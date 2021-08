‘Het klimaat dreigt kantelpunten over te gaan’

Hoe denkt de wetenschap nu over het klimaat?

Drie nieuwe klimaatrapporten, opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), verschijnen in de komende maanden. Het eerste, dat maandag uitkomt, gaat over de fysische wetenschap achter klimaatverandering. De andere twee delen (over de gevolgen en over het tegengaan van klimaatverandering) volgen begin 2022.



Het is acht jaar geleden dat het klimaatpanel voor het laatst de wetenschappelijke kennis op een rijtje zette. Destijds werd het ‘extreem waarschijnlijk’ geacht dat de mens klimaatverandering veroorzaakte. Over de oplopende temperatuur op aarde en de stijging van de zeespiegel bestond geen twijfel meer. De verwachting is dat het nieuwe rapport nog alarmistischer van toon zal zijn, omdat klimaatverandering de laatste jaren veel zichtbaarder is geworden.