Het kaartje met reisadviezen kleurt groener, maar kijk uit: veel landen hanteren hun eigen regels

Toeristen zaterdag in Gibraltar. Beeld Getty Images

Veel landen hanteren inreisbeperkingen voor Nederlanders, omdat hier nog te veel besmettingen worden gemeld. Elk land stelt weer andere regels voor entree. De voorwaarden maken het plannen van een vakantie soms een logistieke puzzel, ziet de ANWB. ‘De stroom vragen is vroeger in het jaar begonnen dan normaal’, zegt Josje Majoor, die verantwoordelijk is voor de ANWB Reiswijzer. ‘En het lijkt niet alsof die nu zal afnemen.’

Zo eisen Italië en Spanje dat inkomende reizigers een negatieve test jonger dan 48 uur overleggen, al maken de landen een uitzondering voor gevaccineerden. Met een beetje pech moet je enkele dagdelen wachten op de uitslag van een PCR-test. Wie dan nog op tijd in Zuid-Europa wil zijn, moet doorkarren. ‘We horen dat reizigers in afwachting van de uitslag al in de auto stappen’, aldus Majoor. Overigens is een antigeentest ook voldoende om beide landen binnen te komen.

De organisatie adviseert de lokale coronamaatregelen goed door te spitten, naar welk land je ook gaat. Duitsland stelt bijvoorbeeld geen inreisbeperkingen. Maar dat betekent niet dat reizigers onvoorbereid de grens over kunnen. Zo verplicht het land wel een medisch mondmasker (categorie FFP2) op tankstations en andere openbare plekken.

Gele boekje

Ook kunnen hotels en vliegtuigmaatschappijen een negatieve test vragen van reizigers, zelfs als die gevaccineerd zijn en het land zelf die verplichting niet stelt. En de QR-codes op de CoronaCheck-app worden internationaal nog niet altijd herkend. Neem dus het gele vaccinatieboekje, een papieren uitdraai van het vaccinatiebewijs of een negatief testcertificaat mee, adviseert Majoor. ‘Better safe than sorry.’

Ondertussen daalt het aantal gemelde besmettingen op het continent verder, al stagneert de vrije val van de laatste maanden door de opkomst van de deltavariant. In de afgelopen dagen paste het ministerie van Buitenlandse Zaken het reisadvies voor zeven Europese landen aan naar ‘groen’. Een bezoek aan Bulgarije, Duitsland, Finland, Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië en Italië (behalve Sicilië) wordt nu veilig geacht. Het Franse Corsica, het Portugese Madeira en de Griekse Noord-Egeïsche eilanden verkleuren mee.

Een ‘groen’ reisadvies betekent dat het besmettingsniveau in de genoemde landen en gebieden laag is, en dat reizigers niet bang hoeven te zijn voor de invoering van maatregelen die hun verblijf of terugkomst bemoeilijken.

Een voorbeeld van zo’n ingrijpende maatregel nam Portugal, dat deze week in 45 gemeenten een avondklok invoerde om de opkomst van de deltavariant het hoofd te bieden. Het aantal gemelde infecties is opgelopen tot meer dan tweeduizend per dag. ‘Dit is het moment om de regels te volgen, niet bij elkaar te komen, feestjes te vermijden en de cijfers in bedwang te houden’, zei vicepremier Mariana Vieira da Silva op een persconferentie. Saillant: het aantal coronadoden stijgt tot dusver niet mee en blijft dagelijks op één hand te tellen.

Toch is in veel Europese landen een vakantie prima te doen, als je eenmaal op de plek van bestemming bent. Toeristische attracties, restaurants en musea zijn nagenoeg overal open, zij het op sommige plekken onder restricties. In steeds meer landen komt zelfs het nachtleven weer op gang. Wel is (officieel) een recente negatieve test nodig om binnen te komen.