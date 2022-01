Het land gaat, onder voorwaarden, weer wat verder van het slot

Günay Uslu, staatssecretaris van cultuur en media, na afloop van het Catshuisoverleg over de aanpak van de coronacrisis. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat is de uitkomst van het Catshuisoverleg maandag. Het kabinet spreekt nog met onder anderen de burgemeesters en werkgeversorganisatie VNO-NCW. Onder meer om te benadrukken dat dit keer strikter moet worden gehandhaafd. Dinsdag worden de definitieve maatregelen bekendgemaakt.

Met de versoepelingen zet het kabinet een nieuwe stap uit de lockdown nadat eerder de scholen heropenden en de winkels de deuren weer mochten openen. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde al dat ook de horeca en cultuur van het slot af konden, maar dan met openingstijden tot 20.00 uur. Voor theaters en bioscopen ligt een sluiting in de vroege avond lastig, omdat voorstellingen dan net beginnen of nog bezig zijn. Om de sector deels tegemoet te komen, wordt nu gemikt op 22.00 uur.

Een volledige heropening wordt het niet, de versoepelingen gaan gepaard met de terugkeer van het coronatoegangsbewijs. In de horeca is een vaste zitplaats verplicht. Ook wordt het toeschouwers nog niet toegestaan om in de stadions in vakken dicht op elkaar te gaan zitten: zij moeten dit keer echt verspreid over het stadion plaatsnemen.

Maatschappelijke druk

Terwijl de besmettingsaantallen sterk oplopen, durft het kabinet het aan de lockdown verder op te heffen, ook nu het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen sinds enkele dagen voorzichtig toeneemt. Toch is het kabinet positief gestemd. Nu de signalen zich steeds nadrukkelijker opstapelen dat de omikronvariant voor een relatief mild ziekteverloop zorgt, denkt het kabinet dat verdere versoepelingen op dit moment verantwoord zijn.

De druk om verder te versoepelen nam de afgelopen dagen verder toe. Bij het vorige ‘weegmoment’ was er alleen nog maar goed nieuws voor de mbo's en het hoger onderwijs die weer open mochten, net als de sportscholen en de winkels. Restauranthouders, café-eigenaren maar ook theaters, bioscopen en musea vielen tot hun woede buiten de boot. Protestacties volgden: horecabazen die alsnog, soms onder het mom van een demonstratie, toch de deuren openden, theaters die in kapsalons veranderden en musea waar opeens kon worden gesport. Burgemeesters waarschuwden het kabinet dat het voor handhavers steeds moeilijker wordt nu instellingen, ondernemers en burgers de regels steeds openlijker overtreden.

Deels onder maatschappelijke druk gaat Nederland nu verder van het slot. Met de nieuwe versoepelingen in aantocht is de verwachting dat het aantal besmettingen nog verder zal toenemen met mogelijk een toename van het aantal ziekenhuisopnames. De afgelopen dagen is te zien geweest tot welke andere problemen hoge besmettingsaantallen kunnen leiden: scholen die weliswaar open zijn, maar klas na klas naar huis moeten sturen vanwege de quarantaineregels. De GGD luidde voor het weekend de noodklok: met een kwart van alle basisschoolleerlingen die nu thuiszitten, is het middel erger dan de kwaal. Volgens betrokkenen ligt met name een versoepeling van de quarantaineregels voor deze groep leerlingen op tafel. De details over de quarantaineplicht en de voorwaarden voor versoepeling maken premier Rutte en minister Kuipers dinsdag om 19.00 uur bekend.