Het Lagerhuis zal een uitgang uit het Brexit-doolhof moeten vinden: hier de zes mogelijke paden op een rijtje

Theresa May in het Lagerhuis. Beeld AFP

Het B-woord is vandaag aan het Lagerhuis. De Britse afgevaardigden mogen woensdag de zittingsagenda van het parlement bepalen dankzij het amendement van coryfee Oliver Letwin dat maandag tegen de zin van de regering is aangenomen. Ze gaan de dag gebruiken voor ‘richtinggevende stemmingen’ over alternatieven voor het Brexit-plan van premier Theresa May (zie inzet hieronder).

De afgevaardigden staan onder grote druk om van deze historische machtsgreep gebruik te maken en voor het eerst te laten zien wat ze in meerderheid wel willen. Tot nu toe hebben ze het akkoord dat May met de Europese leiders heeft gesloten twee keer weggestemd. In Brussel, waar de hoop heerst dat de Moeder van alle Parlementen de impasse kan doorbreken, zal het politieke spektakel nauwlettend worden gevolgd.

Een belangrijke rol is er voor parlementsvoorzitter John Bercow, want hij bepaalt de volgorde waarin de voorstellen in stemming worden gebracht. Het is de kunst om de kansrijkste opties tot het laatst te bewaren. Lagerhuisleden zijn van plan om dan maandag nog een soort finale te houden tussen de populairste alternatieven. De regering kan al deze niet-bindende stemmingen negeren, waarbij zij wel het risico loopt een succesvolle motie van wantrouwen aan de broek te krijgen.

Tegenover tv-programma Newsnight klaagde een pro-Brexit-minister maandag dat ‘het parlement een gekkenhuis’ is geworden. Zijn bazin May zal stilletjes hopen dat volksvertegenwoordigers het niet eens kunnen worden over een alternatief. Wanneer er woensdag nergens een meerderheid voor blijkt te zijn, ligt de bal immers weer bij de premier.

May vastbesloten

Overtuigd van haar grote gelijk blijft May vastbesloten om haar akkoord nog voor een derde keer in stemming te brengen. Als ze dat voor vrijdag, de oorspronkelijke Brexit­datum, doet en een meerderheid achter zich krijgt, wordt de Brexitdeadline verschoven naar 22 mei. Als het haar niet lukt moet het Verenigd Koninkrijk vóór 12 april laten weten wat het dan wel wil, om te bepalen of er na 22 mei alsnog een lang uitstel komt, bijvoorbeeld om een ‘Noorwegen’-achtige deal uit te onderhandelen.

Britse media melden dat May bereid is haar vertrek aan te kondigen als dat nodig is om de brexiteers over de streep te trekken om voor haar akkoord te stemmen. Jacob Rees-Mogg heeft al aangegeven dit keer voor May te stemmen, uit angst dat er anders helemaal geen Brexit komt. Ook Boris Johnson zou bereid zijn een ommezwaai te maken. May hoopt dat anderen deze kopstukken zullen volgen, al blijft er onder de harde kern van brexiteers veel weerstand leven.

Mays probleem is ook dat de Noord-Ierse DUP blijft dwarsliggen. Sterker, ze heeft de Noord-Ieren, die haar minderheidsregering gedogen, maandag kwaad gemaakt door te zeggen dat Noord-Ierland niet klaar is voor een akkoordloos vertrek uit de EU, een nieuw argument. De Unionist Sammy Wilson heeft gezegd sowieso tegen te stemmen en verder uitstel niet te vrezen, maar zijn partijgenoten waren minder stellig. Omdat de laatste stemming met een verschil van 149 stemmen werd verloren, moet May 75 kamerleden om zien te krijgen. Vanavond spreekt ze haar fractie toe, het moment waarop ze dus mogelijk in ruil voor steun haar vertrek aankondigt.