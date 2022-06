Het is vaak dringen waar oud-minister Dekker van zijn racefiets viel: ‘Mensen gaan hier nooit opzij’

Het Schelpenpad in Monster. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hoe hij hier precies ten val kwam, kunnen vooralsnog alleen de krekels vertellen die zich hebben verschanst in het helmgras aan weerszijden van het Schelpenpad. Sommige media wisten meteen te melden dat hij door een vrouwelijke wandelaar bij de arm was gepakt, omdat hij te hard zou hebben gereden. De lokale website Westlanders.nu hield het erop dat hij was geschrokken van een handgebaar van de vrouw om hem vaart te laten minderen. Volgens de NOS was er in elk geval ‘geen reden’ om ‘aan te nemen dat de wandelaarster een politiek motief had bij haar actie’.

Vaststaat dat Sander Dekker, oud-minister voor Rechtsbescherming en fervent amateurwielrenner, dinsdagavond met zijn racefiets een afschuwelijke smak maakte tijdens een rit door de duinen bij Monster. Hij zou zijn ribben, sleutelbeen en bekken hebben gebroken. De vrouw die zijn pad kruiste, wordt door de politie verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

‘Ik fiets hier al sinds mijn 9de en heb nog nooit zo’n ongeluk meegemaakt’, zegt Tom Schouten (58) als hij halverwege het Schelpenpad even halt houdt in zijn felrode wielertenue. Hij runde dertig jaar een racefietsenzaak in Scheveningen, vertelt hij. ‘Als je hier gewoon rekening met elkaar houdt, is er niets aan de hand. Het is een mentaliteitskwestie. Dat speelt in heel Nederland. Iedereen die hier loopt, fietst of wat dan ook, die denkt: het pad is van mij. Als ik hier door de duinen wandel, gaan mensen ook nooit opzij. Ze vinden allemaal: ik doe dit voor mezelf en iedereen moet daarvoor wijken.’

Steeds meer ongelukken

Duidelijk is dat het voorval op het Schelpenpad niet op zichzelf staat. Niet zozeer omdat Dekker al twee keer eerder botbreuken opliep bij een fietstocht, maar omdat er op talloze rustieke plekken in Nederland om de haverklap stevige aanvaringen plaatsvinden tussen fietsers, wandelaars en andere vrijetijdsbeoefenaars over de vraag: van wie is dit pad eigenlijk?

Het aantal ongelukken waarbij wielrenners betrokken zijn, is de laatste tien jaar sterk gestegen. In 2020 belandden er 5.300 op de spoedeisende hulp. Dat was 44 procent meer dan in 2011, blijkt uit cijfers van VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie.

‘Een manier om de veiligheid te verbeteren is om het fietspad anders in te richten’, zegt Otto van Boggelen, programmamanager bij kennisplatform CROW-Fietsberaad. ‘Maar dat betekent niet dat mensen geen rekening meer hoeven houden met elkaar. Je kunt een voetpad naast een fietspad aanleggen, maar soms gebruiken wandelaars dat niet. Bijvoorbeeld omdat het pad te smal is om naast elkaar te lopen.’ Ook zie je dat weggebruikers het deel van de weg dat voor hen is bedoeld gaan ‘claimen’, waarschuwt Van Boggelen. ‘Ze zeggen dan: ‘Dit is van ons.’ Dat is al helemaal niet bevorderlijk voor de sfeer op het fietspad.’

Discussies

Het vrijetijdsverkeer mag inmiddels worden toegevoegd aan de alsmaar langer wordende lijst van onderwerpen waarover Nederlanders elkaar in de haren vliegen. Maar waar andere gepolariseerde discussies zich langs vrij voorspelbare scheidslijnen voltrekken (wie, bijvoorbeeld, pro-Zwarte Piet is, is doorgaans ook voor een streng vluchtelingenbeleid, gematigde klimaatwetgeving en soepele coronamaatregelen, en tegen een vleestaks, een vuurwerkverbod en het boycotten van Johan Derksen) wordt de slag om het pad onafhankelijk van klasse, gender of kleur uitgevochten.

Als er één constante valt te ontwaren, is het dat de gewraakte racefietsers meestal mannen zijn. Menig krantencolumnist heeft dat al gemarkeerd. Zoals Julien Althuisius het in deze krant verwoordde: ‘De amateurwielrenner is een beetje een lul. Overdreven hard rijden, schreeuwen dat ze erlangs moeten, rakelings inhalen en daarna op een terras speciaalbier drinken. Met helm nog op en de benen wijd, zodat iedereen kan meegenieten van hun balzakken. De amateurwielrenner is een cocktail van overdreven ernst, een gebrek aan zelfspot en misplaatst superioriteitsgevoel, opgediend in een te strak synthetisch tenue.’

Onvoldoende begrip

Langs het Schelpenpad wandelt een mevrouw met grijs haar en een bril achter een kinderwagen. Ze woont in de buurt, en wil om privacyredenen haar naam niet in de krant. ‘Je kunt het als wielrenner niet gauw goed doen, hoor’, vindt ze. ‘Als je roept of belt, dan zeggen de mensen: je laat ons schrikken. En als je niets zegt, is het ook niet goed.’

Inderdaad is er onvoldoende begrip en wederzijds respect tussen de weggebruikers, meent Ellen Dobbelaar, woordvoerder van de Nederlandse Wielerbond. ‘Er bestaan heel negatieve stereotypen over wielrenners. We zouden allemaal verkeershufters zijn. Ook gaat het alleen maar over mannen in strakke lycrapakjes. Nooit over vrouwen op de fiets.’

Wielrenners hebben vaak te maken met agressie, zegt Dobbelaar, ook als ze zich aan de regels houden. ‘We krijgen helaas regelmatig berichten van wielrenners die worden uitgescholden of afgesneden. Ze worden soms zelfs expres door een automobilist die een groep wielrenners inhaalt, besproeid met ruitenwisservloeistof.’

Campagnes

Tot vijf jaar geleden zag de ANWB vooral fietspadproblemen in de Randstad, maar inmiddels komen meldingen uit het hele land. Om de eigen achterban voor te lichten, voeren verschillende fietsbonden campagne voor meer begrip op het volle fietspad. Zo organiseerde de Nederlandse Wielerbond een pop-up fietscafé, waarin wielrenners en fietsers met elkaar in gesprek gaan over de etiquette op de weg.

Ook op het Schelpenpad is het de laatste tien jaar drukker en drukker geworden, zag Tom Schouten. ‘Vroeger fietste alleen jan met de pet, nu gaat ook de advocaat met zakenrelaties fietsen. In de coronatijd was het hier helemaal niet te doen.’

Zodra mensen zich in de buitenlucht begeven, voelen ze zich ‘de koning van hun omgeving’, zegt Schouten. ‘Iedereen eist de hele tijd zijn recht op en wordt steeds minder tolerant. Veel wielrenners denken dat ze Tom Dumoulin zijn en willen zo snel mogelijk naar de volgende bocht. Tja, dan krijg je ongelukken. Zeker als er andere mensen zijn die zeggen: ik wandel hier en ga niet opzij.’