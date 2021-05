Het is ‘te druk’ bij het stadion, zegt de gemeente. Dan komen nog honderden Ajax-fans extra de titel vieren

Ajax-supporters vieren het kampioenschap bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Beeld Jakob van Vliet

Terwijl de ‘godenzonen’ van Ajax in de Johan Cruijff Arena het landskampioenschap veilig gaan stellen – voor de 35ste keer alweer, een soort traditie – maakt een deel van de supporters zich zondagmiddag op voor het al even traditionele duel met het aardse gezag: hoe en waar kunnen de autoriteiten het best worden getart?

In de Amsterdamse binnenstad is het in de vroege middaguren tamelijk rustig op de plekken waar bij dit soort gelegenheden veel supporters bijeenkomen. Op het Leidseplein domineert niet het rood-wit van Ajax maar het blauw-geel van de politie. De (meeste) terrassen zijn leeg, de kroegen uiteraard gesloten, voor het plein en directe omgeving is deze middag een noodverordening uitgevaardigd.

Ook op het Rembrandtplein, met wél gevulde terrassen, heerst een gemoedelijke sfeer. Ook daar is de politie opvallend zichtbaar aanwezig, en de Ajax-aanhangers trouwens ook. Het voorzichtige zonnetje, in combinatie met een rustige bediening, maakt dat er geen moment enige spanning in de lucht hangt.

Hoe anders is dat bij de Johan Cruijff Arena zelf, daar waar Ajax het bezoekende Emmen gaat verslaan, en waar de fans niet welkom zijn. Vanwege corona worden samenscholingen niet op prijs gesteld, niet door Ajax zelf en al helemaal niet door de gemeente, zo is tevoren uitvoerig gecommuniceerd.

Zuipfestijn

De wedstrijd is nog niet eens begonnen of honderden en honderden Ajax-aanhangers blijken weinig gevoelig te zijn voor de oproep om toch vooral thuis, voor de buis, feest te vieren. Op de Johan Cruijff Boulevard hoeven de terrassen niet eens open te zijn om er toch een collectief zuipfestijn van te maken.

Ook rond de Arena wemelt het van de politie. Op veilige afstand van de op voorhand al feestende voetbalsupporters, aan de andere kant van het trein - en metrostation, staan tien politiebusjes geparkeerd. Ook op de Johan Cruijff Boulevard zelf is de politie zichtbaar aanwezig. Maar de dienders vertrekken geen spier.

Zelfs niet als er onophoudelijk vuurwerk wordt afgestoken door een zingende en hossende menigte die zich niets gelegen laat aan de anderhalve meter en al helemaal niet aan mondkapjes doet. Terwijl zo’n mondkapje zijn waarde hier kan bewijzen – vooral als de neus ermee wordt afgeklemd. De combinatie van bier- en wietlucht, vermengd met kruitdampen, neemt onverdraaglijke vormen aan.

Halverwege het kampioensduel blijkt maar weer eens dat voor voetbalsupporters andere wetten gelden dan voor winkelend publiek. Of voor de demonstranten die zich, onder strikte voorwaarden, in Amsterdam over de vrijheidsbeperkende maatregelen mogen beklagen.

De menigte buiten de Johan Cruijff Arena zondag. Beeld Jakob van Vliet

Als duidelijk is dat Ajax tegen Emmen geen uitglijder gaat maken, roept de gemeente op om niet meer naar de Arena te komen: ‘Te druk’. Dat lijkt hét signaal voor veel Ajax-aanhangers om alsnog ter plaatse het feestje te komen vieren.

Oorverdovend gedruis

De stroom neemt zienderogen toe en zwelt in korte tijd aan tot enkele duizenden mensen. Van wie de meesten zich onmiddellijk in het oorverdovende en verblindende gedruis storten.

‘Joden, joden!’ en ‘Kampioenen en kampioenen!’, schalt het buiten de Arena terwijl het daarbinnen vermoedelijk stil is. Het is een surrealistisch decor. Ook degenen die niet permanent aan de telefoon hangen weten wat de stand is. Een explosie aan vuurwerk, gejoel en het stukslaan van het zoveelste biertje betekent dat 2-0 inmiddels 3-0 is geworden.

Onderwijl blijft de politie glimlachend en werkloos toezien. Ook als de massa, na een enorme knal van een vuurwerkbom, zich richting de zuidkant van het stadion begeeft. Daar is immers het parkeerdek waar - zo is de verwachting - de spelers van Ajax zich op enig moment met de kampioensschaal zullen vertonen.

In die wassende stroom loopt een luidkeels zingende vader met zijn peuter gewillig mee. Vader blijkt Johan te heten, de 6-jarige Patrick is ook al vernoemd naar een beroemde Ajacied. De vraag of dit nu allemaal wel verstandig is, wordt kordaat beantwoord. ‘Hij moet het leren!’ Wat precies? ‘Dat Ajax in zijn leven zit.’

Bordes

Om iets over vijven krijgt de massa waarop zij hoopte. De Ajax-spelers bestijgen een bordes bij het parkeerdek, mét de kampioensschaal. Nog meer vuurwerk en vooral fakkels worden afgestoken. Ondanks het lawaai is het schelle geluid van ambulances te horen. Wederom laat de politie alles begaan – in lijn met de opdracht van politie, justitie en burgemeester. ‘Dit was een spontane actie van Ajax’, zegt de gemeentelijke woordvoerder. ‘De driehoek heeft het aangekeken en laten gebeuren.’

Dat is ruwweg dezelfde beleidslijn als de gemeente Leeuwarden op 16 april volgde, toen in die stad, tegen de afspraken in, toch tweeduizend Cambuur-supporters het officieuze kampioenschap van de eerste divisie vierden. De beelden van zoveel hossende mensen, nog ruim voor de recente versoepelingen, riepen bij velen irritatie op, maar burgemeester Sybrand van Haersma Buma kwam er niet door in de problemen.

Zijn Amsterdamse ambtgenoot Femke Halsema zal hopen op eenzelfde oordeel. Zij kan er in elk geval op wijzen dat het in de Amsterdamse binnenstad gisteravond rustiger dan ooit was na het behalen van een kampioenschap door Ajax.

Hoewel: vorig jaar werd Ajax de titel min of meer van achter een bestuurstafel in KNVB-centrum Zeist toegewezen – vanwege de voortijdig beëindigde competitie. Toen was het pas écht rustig in Amsterdam.