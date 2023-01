Het jaar 2022 had koeler moeten zijn door La Niña, maar brak juist warmterecords

Een bloedhete dag in Brighton, Engeland, afgelopen zomer. Beeld Daniel Leal / AFP

Afgelopen jaar heerste er immers een La Niña, een situatie van zeestroming tussen Zuid-Amerika en Australië die de wereldtemperatuur normaal gesproken iets naar beneden drukt. In plaats van verkoeling waren er echter hittegolven en bosbranden in Europa, China en India, en was het op Groenland in de maand september zelfs acht graden warmer dan gemiddeld.

Voor het achtste jaar op rij werd het op aarde vorig jaar warmer dan 1 graad ten opzichte van de 19de eeuw, de tijd toen de mens nog nauwelijks broeikasgassen de dampkring in pompte. Het warmste jaar ooit gemeten blijft 2016, gevolgd door 2020, 2019 en 2017. Maar het ‘koele’ jaar 2022 komt nog altijd op plek vijf.

Rechte lijn

Dat is niet eens meer onverwacht of verrassend, zegt directeur Samantha Burgess van het satelliet-klimaatprogramma Copernicus in een verklaring. ‘Deze gebeurtenissen onderstrepen dat we nu al de verwoestende gevolgen van onze opwarmende wereld zien.’ Trek een rechte lijn door de temperaturen vanaf 1970, zegt in de Verenigde Staten klimaatwetenschapper Zeke Hausfather, en 2022 valt bijna precies op de lijn.

Zoals de klimaattheorie voorspelt, ging de opwarming ook vorig jaar het hardst op de polen. Het noordelijke poolgebied warmt momenteel ongeveer vier keer zo snel op als de rest van de wereld, onder meer door het wegsmelten van zonlicht weerkaatsend ijs. Op de Zuidpool registreerde de satelliet het minste zee-ijs ooit gemeten, en werd het in het ijskoude binnenland verdacht zacht, met ‘slechts’ min 17,7 graden, de minst koude temperatuur die er ooit werd gemeten.

Schroeiende zomer

Europa beleefde intussen zijn droge, zinderende, schroeiende zomer: de warmste ooit gemeten, al blijft in Nederland 2018 het warmste jaar. In Italië waren stroomstoringen wegens oververhitte kabels, in Frankrijk en Spanje werden campings ontruimd wegens bosbranden, in Groot-Brittannië werd het warmterecord gebroken en likten natuurbranden zelfs aan de voorsteden van Londen.

Vooral verdroging speelt daarbij een rol, analyseerden KNMI-wetenschappers afgelopen najaar al in deze krant. Door het gebrek aan vocht in de bodem, kan het zonlicht zijn energie direct omzetten in opwarming van de lucht. Met als gevolg: hitte, bosbranden, en nog verdere uitdroging van de rivieren en poelen die nog resteren.

Geen vertraging

De uitstoot van broeikasgassen, afkomstig van landbouw, industrie en verkeer, ging intussen onverminderd door, peilden de satellieten van het Europese Copernicus-programma. In de grafieken is van minder economische activiteit in de coronajaren niets spoortje te zien: de lijntjes gaan gewoon omhoog.

De CO2-concentratie in de lucht bedraagt nu 417 deeltjes per miljoen, die van methaan 1984 per miljard. Dat zijn de hoogste niveaus van die gassen sinds 2 miljoen, respectievelijk 800 duizend jaar geleden, aldus het Copernicusprogramma in zijn dinsdag verschenen rapport. ‘Dit is duidelijk bewijs dat de klimaatverandering vereist dat de samenleving zowel snel zijn koolstofuitstoot vermindert, als zich aanpast aan het veranderende klimaat’, aldus directeur Burgess.