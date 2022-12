Het jaar volgens De Speld: Infantino vond 2022 geweldig, het kabinet gaat in 2050 doorpakken

Gianni Infantino vond 2022 een geweldig jaar. ‘Daar hebben mensen ook keihard voor gewerkt.’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino: ‘Ik ben een 10.’ Beeld Getty Images

Hallo Gianni, mogen we Gianni zeggen?

‘Absoluut niet.’

Oké, meneer Infantino. Wat een jaar hè?

‘Ik ben een jaar.’

Het begon natuurlijk nog mooi met de Olympische Spelen, maar daarna kwam de inval in Oekraïne. Hoe kijkt u daarop terug?

‘Ik ben een militaire operatie. Er is natuurlijk veel kritiek geweest op die inval. Als ik eerlijk ben, vind ik dat tamelijk hypocriet. Kijk naar Nederland. Jullie hebben een Tweede Wereldoorlog gevoerd, en zelfs een Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje – een hartstikke leuk land – en dan nu ineens moord en brand schreeuwen als twee andere landen elkaar te lijf gaan. Typisch westers. Ik ben westers. Ik ben een afweerraket. Ik ben een oorlogswinter.’

En dan alle crises. Woningnood, asielcrisis, inflatie. Wordt u daar nooit moedeloos van?

‘Ik ben moedeloos. Ik ben hoop. Weet je wat mij zo stoort? Altijd maar die focus op alles wat niet goed gaat. Neem die zogenaamde woningcrisis. Je kunt ook kijken naar wat voor geweldige huizen er wél in jullie land staan! Wisten jullie trouwens dat dit vooral iets is wat bij jullie speelt? Als ik hier in Qatar rondloop, heeft echt niemand het over de woningnood in Nederland.’

Hoe kijkt u eigenlijk aan tegen de stikstofproblematiek?

‘Ik ben stikstof. Ik ben een boer. Ik ben de natuur. Ik ben regelgeving. Als we nou met zijn allen samen ten strijde trekken. Het groepsgevoel omarmen, niemand uitsluiten op basis van ras, geslacht of geaardheid, maar symbolen en uitingen die die uitsluiting bestrijden natuurlijk wel gewoon blijven bestraffen met een gele kaart, dan kunnen we met zijn allen een vuist maken tegen stikstof. Respect.’

Wat voor cijfer zou u dit jaar geven?

‘Ik ben een 10. Het was echt een geweldig jaar. Daar hebben mensen ook keihard voor gewerkt. Ik zie overal blije mensen om me heen. 2022 was echt een feest, en daar moet ik de organisatie van het jaar een grote pluim voor geven. Nu lees ik ook wel berichten van media die dit jaar een 3 geven. Maar dat is nergens op gebaseerd. Ik geef dit jaar het cijfer 6.500.’

Wilt u nog iets kwijt aan onze lezers?

‘Dit was misschien wel het beste interview ooit. Ik ben een interview.’

Poetin wil terug naar het grote militaire falen van het verleden

Vladimir Poetin wil mislukkingen evenaren. Beeld AFP

Wie denkt dat Poetin baalt van de Oekraïense herovering van eigen grondgebied van de afgelopen dagen heeft het mis. De meesterstrateeg van het Kremlin heeft een heel ander doel voor ogen dan velen denken: hij wil juist terug naar het grote Russische militaire falen van het verleden.

‘Finland, Afghanistan, Japan: dit zijn de glorieuze Russische mislukkingen uit het verleden die ik wil evenaren’, zegt Poetin. ‘Mensen vergeten dat wij tien jaar lang in Afghanistan ongelofelijk hebben gefaald, zelden heeft een land met zulke militaire overmacht zo grandioos verloren.

‘Je moet wel de Russische geschiedenis goed kennen. We hebben Finland niet op de knieën gekregen. Dat was meer dan tachtig jaar geleden maar we worden er nog steeds om uitgelachen. Rusland heeft een rijk en belachelijk militair verleden. Die traditie van episch falen willen we graag levend houden.’

Poetin vervolgt: ‘Mensen denken er graag aan dat we het land zijn van het verslaan van nazi-Duitsland, maar we zijn natuurlijk ook het land van het Molotov-Ribbentroppact. Dat mogen mensen nooit vergeten.’

Kabinet: ‘Vanaf 2050 geen plannen meer op de lange baan schuiven’

Premier Mark Rutte vindt het tijd voor actie. Beeld ANP

Vanaf 2050 worden er geen plannen meer op de lange baan geschoven. Dat maakt het kabinet vandaag bekend. Op deze manier hoopt het kabinet per direct te voorkomen dat er straks belangrijke zaken worden uitgesteld.

‘Het is tijd voor actie. We willen met onmiddellijke ingang bekendmaken dat we vanaf 2050 geleidelijk een nieuwe wet zullen invoeren die het uitstellen en vooruitschuiven van plannen verbiedt’, zegt een ambitieuze premier Rutte vandaag. ‘Het is straks of nooit.’

Schiphol wil einde aan gezinshereniging in wachtrij: ‘Achteraan aansluiten na wc-bezoek’

Drukte op Schiphol. Wie de rij verlaat, moet voortaan achteraan sluiten. Beeld Getty Images

Schiphol denkt een oplossing te hebben gevonden voor de extreme drukte op de luchthaven. Topman Dick Benschop wil een einde aan de gezinshereniging in de wachtrij.

‘Nu is het nog zo dat familieleden die even naar de wc gaan of iets te eten gaan kopen zich weer bij hun naasten mogen aansluiten’, legt Benschop uit. ‘In normale tijden vinden we dat ook humaan, we willen geen gezinnen uit elkaar halen. Maar dit is een kwestie van overmacht. We schorten de gezinshereniging per direct op. Wie de rij verlaat, moet achteraan aansluiten.’

Mensenrechtenorganisaties maken geen bezwaar tegen de maatregel.

Merel (28) is bonnetje van zelfscankassa kwijtgeraakt en woont nu in Albert Heijn-filiaal

Merel (28) komt het filiaal van haar Albert Heijn niet meer uit sinds ze het bonnetje van de zelfscankassa is kwijtgeraakt.

Het is een vreemd gezicht in de Albert Heijn XL in de Alkmaarse Wendelaarstraat: tussen het vriesvak en de soepafdeling zit al een aantal weken een vrouw met een boodschappentas in een eenpersoonstentje. Het is Merel van Wijk (28), die halverwege april het bonnetje dat ze bij de zelfscankassa kreeg, is kwijtgeraakt en nu noodgedwongen in het Albert Heijn-filiaal woont.

‘Het was gewoon een normale ochtend, een als alle anderen’, memoreert Merel terwijl ze in haar wegwerpbeker koffie blaast. ‘Ik had haast, dus scande snel m’n boodschappen, pakte m’n tas in en liep naar het hekje. Daar ontdekte ik dat ik m’n bonnetje kwijt was. Ik heb overal gezocht: bij de scanner, bij het hekje zelf, in m’n tas, maar tot op de dag van vandaag weet ik niet meer waar ik ’m gelaten heb.’

De afgelopen weken heeft Merel meerdere pogingen gedaan om uit de Albert Heijn te ontsnappen. Ze heeft onder meer geprobeerd achter andere mensen aan te rennen en om genade gesmeekt bij het personeel, maar tevergeefs. Ze wordt inmiddels ook door de vakkenvullers en kassamedewerkers in de gaten gehouden, die een duidelijke boodschap hebben: ze moet het originele bonnetje voor haar boodschappen laten zien.

Inmiddels berust Merel in haar lot. ‘Ik ga ervan uit dat ik hier de rest van m’n leven zal wonen. Dat is ook niet erg, ik heb het niet slecht hier’, zegt ze. Voordat ze weer in haar tentje stapt, draait ze zich om: ‘Ik heb altijd gedacht dat dit mij nooit zou gebeuren, maar laat dit een waarschuwing zijn: dit kan iedereen overkomen.’

Personeelstekort in Efteling: Trollenkoning moet invallen als Indische Waterlelie

Trollenkoning valt in als Indische Waterlelie in De Efteling.

Nederland kampt met een personeelstekort in ongeveer iedere sector, en ook het Sprookjesbos in de Efteling ontkomt er niet aan. Dit betekent onder meer dat de Trollenkoning regelmatig moet invallen als Indische Waterlelie.

‘Het zijn krappe tijden’, zegt een parkbeheerder van De Efteling. ‘Toen ons park moest sluiten in coronatijd zijn sommige waterlelies wat anders gaan doen. Gelukkig is de Trollenkoning zo flexibel om af en toe zijn boom te verlaten om in te vallen.’ Het personeelstekort betekent voor meer Sprookjesbosbewoners een hogere werkdruk. Zo is ook Klein Duimpje inmiddels tot laaf gemaakt.

Parkbezoekers lijken overigens weinig last te hebben van de andere gezichten. ‘Als je de Indische Waterlelies al vijftig keer hebt gezien in je leven, dan is die Trollenkoning nog best een aangename verrassing’, concludeert een 32-jarige bezoeker.

Rutte haalt crises door elkaar: ‘Toeslagenouders in Ter Apel moeten stikstof minderen om personeelstekort in woningmarkt op te lossen’

Mark Rutte haalt in een persconferentie verschillende crisissen door elkaar. Beeld ANP

In een persconferentie heeft premier Rutte per abuis verschillende crisissen in het land door elkaar gehaald. Rutte wil een breder verhaal vertellen over deze tumultueuze tijd maar dat liep al snel mis: ‘Toeslagenouders in Ter Apel moeten stikstof minderen om het personeelstekort in woningmarkt op te lossen.’

Rutte oogde zichtbaar gehaast, maar de camera van de NOS wist toch een aantal opmerkelijke uitspraken vast te leggen. Zo ook toen hij werd gevraagd naar het nieuwe boerenprotest van vandaag. ‘Nee, kijk. Waar we ons heel bewust van moeten zijn met zijn allen is dat zo’n protest in Stroe uiteindelijk op het bordje belandt van de huisartsen en alle vluchtelingen die op stoelen moeten slapen in de ic deze winter. En dat is heel spijtig voor de pechgeneratie in de jeugdzorg. Die kunnen straks geen huis melken.

‘Ik moet er nu echt vandoor’, sloot Rutte af. ‘Die woningnood in de rijen van Schiphol voert de inflatie van de veestapel alleen maar verder op. En dat gaat ons allemaal aan.’

Tweede Kamerleden gaan met 149 man verhaal halen bij boer Harm (52)

Tweede Kamerleden halen verhaal bij boer Harm.

Bijna de complete Tweede Kamer heeft zich vanochtend verzameld voor de boerderij van de 52-jarige Harm uit Gemert. Op het erf van de boer zijn meer dan honderd dure auto’s met chauffeurs te zien die de Kamerleden hebben gebracht. Het is nog onbekend wat precies het doel is en voor hoelang ze er zullen blijven.

Volgens de Tweede Kamerleden zelf gaat het om een ‘ludieke actie’, maar volgens collega-boeren van Harm gaan de bewindvoerders hier toch echt een grens over. ‘Stel je voor, het is 12 uur en je zit lekker aan je dagelijkse stukje vlees, staan er ineens 149 hoogwaardigheidsbekleders op je erf’, schetst boerin Franka uit Zeddam de situatie. ‘Wat bij boer Harm gebeurt, moeten we niet normaal gaan vinden.’

‘Waar houdt het op? Straks staat ook de voltallige Eerste Kamer op je akker. Dat vind ik persoonlijk helemaal niet ludiek. Of de voltallige Europese Raad. Die gasten beuken zo je silo eruit met hun zwarte dienstauto’s.’

Man compenseert geannuleerde vlucht door boom uit grond te trekken

Het gaat om balans, vindt Derron. Beeld CBCK-Christine / Alamy

De 31-jarige Derron uit Spijkenisse heeft zojuist een boom uit de grond getrokken. Daarmee compenseert hij zijn geannuleerde vlucht naar Madrid.

‘Je doet wat je kunt’, zegt Derron, terwijl hij met een graafmachine de wortels van een wilg uitgraaft. ‘Als ik met het vliegtuig naar Madrid wil, maar die reis wordt geannuleerd, dan vind ik dat dat ook consequenties heeft. Weet je hoeveel CO2 bespaard wordt met één vlucht? De natuur gaat heel erg om balans, snap je.’

