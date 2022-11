Het kabinet kiest nog steeds niet voor de natuur

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) en (r.) minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) tijdens het stikstofdebat donderdag in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh/VK

Terwijl de Raad van State blaft, trekt de politieke karavaan verder. Tijdens een stikstofdebat in de Tweede Kamer maakten de woordvoerders van VVD, CDA en ChristenUnie donderdag zonneklaar dat de nieuwste oorwassing door de bestuursrechter nul invloed zal hebben op het stikstofbeleid van de coalitie. D66 ziet in het vonnis van afgelopen woensdag wél aanleiding het beleid aan te scherpen, maar laat het waarschijnlijk niet op een kabinetscrisis aankomen. De partij staat slecht in de peilingen en vreest dus verkiezingen.

Doorgaan op de inslagen weg betekent nieuwe sluiproutes aanleggen. Meer uitstel, meer vooruitschuiven. Als de rechter straks nóg een keer vaststelt dat het Nederlandse stikstofbeleid te slap is, bedenkt de coalitie gewoon een volgende sluiproute. Daar moet milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) dan weer tegen procederen. Tegen de tijd dat de Raad van State concludeert dat ook sluiproute nummer zoveel in strijd is met EU-wetten, zijn er vaak meerdere jaren verstreken. Zo kan de overheid illegaal beleid heel lang voortzetten.

VVD-woordvoerder Thom van Campen liet tijdens het Kamerdebat doorschemeren dat dit een bewuste strategie is. Hij zei dat de uitspraak van de Raad van State weinig verrassend was. De bouwvrijstelling zat immers net zo in elkaar als de stikstofregels die de rechter in 2019 illegaal verklaarde. De bouwvrijstelling dateert echter van 2021. De politiek bediende zich dus willens en wetens nogmaals van dezelfde truc die de rechter al had afgekeurd. Iedereen kon volgens Van Campen zien aankomen dat de bouwvrijstelling in de rechtbank zou sneuvelen. Waarom stemden beide Kamers dan voor die wet?

Vermijdgedrag

Het antwoord ligt besloten in decennia falend natuurbeleid. De politiek probeert pijnlijke maatregelen te vermijden, want daar houden kiezers niet van. Het invoeren van een juridisch ondeugdelijke wet om daarmee tijd te kopen, is een aantrekkelijkere optie dan plattelandskiezers voor het hoofd stoten. Plattelandskiezers gaan naar de stembus, bedreigde planten en dieren niet.

CDA, ChristenUnie en VVD hebben onteigening, het intrekken van vergunningen en andere vormen van dwang taboe verklaard. Dat zou te polariserend zijn en niet getuigen van empathie voor de boeren. Stikstofminister Van der Wal beweert in een Kamerbrief dat onteigening een juridisch onbegaanbare weg is.

Dat klopt niet. De landsadvocaat adviseert het kabinet vergunningen van boeren in te trekken, omdat dit een snellere route is dan onteigening. Diverse experts betogen dat er weinig juridische obstakels zijn voor onteigening. Een van hen is Jacques Sluysmans, hoogleraar onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit. Hij zegt: ‘De bestaande wet- en regelgeving maakt onteigening mogelijk. De keuze om geen dwang toe te passen, is een politieke keuze. De wil ontbreekt gewoon.’

Onteigeningen vinden nu al regelmatig plaats, bijvoorbeeld als een huis moet wijken voor een snelweg. Zo’n procedure duurt inclusief bestemmingsplanwijziging gemiddeld vijf jaar, stelt Sluysmans. ‘Als een overheid besluit dat een boerderij moet plaatsmaken voor natuur of een woonwijk, zal de onteigeningsrechter daar normaal gesproken mee instemmen. De overheid hoeft daarvoor alleen aan te tonen dat zij de grond van de boer nodig heeft om het natuurgebied te realiseren.’

Stok achter de deur

Stel dat het onteigenen van boeren gemiddeld niet vijf, maar zeven jaar duurt. Dan nog kan de overheid de stikstofdoelen voor 2030 behalen door middel van onteigening, mits daar snel mee begonnen wordt. Onteigening gaat altijd gepaard met volledige schadeloosstelling van de grondeigenaar. Het kabinet kan daarnaast vrijwillige uitkoopregelingen aanbieden, om al binnen een jaar stikstofruimte te scheppen voor woningbouw.

Sluysmans begrijpt niet dat het kabinet onteigening zelfs niet als stok achter de deur gebruikt. In zijn ervaring eindigen veel onteigeningsprocedures met een minnelijke schikking, omdat de grondeigenaar uiteindelijk liever meewerkt dan onteigend te worden. ‘Het kabinet zet zichzelf met de rug tegen de muur door dit dwangmiddel uit zijn gereedschapskist te halen. De onderhandelingspartners, de boeren, zitten nu in een zetel. Zij kunnen alles vragen wat ze willen, want het kabinet heeft zich volstrekt afhankelijk gemaakt van hun vrijwillige medewerking.’

Landbouworganisatie LTO bemoeit zich al decennia op het hoogste politieke niveau intensief met het landbouwbeleid. De boeren hebben deze zomer onder leiding van Remkes uitgebreid met het kabinet gesproken. Toch gaat het kabinet opnieuw met de sector in overleg. Landbouwminister Piet Adema beloofde de Tweede Kamer dat hij ‘binnen enkele maanden een landbouwakkoord zal sluiten met duidelijke afspraken’.

Daarmee doet hij drie beloften die hij alleen kan waarmaken als de boeren meewerken: dat er een akkoord komt, dat dit er binnen enkele maanden ligt en dat dit ‘duidelijke’ afspraken bevat. Eén uitkomst van de nieuwe overlegronde staat vast: het kabinet zal zeer diep in de buidel moeten tasten om de veehouders te paaien. Zij hebben nu alle touwtjes in handen.