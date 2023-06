Het Kachovka-stuwmeer is nagenoeg leeg, kunnen de Oekraïense tanks nu naar de overkant rijden?

Het machtige Kachovka-stuwmeer is nu een rivier van slechts 400 meter breed en daaromheen kilometers drassig land. Beeld Planet Labs

Op heldere dagen kun je vanuit de Oekraïense stad Nikopol de kerncentrale in Zaporizja zien liggen, 10 kilometer aan de overkant. Maar sinds het stuwmeer is leeggelopen, lijkt de door de Russen bezette kerncentrale nog dichterbij: wat eerst een machtig stuwmeer was, is nu een rivier van slechts 400 meter breed en daaromheen kilometers drassig land, zo blijkt uit een analyse van satellietbeelden van Planet.

Door de damdoorbraak zakte het waterpeil in de eerste dagen al razendsnel van tegen de 17 meter naar minder dan 12 meter. Sindsdien is het waterpeil nog veel verder gezakt, zo blijkt uit de satellietbeelden.

‘Veredelde wadloper’

Een oversteek van de Dnipro bij de ondergelopen stad Cherson is sinds de damdoorbraak vorige week dinsdag niet uitvoerbaar, zeiden militair analisten al. Een oversteek bovenstrooms bij het stuwmeer ziet er vanuit de lucht een stuk gemakkelijker uit. ‘Maar als je als militair aan de oever staat, is het een stuk moeilijker’, zegt oud-commandant van de Nederlandse landstrijdkrachten Mart de Kruif.

Als soldaat over dat gebied lopen, is praktisch onmogelijk, zegt De Kruif. ‘Dan ben je als Oekraïense militair een veredelde wadloper. Dat is met alle bepakking fysiek zeer zwaar.’ De zompige grond maakt dat scenario onrealistisch. ‘Het moet eerst uitharden, en dat duurt wel even.’

From Nikopol, the Zaporizhzhia NPP looks close (and dry) enough to walk to. pic.twitter.com/kjdQdaamEF — The Intel Crab (@IntelCrab) 14 juni 2023

De Leopard-tanks die het Oekraïense leger heeft, kunnen met hun rupsbanden wel wat drassig gebied hebben. ‘Ze kunnen door water heen waden’, zegt De Kruif. ‘Maar dat heeft niet veel zin als de bodem geen draagvlak heeft. Dat gebied is nu een diepe laag modder en klei. Je zou moeten onderzoeken of je daar met pantservoertuigen overheen kunt.’

Praktische problemen

Ook als de Oekraïners een brug willen aanleggen, lopen ze al snel tegen praktische problemen aan. ‘Daar heeft de grond vrijwel zeker te weinig draagvlak voor, terwijl je je tegelijkertijd enorm kwetsbaar maakt voor luchtaanvallen.’ Bij alle scenario’s moet het Oekraïense leger er rekening mee houden dat het onder vuur komt te liggen van het Russische leger, dat zich bij de kerncentrale heeft verschanst.

50 kilometer naar het noorden heeft Oekraïne wel bruggen over de Dnipro, merkt De Kruif op. ‘Het is veel logischer om dáár gebruik van te maken.’ Dat de verdediging van de Russen misschien minder sterk is bij het leeggelopen stuwmeer, is voor De Kruif geen doorslaggevende reden voor een Oekraïense oversteek. ‘Het offensief is al lang gepland, dat ga je niet aanpassen voor zo’n risicovolle operatie.’