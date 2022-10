‘Het kabinet moet nu laten zien dat Nederland inderdaad een land van boeren is’

Ben Apeldoorn

Ben Apeldoorn (52), Woudenberg (Utrecht): ‘Christianne van der Wal moet opstappen’

‘Remkes gaf het kabinet er flink van langs’, concludeert Ben Apeldoorn (52) blij verrast. Hooggespannen verwachtingen had de melkveehouder uit het Utrechtse stukje van de Gelderse Vallei, niet ver van de Hoge Veluwe, een van de kwetsbaarste natuurgebieden van het land, van tevoren niet. ‘Want Remkes heeft aan tafel gezeten bij het regeerakkoord. Dat is de bron van de kloof die is ontstaan tussen boeren en politiek.’

Maar de VVD-prominent gaf het kabinet stevige kritiek, vindt Apeldoorn. Zo concludeert Remkes dat het veelbesproken stikstofkaartje van minister Christianne van der Wal (VVD) van tafel moet. ‘Eigenlijk moeten we nu weer opnieuw beginnen’, zegt Apeldoorn. En, voegt hij daar meteen aan toe: met Van der Wal kan dat niet. ‘Zij moet opstappen.’

Apeldoorn, actief ChristenUnie-lid en al zijn hele werkzame leven boer, is fan van de vorige minister van Landbouw, partijgenoot Carola Schouten. ‘Zij had een goede visie voor een duurzamer en groener land, niet alleen een duurzame landbouw’. Die visie is helemaal losgelaten, zegt Apeldoorn teleurgesteld.

Ook Remkes laakt het gebrek aan visie van het huidige kabinet: het moet zo snel mogelijk duidelijk worden wat waar wél kan, schrijft hij. Zijn verdeling van het land in vier zones, met elk een andere landbouwbestemming, is een eerste aanzet voor zo'n visie. De uitwerking daarvan baart Apeldoorn wel zorgen. ‘Als de hele Gelderse Vallei groen gebied wordt waar alleen heel beperkt biologisch geboerd mag worden, dan is dat gewoon saneren.’

Jan Wieringa (61), Doorwerth (Gelderland): ‘Ik zou niet weten waarom Nederland producten moet exporteren’

‘Héél oneerlijk’, vindt Jan Wieringa Remkes’ advies om piekbelasters uit te kopen. ‘We zien al jaren aankomen dat het mestoverschot een probleem wordt. Degenen die zich daar niet op hebben voorbereid, worden nu beloond.’ De biologische melkveehouder hoopte - tegen beter weten in - dat Remkes het kabinet zou adviseren om niet-duurzame landbouwproducten duurder te maken of zelfs te verbieden. ‘Dan is het hele probleem morgen als sneeuw voor de zon verdwenen’, zegt hij gedecideerd.

Wieringa, die vijftig melkkoeien houdt middenin Gelders natuurgebied, is een atypische boer: zijn bedrijf is biologisch, hij noemt zichzelf overtuigd liberaal, en verkoopt zijn melk rechtstreeks aan de klant, zodat de supermarkten niets afromen. Remkes’ voorstel om supermarkten te subsidiëren zodat duurzame producten uit ‘oranje gebieden’ - zones met gevoelige natuur waar alleen natuurvriendelijke landbouw zou moeten komen - rendabel worden, vindt Wieringa onverstandig. ‘Zulke subsidies zijn nooit structureel, want ze kosten de overheid veel geld.’ Accijnzen op niet-duurzame producten zijn een beter alternatief, vindt Wieringa. ‘Dan koopt iedereen duurzaam, wordt er minder geproduceerd en gaan de boerenprijzen omhoog'.

Wat Wieringa betreft zijn Nederlandse boeren over een paar jaar allemaal biologisch en zijn Remkes’ voorgestelde rode gebieden - vol intensieve landbouw bestemd voor export - verdwenen. ‘Ik zou niet weten waarom wij producten moeten exporteren. Dat is niet in het belang van boeren. Bovendien kan ik geen monteur meer krijgen voor mijn machines, dus al die mensen die produceren voor de export kunnen morgen een nuttigere baan krijgen.’

Carmen Versteeg (46), Ruinerwold (Drenthe): ‘Het uitkopen van bedrijven is ellende die je niet wilt hebben’

‘Ik ben blij dat Remkes ook de industrie noemt’, zegt melkveehouder Carmen Versteeg opgelucht. Want als Nederland een stikstofprobleem heeft - ‘ik wil dat niet ter discussie stellen, maar heb er wel grote vraagtekens bij’ - dan is dat iets wat gezamenlijk moet worden opgelost, vindt ze. ‘De landbouwsector wil best meebewegen, dat hebben we altijd gedaan. Wij zijn niet stug.’

Het familiebedrijf van Versteeg, met 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee, is daar een voorbeeld van. Na zes generaties boeren in Almelo maakte de familie tien jaar geleden plaats voor de oprukkende stad. ‘We zagen daar niet veel mogelijkheden meer en hebben net zo lang gepuzzeld totdat we in Ruinerwold een rendabel bedrijf konden opzetten’.

Het uitkopen van bedrijven - volgens Remkes noodzakelijk om op korte termijn de vergunningverlening weer op gang te brengen - is ‘ellende die je niet wilt hebben’, vindt Versteeg. Eerst moet het kabinet volop inzetten op innovatie, daarna kan het pas kijken naar uitkopen. ‘En dan moet het een écht aantrekkelijk aanbod zijn en moet het de boer niet verboden worden om ergens anders opnieuw te beginnen.’

Zelf overweegt de familie Versteeg geen bedrijfsbeëindiging; de 15-jarige dochter staat te trappelen het stokje over te nemen. Ze was dan ook blij te horen dat Remkes benadrukte dat ‘Nederland een land is van boeren, óók jonge boeren’. ‘Maar dat moeten ze nu eerst nog wel laten zien’.

Nico van den Akker (56), Oosterwijtwerd (Groningen): ‘Het stikstofprobleem is een geloofskwestie geworden’

‘Het stikstofprobleem is een geloofskwestie geworden, protestanten versus katholieken’, zegt melkveehouder Nico van den Akker (55). Van den Akker heeft een hekel aan polarisatie: hij is een man die het liefst alle feiten en meningen rustig afweegt.

Het optreden van stikstofbemiddelaar Remkes kon hem dan ook bekoren. ‘De standpunten van alle partijen kwamen goed naar voren’. Maar stikstofminister Van der Wal kopte de bal niet in, vindt Van den Akker. ‘Haar optreden deed niets om het vertrouwen te herstellen. Het drama waarmee ze zegt dat de natuur in zulke slechte staat is, dat staat me tegen.’

Want natuur, dat bestaat in Nederland niet, vindt Van den Akker. ‘Behalve op de Wadden en in de Biesbosch misschien. De rest is gecultiveerd’. Maar, voegt hij daar bedachtzaam aan toe: ‘Als een aantal deskundigen zegt dat de natuur onder druk staat door stikstof, moet je dat natuurlijk wel serieus nemen’.

Zelf legde de intensieve melkveehouder de afgelopen jaren uit eigen beweging een emissiearme vloer aan en let hij nadrukkelijk op de mineralen die zijn bedrijf in- en uitstromen. ‘Het is niet zo dat we niks willen, maar de politiek moet polarisatie wegnemen’. Hij hoopt dat het advies van Remkes een eerste stap is. ‘En dat er nu beleid komt waarvan ik de redelijkheid kan inzien’.