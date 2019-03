Het Lagerhuis zal een uitgang uit het Brexit-doolhof moeten vinden: zes reële en kansloze opties

Zes mogelijkheden

1. No Deal (kansloos)

Als er ergens een meerderheid voor te vinden is, is het de preventie van een akkoordloos vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Het zou teveel economische schade teweegbrengen en het Verenigd Koninkrijk kunnen splijten. Lagerhuisleden, behalve de doorgewinterde brexiteers, hebben al twee keer tegen deze optie gestemd en zullen dat ongetwijfeld een derde keer doen.

2. Tweede referendum (kleine kans)

Dit is de favoriete optie van bekendheden als Stephen Fry en Gary Lineker, en van de vele duizenden Britten die zaterdag in Londen hebben gedemonstreerd. Binnen het parlement is er minder steun. De Schotten zijn vóór, een deel van Labour ook, net als de Liberaal-Democraten, de Onafhankelijken en een handvol Tories, alsmede Brussel. Vraag is of een tweede referendum een duurzame oplossing vormt.

3. Lidmaatschap van de Douane-unie (kansloos)

Dit heeft de voorkeur van Jeremy Corbyn. Voordeel is dat deze ‘Turkse optie’ een einde maakt aan het Ierse grensprobleem. Nadeel is dat het de Britten in de slechtste van twee werelden leidt: geen lid van de Interne Markt, maar wel van de Douane-unie – minder handelsvrijheid binnen de EU, maar ook geen mogelijkheid voor vrijhandel buiten de EU. De Tories zijn mordicus tegen en zullen sowieso nooit akkoord gaan met iets waar de Labour-leider achter staat.

4. Intrekken van artikel 50 (kansloos)

Het verzoek om de EU te verlaten weer intrekken, is de meest omstreden optie van het keuzemenu. Lagerhuisleden die tegen het houden van een referendum waren, kunnen hier met een gerust hart vóór stemmen. Anderen zullen worden beticht van volksverlakkerij en ondermijning van de democratie. Het intrekken komt evenwel steeds vaker ter sprake als noodrem voor geval de premier aanstuurt op een No Deal.

5. Noorwegen-plus of ‘Common Market 2.0’ (goede kans)

De ‘zachte’ Brexit, waarbij de Britten in of nauw verbonden blijven met de Interne Markt en de Douane-unie. Volgens remainers is dit een zinloze optie, volgens brexiteers een nep-Brexit. Het met één been in de EU blijven doet wel recht aan de referendumuitslag (52 - 48 procent). Wanneer May haar fractie keuzevrijheid biedt, bestaat er een goede kans dat deze ‘minst slechte optie’ genoeg steun krijgt.

6. Canada-stijl (kansloos)

De droom van de brexiteers is een alomvattend vrijhandelsakkoord zoals de Europese Unie dat met Canada heeft. Probleem is dat onderhandelingen jaren kunnen duren en er in die tussentijd een noodoplossing voor de Iers-Noord-Ierse grens nodig is, oftewel: de door brexiteers zo gehate backstop. In het Lagerhuis echter zal geen meerderheid te vinden zijn voor deze harde Brexit.