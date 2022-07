‘Het kan eigenlijk helemaal niet wat Van Rijthoven aan het doen is’

Tim van Rijthoven celebrates viert zijn winst tegen Nikoloz Basilashvili op Wimbledon Beeld AFP

We kunnen ons een heel weekend verheugen op Nederlands tennis op Wimbledon. Hoe speciaal is dat?

‘Het is bijzonder en mooi voor het Nederlandse tennis. De laatste Nederlandse man die de vierde ronde behaalde op Wimbledon, was Sjeng Schalken in 2004. Achttien jaar geleden. Nu heeft Van Rijthoven die al bereikt en kan Van der Zandschulp daar zelfs nog bijkomen. Twee Nederlanders in de vierde ronde is al sinds 2002 niet meer gebeurd.’

Van der Zandschulp speelt zaterdagmiddag tegen de Fransman Richard Gazquet. Hoe kansrijk is hij?

‘De bookmakers, en die zitten er niet heel vaak naast, beschouwen Van de Zandschulp als favoriet. Gazquet is een erkend grasspecialist die al twee keer de halve finale op Wimbledon speelde. Maar hij is al 36, zijn laatste halve finale hier was zeven jaar geleden. Het lijkt alsof hij over zijn top heen is, terwijl Van de Zandschulp nog nooit zo goed is geweest als nu.’

Toch springt op dit moment vooral Tim van Rijthoven in het oog. Wat maakt hem zo populair?

‘Zijn verhaal maakt hem superinteressant. De New York Times had vandaag een groot verhaal over hem, met als kop: ‘Tennis krijgt een nieuw sprookje, misschien wel het krankzinnigste tot nu toe’. En ook The Guardian schreef een stuk over hem. Als dat soort kranten grote verhalen over je maken, doe je ertoe.’

‘Terwijl hij een paar weken geleden nog onbekend was voor het grote publiek. Van Rijthoven had nog nooit een wedstrijd op het hoogste niveau gewonnen, tot hij een paar weken geleden plots het toernooi van Rosmalen won. Daarna was het de vraag of hij een eendagsvlieg is. Maar nu bewijst hij dat hij het ook op een hoger niveau kan.’

Tim van Rijthoven. Beeld AFP

‘Hij heeft nu acht wedstrijden op het hoogste niveau op gras gespeeld, waarvan vijf keer tegen een tegenstander uit de top-30. Al die acht wedstrijden won hij. Zelfs van Daniil Medvedev, de nummer 1 van de wereld op dit moment, terwijl Van Rijthoven zelf de nummer 104 van de wereld is. Eigenlijk kan het helemaal niet wat hij aan het doen is.’

Van Rijthoven speelt in de vierde ronde tegen Djokovic, Van de Zandschulp mogelijk tegen Nadal. Kijk jij uit naar zulke ontmoetingen, tegen grote tegenstanders, maar waar de kans op Nederlandse winst erg klein is?

‘Voor Van Rijthoven zelf is het een droom om tegen Djokovic te spelen. Hij kreeg de vraag ook de afgelopen dagen: vind je het ook niet zonde om tegen de beste tennisser ter wereld te moeten? Hij zegt: nee, ik heb heel mijn leven op toernooien gespeeld waar dit soort spelers niet eens op het programma stonden, waar bij wijze van spreken niet eens camera’s waren. En nu speelt hij tegen hem in het mooiste tennistheater van de wereld, want dat is het centre court op Wimbledon. Dat is een droom voor hem.’

‘Ook als Nederlandse tennisjournalist is dat supermooi. Het komt niet zo vaak voor dat iemand uit ons land tegen Djokovic of Nadal speelt. En nu gebeurt het mogelijk twee keer in twee dagen, op het grootste grastoernooi ter wereld. Dat is geweldig voor het Nederlandse tennis. Je merkt ook dat het in Nederland meer gaat leven.’

Is deze succesvolle editie van Wimbledon een incident, of zegt dit iets over het Nederlandse tennis?

‘Ik zou het geen incident willen noemen. Van de Zandschulp bewijst zich het hele seizoen al. Vorig jaar stond hij in de kwartfinale op de US Open, dit jaar bereikte hij de derde ronde van het Australian Open en van Roland Garros. Na dit toernooi staan drie Nederlanders in de top-100 van de wereld, want ook Tallon Griekspoor is goed bezig. Dit is niet puur toeval of iets eenmaligs, dit belooft iets voor het Nederlandse tennis op de lange termijn.’