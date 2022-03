Het kan toch, de Grondwet wijzigen, blijkt op ‘Grondwetdag’ in de Tweede Kamer

SGP-leider Kees van der Staaij raadpleegt de Grondwet tijdens een Tweede Kamerdebat. Beeld ANP

Niets in Den Haag heet zo moeilijk te zijn als een wijziging van de Grondwet. Geen wonder dat Hanke Bruins Slot rept van ‘een enorme agenda’ als zij woensdag de Tweede Kamer vertelt wat haar te doen staat als minister van Binnenlandse Zaken.

Liefst twaalf voorgestelde wijzigingen van de Grondwet uit 1983 heeft de opvolger van Kajsa Ollongren (D66) op haar bureau liggen. Van het coalitieakkoord heeft zij bovendien de opdracht gekregen werk te maken van constitutionele toetsing, het door de rechter toetsen van wetten aan de Grondwet. Dat is nu in artikel 120 van diezelfde Grondwet verboden.

Woensdag behandelt de Kamer alvast vijf Grondwetswijzigingen die eerder met een gewone meerderheid door zowel de Tweede als de Eerste Kamer zijn aangenomen. Zoals vereist moeten die na verkiezingen (inmiddels een jaar geleden) opnieuw door de Tweede en Eerste Kamer worden besproken en dan bij de stemmingen een tweederde meerderheid behalen. Juist op deze ‘tweede lezing’ lopen Grondwetswijzigingen vaak stuk.

Dat lijkt niet te gelden voor de vijf wijzigingen die nu aan de orde zijn en daarom kan Bruins Slot over de Grondwet spreken als ‘een levend document dat we moeten beschermen, onderhouden en vernieuwen’. D66-Kamerlid Joost Sneller jubelt van ‘een heuse Grondwetdag’. Dat klinkt heel anders dan de verzuchting ooit van zijn partijgenoot en oud-senator Hans Engels: ‘Die Grondwet van ons is zo rigide!’

Niet zo vanzelfsprekend

Uitgerekend Engels is de geestelijk vader van de eerste wijziging. De Grondwet krijgt voorafgaand aan alle artikelen een ‘algemene bepaling’ waarin komt te staan: ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’ Dat zo’n wijziging toch niet zo vanzelfsprekend is, mag blijken uit het feit dat de motie die iets dergelijks bepleitte tien (!) jaar geleden door Engels werd ingediend.

De bepaling leidt nog wel tot discussie, omdat PVV en Forum voor Democratie haar een dode letter vinden. ‘Ik vind het een stukje zelffelicitatie’, zegt PVV-Kamerlid Martin Bosma. FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren spreekt van ‘een sterk staaltje symboolwetgeving’.

Briefgeheim, digitale communicatie

De minister zelf zag als er Kamerlid ook de meerwaarde niet van in, ‘maar nu heb ik een andere rol’. Bovendien is haar partij van mening veranderd, zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. Dat komt vooral door de toeslagenaffaire: ‘Wij zien deze bepaling als een opdracht aan de overheid.’ En zoals PvdA-Kamerlid Khadija Arib zegt: ‘Ook symbolen hebben hun waarde.’

Andere wijzigingen betreffen onder meer een vervanging van het brief-, telefoon-, en telegraafgeheim (artikel 13) door bescherming van alle communicatie (ook de digitale) en de toevoeging dat burgers niet alleen recht hebben op toegang tot de rechter maar ook op een eerlijk proces (art. 17). De stemmingen zijn dinsdag. En binnen enkele weken komt dan het bindend correctief referendum aan de orde, memoreert SP-Kamerlid Renske Leijten, dat – na een initiatief van haar partij – de eerste lezing reeds heeft doorstaan.