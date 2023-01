Het kabinet verwacht alle asielheil van het EU-beraad in Stockholm

Marokkaanse migranten waden door ondiep water naar de Spaanse enclave Ceuta. Beeld Fadel Senna / AFP

De nieuwe EU-terugkeercoördinator voor uitgeprocedeerde asielzoekers, Mari Juritsch, heeft een even belangrijke als ondankbare baan. De illegale instroom van migranten is de hoogste sinds de rampjaren 2015-2016, terwijl het aantal mensen dat de EU na een rechterlijk bevel daadwerkelijk verlaat, is gedaald tot circa 20 procent. Aan Juritsch donderdag de taak de Europese bewindslieden op hun verantwoordelijkheden te wijzen om deze trend te keren.

Een van hen is staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid); voor hem is de ontmoeting met zijn EU-collega’s in Stockholm sowieso geen makkelijke bijeenkomst. In Nederland kampt hij met overvolle asielcentra, onwillige gemeenten en de rechter die zijn ‘pauze’ op gezinshereniging voor asielzoekers schrapte. Voor Van der Burg is een Europese aanpak van de ongecontroleerde migratie langzamerhand de laatste strohalm.

‘We doen het niet goed’, erkende Juritsch eerder deze week. Sinds afgelopen zomer is ze aan de slag als de Europese coördinator die de terugkeer van mensen zonder verblijfsstatus – waarover de EU-landen al jaren spreken – moet zien te realiseren. Maar de landen die hun uitgeprocedeerde burgers moeten terugnemen liggen dwars. En de lidstaten doen zelf ook veel te weinig.

Bij slechts 16 procent van de mensen die van de rechter de EU moeten verlaten – omdat ze geen verblijfsvergunning kregen of betrokken waren bij criminaliteit – wordt het land van herkomst gevraagd zijn onderdaan terug te nemen. Bij 84 procent zetten de EU-landen niet eens deze eerste noodzakelijke stap. ‘De vooruitzichten stemmen niet positief’, aldus coördinator Juritsch.

Ter Apel

Eerst de cijfers: vorig jaar kwamen er volgens Frontex – het EU-agentschap dat belast is met de bewaking van de Europese buitengrenzen – rond de 330 duizend mensen op illegale wijze de EU binnen, ruim 64 procent meer dan het jaar ervoor. Het overgrote deel daarvan is geen vluchteling, stelt Europees commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). Die migranten moeten in principe terug, anders is er geen opvangplek voor de echte vluchtelingen. In Brussel is de ellende in Ter Apel zeer wel bekend.

Naast deze instroom vroegen 924 duizend mensen asiel aan in een EU-land, een stijging met 50 procent. Het aantal asielaanvragen ligt hoger dan de instroom, omdat bij de aanvragen ook legale verzoeken zitten, plus achterstanden van eerdere jaren en de instroom via andere EU-landen. Dat laatste is een groot probleem voor Nederland: de helft van de aanvragen komt van mensen die eigenlijk in een ander EU-land een asielaanvraag hadden moeten doen.

Tel bij de 330 duizend illegale instroom en de 924 duizend asielaanvragen de ruim 4 miljoen Oekraïners op die momenteel in de EU verblijven, en het is duidelijk waarom de alarmbellen afgaan. Waarom EU-voorzitter Zweden het debat wil over terugkeer. En de Europese regeringsleiders zich begin februari tijdens een extra EU-top over migratie buigen. ‘We staan voor nogal een uitdaging’, beaamde commissaris Johansson.

‘Onacceptabel’

De terugkeercijfers schommelen al jaren tussen de 20 en 30 procent. ‘Onacceptabel laag’, zegt een betrokken EU-diplomaat. Let wel: daarbij gaat het om mensen die een rechterlijk bevel tot vertrek kregen. Velen wachten dat niet af, zij verdwijnen in de illegaliteit of vragen in een ander EU-landen opnieuw asiel aan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst van donderdag vroeg EU-voorzitter Zweden alle ministers een paar landen te noemen die goed meewerken bij het terugnemen van hun onderdanen. Er kwam niet één voorbeeld. Wel van landen die notoir dwarsliggen: Irak, Marokko, Tunesië. De Europese Commissie heeft al jaren een vertrouwelijke lijst van 20 onwillige landen.

Zweden zet zwaar in op visarestricties voor deze club van onwilligen. Weigeren ze de terugkeer van hun burgers, dan komt er een visumplicht voor deze landen voor reizen naar de EU. Een sanctie die vooral de rijkeren in deze landen treft: zij vliegen graag naar Europa, maar zij zijn vaak ook degenen die de regels maken.

Visabeperkingen om terugkeer af te dwingen zijn sinds 2020 mogelijk. Tot nog toe heeft de EU het voor één land effectief ingezet: Gambia. Niet direct het land dat de meeste terugkeerklanten heeft. Dat zijn Marokko, Irak en Tunesië, maar daarover zijn de lidstaten te verdeeld om het sanctiebesluit te nemen.

Zweden pleit voor daadkracht en politieke wil bij de lidstaten. De EU-voorzitter wijst erop dat de regeringsleiders herhaaldelijk hebben gezegd dat pressie op alle beleidsterreinen geoorloofd is om de terugname van uitgeprocedeerden te bespoedigen: naast visarestricties ook korten op ontwikkelingshulp, het wegnemen van handelsvoordelen en stopzetten van uitwisselingsprogramma’s.

Regeringsbrede aanpak

Dat lukt alleen als in de lidstaten de neuzen dezelfde kant op staan. De ‘regeringsbrede aanpak’ noemt Zweden dat. Oftewel: de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, Financiën, Handel, Ontwikkelingshulp en Asiel moeten samenwerken in plaats van elkaar te blokkeren. Nu leidt verdeeldheid tot impasse. ‘Dan zeggen Binnenlandse Zaken en Asiel: geen geld meer voor land A. Vervolgens roepen Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingshulp: dan springen China en Rusland in dat gat. Met als resultaat dat we niets doen’, aldus een EU-ambtenaar.

Van der Burg zal – niet verrassend – zijn EU-collega’s herinneren aan de ‘Dublin-afspraak’: het land waar de migrant aankomt, is verantwoordelijk voor de asielprocedure. Duikt de migrant elders op – vaak in Nederland, Duitsland of Zweden – dan moet het eerste land de migrant terugnemen. Alleen gebeurt dat maar mondjesmaat; vooral Italië weigert. Rome eist solidariteit bij de opvang van andere EU-landen. Het vertrouwen tussen de lidstaten is minimaal.

Het verzoek van Van der Burg wordt in Stockholm niet uitgebreid besproken. Dat gebeurt mogelijk wel over twee weken als de EU-leiders het kwakkelende Europese migratiebeleid nieuw leven proberen in te blazen. ‘Het gaat om take back control’, zegt een EU-ambtenaar met een knipoog naar de Brexit-slogan. ‘Nu bepalen migranten, mensensmokkelaars en derde landen wat er gebeurt. De EU moet het initiatief terugpakken.’