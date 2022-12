Het klinkt als vanouds: een griepepidemie in Nederland, aantal patiënten voor tweede week gestegen

Mensen halen de griepprik in Rossum. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het RIVM hanteert een wat soepelere definitie van een griepepidemie dan voor de coronajaren. ‘Omdat het normale seizoenspatroon met de komst van corona compleet is verstoord’, zegt RIVM-viroloog Adam Meijer.

Momenteel heeft ongeveer 52 op de 100 duizend mensen griepachtige klachten waarmee ze naar de huisarts gingen; zo’n 10 procent bleek het griepvirus te hebben. Voorheen lag de grens voor een ‘epidemie’ op 58 snotterende mensen per 100 duizend.

Drie griepstammen gaan momenteel rond: influenza A/H1, influenza A/H3 en de zogeheten B/Victoria-griep. Opvallende afwezige is de vierde griepstam, die in 2017-2018 voor een gemeen heftig griepjaar zorgde, de B/Yamagata-stam. Die griep wordt al jaren nauwelijks meer waargenomen, waarschijnlijk door een combinatie van opgebouwde immuniteit en de coronamaatregelen, denkt Meijer.

Geen enorme epidemie

Hoe lang de griepepidemie zal aanhouden, is onduidelijk. ‘Iedereen is bang voor een enorm zware griepepidemie’, zegt grieponderzoeker John Paget van het Netherlands Institute for Health Services Research (Nivel) desgevraagd. ‘Maar als we kijken naar de griep in Canada of Mexico, waar ze wat op ons voorliggen, zien de voortekenen er niet slecht uit. We denken aan een vroege, maar niet een enorm grote epidemie.’

Ten dele komt dat omdat we begin dit jaar ook al een korte, vrij felle griepuitbraak hadden, waardoor veel mensen immuniteit tegen het virus hebben opgebouwd. Een ander deel van de verklaring is de griepprik, die sinds dit jaar aan meer kwetsbare mensen wordt aangeboden. Ook dat zal de griepgolf dempen, verwacht Paget.

Het influenzavirus is niet het enige ziekmakende luchtwegvirus dat momenteel rondgaat. Ook de hoeveelheid besmettingen met het rs-virus en het humaan metapneumovirus schoot afgelopen weken omhoog. Daarnaast waart al maanden het aloude rhinovirus rond, het klassieke neusverkoudheidsvirus.