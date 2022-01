Het kabinet vergadert vandaag over versoepelingen: ‘Het wordt een touwtrekwedstrijd’

Een sportschool in Den Haag heeft een deel van haar gewichten naar buiten gesleept, zodat mensen die dat willen toch een beetje kunnen trainen. Beeld Bart Maat / ANP

Dag Maarten, je bent deze week teruggekeerd van vakantie in Duitsland en Luxemburg. Heeft dat je blik op hoe we in Nederland met de vierde golf omgaan veranderd?

‘Om eerlijk te zijn niet echt. De restaurants zijn daar open, maar wel met allerlei restricties. Over de grens is corona dus niet ineens weg. In Nederland vinden we onszelf de zielepiet omdat we de enige zijn met een lockdown, maar in andere landen zijn ook allerlei beperkingen.

‘De laatste dagen nemen allerlei Europese landen ook strengere maatregelen. Zweden heeft maandag nieuwe maatregelen aangekondigd, Frankrijk voert 2G in en Duitsland scherpt dat beleid zelfs aan. Denemarken gaat iets versoepelen, maar de clubs en cultuursector blijven dicht.’

Toch is de lockdown in Nederland nu een stuk strenger dan in die andere landen, hoe komt dat?

‘Dat heeft een paar redenen. Ten eerste waren we natuurlijk veel te laat met de boostervaccinaties. Het gevolg daarvan was dat het RIVM halverwege december doorrekeningen presenteerde die een piek van 5.000 IC-patiënten voorspelden zonder nieuwe maatregelen. Dan moet je als kabinet wel ingrijpen.

‘De avondklok werd vorig jaar ook ingevoerd op basis van heftige prognoses over de ziekenhuisbezetting. Die prognoses zijn toen uitgekomen. Bij de deltagolf in oktober en november ging het zelfs harder met de besmettingen en opnames dan het RIVM had voorspeld. Dus dat leg je niet zomaar naast je neer.

‘Daarnaast was er natuurlijk al veel kritiek geweest dat de regering vaak te laat en te soft ingrijpt. De teneur was: het OMT adviseert, en het kabinet voert die adviezen maar gedeeltelijk uit. Dat wilden ze deze keer voorkomen.

‘Het kabinet zat bovendien in zijn laatste weken. Dan is het makkelijk om er nog een flinke klap op te geven. Hugo de Jonge wist al dat hij het achteraf niet meer zou hoeven te verdedigen.’

Gelukkig zijn die gitzwarte prognoses niet uitgekomen. Waar ligt dat aan?

‘Met name doordat omikron echt minder ziek blijkt te maken. De prognoses van het RIVM waren nog gemaakt met de veronderstelling dat omikron tot net zo ernstige ziekte leidt als delta. Maar het staat nu wel vast dat dat niet zo is.

‘Vandaag krijgt het kabinet de nieuwste doorrekeningen van het RIVM. Ik ben erg benieuwd wat daar in staat, want het gaat bepalend zijn voor de beslissingen die het kabinet maakt.

‘Het RIVM rekent nu wel mee dat omikron milder is, maar ik weet niet hoeveel milder. Ik denk dat ze dat zelf ook niet zeker weten, dus dan gaan ze met verschillende scenario’s werken en die met elkaar vergelijken.’

Hoe staan we er op dit moment voor in Nederland?

‘De lockdown waar we in zitten is in alle opzichten gunstig geweest. We hebben nu een veel betere uitgangspositie voor de naderende golf dan half december. De instroom in de ziekenhuizen daalt al ruim een maand.

‘Tegelijkertijd registreren we elke dag belachelijk veel besmettingen, de piek bereiken we waarschijnlijk pas eind januari. Zelfs met de milde omikronvariant ga je dat binnenkort in de ziekenhuizen merken. Voorheen raakten vooral jongeren besmet, maar je ziet dat het nu ook bij de ouderen rondgaat.

‘Je moet de impact van omikron op de ziekenhuizen bovendien niet onderschatten. Veel mensen wijzen naar andere landen om te zeggen dat de ziekenhuizen het wel redden. Maar in Engeland, waar de opnames inmiddels voorbij hun piek zijn, staan ze onwijs onder druk. Verpleegkundigen draaien dubbele diensten en er zijn veel burn-outs.

‘Het gekke is dat we nog steeds vergelijken met de eerste golf. Toen was er echt sprake van een noodtoestand. Maar eigenlijk moet je het vergelijken met gewone drukte. Heupoperaties kunnen nog steeds niet doorgaan in Nederland.’

Morgen krijgen we in een persconferentie te horen hoe nu verder. Is er ruimte voor versoepeling?

‘Het zal een touwtrekwedstrijd worden. Aan de ene kant staan de ministers met een economische portefeuille, die zullen pleiten voor meer openheid. Ook Yesilgöz van Justitie zal zich daarbij aansluiten, want het draagvlak voor handhaving kalft af. De regels zijn zeker in grensgemeenten slecht uit te leggen. Ik kan me voorstellen dat burgemeesters daar moeite mee hebben.

‘Aan de andere kant trekken de zorgministers aan het touw. Het gaat wel iets beter in de ziekenhuizen, maar Kuipers kan moeilijk de zorg volledig onder de bus gooien. Hij is een paar dagen geleden nog met bloemen bedekt weggedragen uit het Erasmus MC.

‘Als ik moet gokken, zeg ik dat er wel wat versoepelingen komen. Met de dalende ziekenhuisbezetting is deze lockdown niet vol te houden. Het mbo en hoger onderwijs zal bovenaan het lijstje staan om open te gaan. Ook voor buitensporten is veel te zeggen, maar dan moet ook de groepsgrootte aangepast worden. Je mag nu eigenlijk maar met z’n tweeën samen buiten zijn.

‘Daarnaast heeft het OMT begin deze week een advies uitgebracht over de mondkapjes, wat het kabinet waarschijnlijk over gaat nemen. Ik betwijfel of ze hun vingers gaan branden aan het binnensporten, de contactberoepen, horeca en niet-essentiële winkels.

‘Het zou wel goed kunnen dat de quarantaineperiode wordt ingekort om personeelsproblemen te voorkomen. Dat doen veel andere landen de laatste tijd ook. We gaan dus meer lijken op de rest van Europa, maar dat is ook omdat de rest van Europa meer op ons gaat lijken.’

Tot slot dan, wanneer bereiken we nou eindelijk eens die groepsimmuniteit?

‘Die kan je helaas op je buik schrijven. Het idee dat je na een besmetting niet opnieuw geïnfecteerd raakt, is een illusie gebleken. De truc is nu om met vaccinaties de scherpe kantjes van een besmetting af te halen. Dat begin je nu wel in de cijfers te zien.

‘Over het verloop van deze golf ben ik verder wel optimistisch. Met wat geluk zijn we in maart over het ergste heen. De grote vraag wordt hoe de volgende winter eruit gaat zien.’