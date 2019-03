Het Lagerhuis stemt voor uitstel Brexit en tegen tweede referendum

Een afgeladen Lagerhuis, donderdag bij de derde stemming over de Brexit. Beeld AFP

Dat May zelf voor uitstel stemde is een nieuwe ommekeer, omdat ze afgelopen jaren wel meer dan honderd keer heeft verzekerd dat de Brexit op 29 maart 2019 zal plaatsvinden. Voor de geplaagde premier was het een goede dag in het parlement, ook al bleken acht van haar ministers, onder wie die van Internationale Handel en Brexit, tegen uitstel te hebben gestemd.

Belangrijker dan deze rebelse daad van May, was dat het parlement met een enorme meerderheid tegen een tweede referendum heeft gestemd, een stemming die zelfs door voorstanders van een referendum voorbarig werd geacht. Ook het plan om woensdag, een dag voor Mays vertrek naar de Europese top in Brussel, aftastende Lagerhuisstemmingen te houden om uit te vinden wat het parlement wel wil, haalde het net niet.

Deze weigering van het parlement om macht naar zich toe te trekken, riep de vraag op wat de moeder van alle moderne parlementen wél wil.

Driemaal Scheepsrechtstemming

Op 10 Downing Street zijn de voorbereidingen voor de Driemaal Scheepsrechtstemming in volle gang. Regeringsjurist Geoffrey Cox is gesprekken aangegaan met de Noord-Ierse Unionisten teneinde hen gerust te stellen over de integriteit van de eenheid met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Cox houdt ook gesprekken met de European Research Group (ERG). Zonder steun van een groot deel van deze devote Brexiteers kan May een overwinning vergeten.

Eerder deze week had de Conservatief Jacob Rees-Mogg in het Lagerhuis voorgesteld het juridische advies te verrijken met artikel 62 uit het Weense Verdragenverdrag. Daarin staat dat een natie, in het geval van cruciale wijzigingen in een verdragsrelatie, niet gehouden kan worden nog langer verplichtingen na te komen die zij in het kader van het verdrag op zich heeft genomen. De kans is echter klein dat Londen deze ontsnappingsclausule voor de backstop wil gebruiken.

Mays beste hoop kwam uit Brussel waar EU-baas Donald Tusk zei een lang uitstel van Brexit voor te staan. Dat is het schrikbeeld van de Brexiteers. Wat ze ook kan doen om Brexiteers over te hale,n is beloven meteen na de aanname van het akkoord op te stappen, hetgeen gesuggereerd is door een trouwe vazal. Toch is het allerminst zeker of de ERG zal bijdraaien. Sommige leden zien liever dat de regering-May valt dan het akkoord erdoor komt.

Lobbyreisjes

Enkele Brexiteers zijn onlangs op bezoek geweest bij leden van de Poolse regeringspartij om hen te vragen een Brits verzoek om uitstel in Brussel te blokkeren. Ook Brexiteer Nigel Farage heeft zulke lobbyreisjes gemaakt naar Europese landen. Britse politici zijn sowieso actief op het vasteland. Premier Tony Blair is in Parijs geweest om Emmanuel Macron aan te sporen hard te zijn tegen de Britten in de hoop Brexit terug te draaien.

Voor de huidige premier, die eerder op de dag van Donald Trump te horen had gekregen dat ze een slechte dealmaker is, was er eindelijk reden om te lachen in het parlement, wat ze dan ook uitbundig deed na de stemmingen.

Brexit krijgt een adempauze, maar voor hoelang? Twee weken voor het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zou vertrekken (29 maart), kiest het Britse Lagerhuis voor uitstel. Maar uitstel waarvoor en hoe lang? Twee scenario’s.