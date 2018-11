Het klimaatrapport van de Amerikaanse regering gaat rechtstreeks tegen Trump in

President Trump verwijst naar de hoeveelheid temperatuursverandering, terwijl hij zijn besluit aankondigt dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit de klimaatovereenkomst van Parijs, juni 2017. Beeld REUTERS

Volgens het rapport zal de Amerikaanse economie tegen het eind van deze eeuw 10 procent kleiner uitvallen als de overheid geen drastische maatregelen neemt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Klimaatverandering vormt volgens het rapport ook een direct gevaar voor de Amerikanen: in de toekomst zullen de Verenigde Staten steeds meer te kampen krijgen met zware orkanen, bosbranden en perioden van droogte. De conclusies van het rapport, waaraan dertien overheidsdiensten hebben meegewerkt, staan haaks op het beleid van president Trump, die sinds zijn aantreden juist druk bezig is het klimaatbeleid van zijn voorganger Obama terug te draaien.

Trump besloot de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, gaf de kolenindustrie ruim baan en begon met het intrekken van Obama's Clean Power Plan (CPP). Onder dat plan moeten de Amerikaanse energiecentrales in 2030 een derde minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. Op een aantal cruciale posten, zoals het milieuagentschap EPA en het ministerie van Energie, benoemde hij notoire klimaatsceptici.

Honderden miljarden schade

Maar het federale rapport laat geen twijfel bestaan over de gevaren van klimaatverandering voor de VS. Het voorspelt dat de VS honderden miljarden schade zal lijden door het stijgen van de zeespiegel en stijgende temperaturen. Ook zal het aantal mensen dat sterft als gevolg van hittegolven sterk toenemen. Trumps regering zette meteen het mes in allerlei onderzoeken op het gebied van klimaatverandering, maar ambtenaren lieten tegenover de The New York Times weten dat de regering niet heeft geprobeerd de inhoud van het rapport te veranderen. Wel werd de publicatie uitgesteld tot het Thanksgiving-weekeinde, kennelijk om de aandacht te verminderen.

Opvallend is de voorspelling dat ook de handel, een van de speerpunten van Trumps beleid, danig te lijden zal hebben onder klimaatverandering. Extreme weersomstandigheden zullen tot verstoringen leiden van de internationale handel, met als gevolg prijsstijgingen voor allerlei producten. Ook dreigen de VS afzetmarkten te verliezen, als armoede toeneemt in andere delen van de wereld.

Landbouw

Vooral de Amerikaanse landbouw zal zwaar worden getroffen, waarschuwt het rapport. ‘Stijgende temperaturen, extreme hitte, bosbranden en zware regens zullen naar verwachting de landbouwproductie steeds meer verstoren’, voorspelt het rapport. Als er niet wordt ingegrepen, zal de landbouwproductie in het Middenwesten per 2050 terugvallen tot het niveau van 1980.

Het zal ook steeds vaker voorkomen dat bedrijven of bijvoorbeeld kerncentrales moeten worden stilgelegd wegens overstromingen. In 2011 moest een kerncentrale bij Omaha al worden stilgelegd toen de Missouri buiten zijn oevers trad. De centrale lag jaren plat.