: wanneer wordt de situatie voor de werkende te gortig?’

Ook als dat punt wordt bereikt, zullen de vakbonden met een goed verhaal moeten komen waarom het loont collectief in actie te komen. Ze moeten ‘een wenkend perspectief bieden’. En juist op de krappe arbeidsmarkt kan dat volgens Stoker ingewikkeld zijn. ‘Veel mensen komen nu misschien al wel in actie voor een hoger loon, maar doen dat individueel: ze stemmen met hun voeten en vertrekken naar een werkgever die beter betaalt of ze worden zzp’er.’

Meer vakbondsleden

Het belangrijkste middel om werkenden te overtuigen in actie te komen is in ieder geval door successen te boeken. Daarover zijn Stoker en Kösters het eens. Het verklaart waarom er de afgelopen maanden ook werd gestaakt in sectoren waar werkgevers zich toch niet al te onredelijk opstelden. Zo boden de openbaarvervoerbedrijven hun werknemers 8 procent loonsverhoging. Dat is meer dan bijvoorbeeld de 6,5 procent die de tuinzadenbranche in het vooruitzicht stelde. Maar omdat FNV in het streekvervoer nog slagkracht heeft en het een zichtbare plek is om te ontregelen, legden buschauffeurs toch het werk neer.

Die strategie lijkt haar vruchten af te werpen. Sinds de NS-staking van vorig jaar zitten de ledentallen van de bonden voor het eerst sinds decennia weer in de lift. Zo schreef FNV vanaf september maandelijks vierduizend nieuwe leden in en zag het CNV deze winter 32 procent meer aanmeldingen dan het jaar ervoor. Of het genoeg is voor Franse en Britse toestanden zal de komende maanden moeten blijken. Ambtenaren in Almere, Tilburg en Rotterdam hebben alvast aangekondigd komende week het werk neer te leggen.

Ambulancepersoneel staakt in Londen. Beeld Reuters

Verenigd Koninkrijk Waar Britten staken klinkt de claxon Wie door Londen rijdt, of door andere Britse steden, passeert soms plekken waar automobilisten spontaan beginnen te toeteren. Dat gebeurt bij plekken waar zich groepjes stakers bevinden, gekleed in oranje of gele hesjes, zoals postkantoren, ziekenhuizen, universiteiten, stations of busremises. Ze vragen voorbijgangers om via hun claxon sympathie te tonen. Het is voor gewone burgers amper meer bij te houden welk deel van de (semi)-publieke sector op welke dag actie voert. Langzamerhand leren de Britten leven met stakingen, die vooralsnog niet, zoals in Frankrijk, gepaard gaan met massale demonstraties. Bij de meeste stakingen is loonsverhoging de voornaamste inzet, maar ook wordt er gestreden tegen ontslagronden en voor betere arbeidsvoorwaarden. De stakers wijzen erop dat ze tijdens de coronalockdowns gewoon hebben doorgewerkt. Anders dan in Nederland staan de gepolitiseerde Britse bonden lijnrecht tegenover de regering. De leider van de vervoersbond heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een bijdrage probeert te leveren aan het ten val brengen van de conservatieve regering. Ook andere bonden radicaliseren, zoals de voorheen gematigde bond voor medisch personeel. De regering werkt aan een wet die stakingen in cruciale sectoren moet bemoeilijken. Wat mogelijk weer zal leiden tot nieuwe stakingen. (Patrick van IJzendoorn)

Ruim een miljoen Fransen demonstreerden donderdag tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Beeld AFP