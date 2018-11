Het kabinet en het vuurwerk - de Onderzoeksraad is er wel klaar mee

Goedemiddag, terwijl de Onderzoeksraad z'n licht bepaald niet onder de korenmaat zet, maakte de PVV ook van een debat over sociale zekerheid een immigratiedebat en deed de VVD stilletjes water bij de wijn.

ADVIES VAN DE DAG

OVV herhaalt de boodschap

Dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zich heeft voorgenomen om niet als een papieren tijger door het leven te gaan, is al enige tijd duidelijk. Sinds het sneuvelen van ministers als Piet Hein Donner en Jeanine Hennis over OVV-rapporten, heeft geen andere raad onder bewindslieden een afschrikwekkender reputatie. Een OVV-rapport betekent doorgaans slecht politiek nieuws voor de hoofdpersoon.

Vandaag laat de raad zien dat ze zich ook niet neerlegt bij een aloude Haagse traditie; de gewoonte om onwelgevallige rapporten beleefd en onder de belofte van beterschap in ontvangst te nemen en vervolgens volstrekt te negeren.

Vorig jaar adviseerde de OVV het kabinet om over te gaan tot een verbod op het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen door particulieren. De raad noemde de risico's rond de jaarwisseling voor te veel Nederlanders onaanvaardbaar hoog. Vorig jaar raakten zo'n 430 mensen gewond.

Het kabinet dacht er lang over na, maar kwam in de zomer tot de beslissing dat het zo niet zal gaan. Wat burgemeesters doen moeten zij zelf weten, maar het kabinet zal niet tot een landelijk verbod besluiten. Vooral de VVD is fel tegen een ban op de ‘mooie vuurwerktraditie’ in Nederland. De OVV én de politie bleven ontevreden achter. ‘Ik ben verontwaardigd en boos’, sprak voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). ‘Oud en Nieuw is al gevaarlijk genoeg zonder vuurwerk.’

Vandaag laat ook de Onderzoeksraad nog eens zonder omhaal van woorden haar ongenoegen blijken, met een niet mis te verstane boodschap: het kabinet is gewaarschuwd en brengt nu toch de veiligheid van de bevolking in gevaar: ‘De individuele vrijheid van het afsteken van vuurwerk weegt niet op tegen de gevaren die dat oplevert voor het individu en voor anderen.’

Dagkoersen-voorspelling: met zelfverklaard vuurwerkliefhebber Ferdinand Grapperhaus op de cruciale post, zal ook deze vermaning nu geen effect sorteren. Op 1 januari, als de kruitdampen weer zijn opgetrokken, wordt het politieke debat vervolgd.

DEBAT VAN DE DAG

Sociale Zaken - voor elk wat wils

Een debat in de Tweede Kamer hoeft helemaal niet te gaan over de kwestie die op de agenda staat. Neem de begroting Sociale Zaken. De zeventien (!) sprekers gebruikten hun tijd vandaag niet zozeer voor een recensie van het beleid van minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark maar voor eigen tirades en plannetjes. In ieder Kamerlid schuilt een bewindspersoon. Het verkiezingsjaar 2019 staat immers voor de deur.

VVD’er Dennis Wiersma viel op met een hele reeks voorstellen van eigen makelij. Kan er geen ‘herstartbaan’ komen voor 45-plussers die hun carrière een nieuwe wending willen geven? Kunnen bedrijfsscholen van grote bedrijven geen mensen voor het mkb opleiden? Kan het WW-budget door werklozen niet gebruikt worden voor scholing ? Ook de SGP liet zich niet onbetuigd en bepleitte een wettelijk recht op rouwverlof na het overlijden van een ‘dierbare’. ‘Ik denk daarbij aan een week of vier’, aldus Chris Stoffer.

De PVV tracht intussen van bijna alle debatten een immigratie- en integratiedebat te maken. Kamerlid Leon de Jong vindt het beroep van immigranten op de sociale zekerheid het grootste thema en probeerde een nieuw begrip te lanceren in het Kamer-stenogram: ‘Als er dan toch een wakkere gemeente is die de fraude-Turk aanpakt, dan zijn er natuurlijk altijd weer die D66-rechters die niet de kant van de samenleving maar de kant van de fraude-Turk kiezen.’

Vooral PvdA en D66 spraken over die woordkeuze hun grote ongenoegen uit. Minister Koolmees spreekt morgen pas.

Leon de Jong (PVV) tijdens het debat over de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer. Beeld ANP - Remko de Waal

NIEUWS OP KOMST

Bed, bad, brood

De politieke liefhebbers weten het nog: de avond van woensdag 22 april 2015. In de hal van het ministerie van Algemene Zaken stonden twee microfoons. Daarachter minister-president Mark Rutte (VVD) en vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA), die het land opgelucht lieten weten dat ze het na negen dagen politieke hoogspanning dan toch eens waren geworden over de bed-, bad,- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Het kabinet was gered.

Ze presenteerden het als een slotscène, naar later bleek was het eerder een cliffhanger. Want pas nu, ruim drieënhalf jaar later, is ook het volgende kabinet het eens geworden over de opvang. Donderdag wordt het compromis met de gemeenten gepresenteerd. In de Volkskrant reconstrueert verslaggever Remco Meijer donderdag hoe de kwestie zo hoog kon oplopen en waarom het zo lang duurde voordat er weer praktisch werd nagedacht. Zijn conclusie: ‘De VVD heeft haar harde lijn uit 2015 in drie jaar tijd aanmerkelijk verzacht.’

De keuken van de bed-, bad-, en broodopvang voor asielzoekers in Groningen. Beeld Harry Cock

