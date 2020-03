Het is rustig in Rotterdam: ‘Pff, het leven gaat er wel uit zo’

Chiel (13) en Wout (12), leerlingen van klas 1D op het Lyceum Rotterdam, zijn er maandag met hun step op uit getrokken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Zacht strijkt ochtendlicht/ over de stad die ontwaakt/ werk aan de winkel!’ De haiku, ingemetseld in een stoeptegel aan de Karel Doormanstraat, klopt maandagochtend maar half. Ja, de zon schijnt behaaglijk over het het Rotterdamse centrum, maar de stad wordt trager wakker dan anders. Is er werk aan de winkel? Dat valt nog te bezien.

Het is rustig in de stad, zeker ook in trams en metro’s, waar reizigers gepaste afstand van elkaar proberen te houden. Een citaat van Desiderius Erasmus boven de trap naar de metro in de hal van Rotterdam Centraal krijgt opeens een andere lading: ‘Ruimte scheidt de lichamen, niet de geesten.’ Twee mannen schudden elkaar de hand, de alledaagse begroeting heeft opeens iets smoezeligs.

‘Pff, het leven wordt er wel uit gesqueezed door die corona’, zegt Victor. Toch zit de 21-jarige student, zijn ogen tot spleetjes knijpend in de zon, met een croissant en een cappuccino op het terras van een gesloten etablissement. Hoe heeft ie ’m dat geflikt? ‘Het is coffee to go van het Vlaamsch Broodhuys om de hoek’, wijst hij. De bakkerij houdt zijn zitgedeelte volgens de regels dicht, maar mag als winkel nog wel brood, broodjes en koffie verkopen.

De stad blijkt een patchwork van middenstanders die wel, niet of deels open mogen zijn. Op de Oude Binnenweg is de McDonald’s dicht, net als de Yoghurt Barn en The Tosti Club. Maar de Kaashoeve kan gewoon broodjes kaas verkopen, en slagerij Ooteman heeft broodjes ham. IJssalon Venezia heeft alleen zijn loket open voor schepijs, binnen zitten mag niet.

Het Schouwburgplein is zo goed als uitgestorven - en dat zal in de avond niet veel anders zijn. Hier blijven niet alleen Theater Rotterdam, concertzaal de Doelen en de Pathé Bioscoop nog weken dicht, maar ook alle cafés en restaurants. De weinige gesprekjes die links en rechts worden gevoerd, gaan over drie dingen. Corona, corona en wc-papier.

Chiel (13) en Wout (12), leerlingen van klas 1D op het Lyceum Rotterdam, zijn er met hun step op uitgetrokken. Halverwege de ochtend hebben ze de Lijnbaan, de autoloze winkelstraat, vrijwel voor zichzelf. ‘Vandaag bespreken de leraren hoe ze online les gaan geven’, zegt Wout. ‘We weten al dat we huiswerk gaan krijgen.’ Dat is op zich wel jammer, meent Chiel. ‘Maar drie weken geen school is toch wel een beetje lang.’

Winkeliers

Leo van de Wetering, een van de eigenaren van boekhandel Donner aan de Coolsingel, is er niet gerust op. Nee, boeken worden vooralsnog niet gehamsterd, helaas. Donderdag zag hij de Boekenweek al als een nachtkaars uitgaan.

‘We hadden die middag een signeersessie van Eus (Özcan Akyol, red.) toen premier Rutte een persconferentie hield en alle bijeenkomsten met meer dan honderd mensen verbood’, zegt hij. ‘Toen hebben we alle andere activiteiten afgelast. De Boekenweek is nu nog twee weken verlengd, dus we blijven het Boekenweekgeschenk uitdelen.’

Toch zijn de voorzorgsmaatregelen van het kabinet en gezondheidsdienst RIVM nog betrekkelijk gunstig voor de winkeliers, relativeert de boekverkoper. ‘In Frankrijk en Spanje zijn alleen nog de supermarkten en apotheken open. Als de winkels hier open mogen blijven, scheelt dat een slok op een borrel. Er hangt nu al zo’n rare crisissfeer.’

Als klanten liever zo min mogelijk de winkelstraat op gaan, dan hoopt Van de Wetering dat ze hun aankopen zo veel mogelijk bij de lokale winkeliers bestellen. ‘Ik denk dat ik namens alle Rotterdamse middenstanders spreek. Albert Heijn en bol.com profiteren, maar wij leveren voor hetzelfde geld ook aan huis. We wijzen straks in onze nieuwsbrief ook op ons assortiment gezelschapsspelletjes.’

Erasmus MC

Misschien wel een spelletje om mee te nemen op ziekenbezoek, in het Erasmus MC. Daar heeft een gezin net begrepen dat ze niet allemaal bij opa op bezoek mogen. ‘Ik dacht nog, dat komt goed uit nu de school dicht is’, zegt een moeder die haar naam liever niet noemt. ‘Mijn man gaat met ze naar huis en ik ga op visite.’

‘Patiënten mogen per dag maximaal twee verschillende bezoekers krijgen’, beaamt woordvoerder Joyce de Bruin van het Erasmus MC. ‘Die maatregel hebben we ingesteld om te voorkomen dat beneden hele families gaan wachten om achter elkaar op bezoek te gaan.’

Drukte in de haven

Dat Rotterdam niet geheel piepend en krakend tot stilstand komt, bewijst de haven. De schoorstenen roken en het is even druk als altijd op de Nieuwe Waterweg. Al zullen er voorlopig geen cruiseschepen aanmeren bij de Erasmusbrug. ‘Wereldwijd hebben de rederijen alle cruises in Europa en Noord-Amerika tot 6 april uit voorzorg stilgelegd’, zegt Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam. ‘Voor Rotterdam betekent het dat er een tiental cruises niet komen.’

Er staan dit jaar in totaal 115 cruises op de Rotterdamse agenda. Zijn die annuleringen slecht nieuws, nu Rotterdam de laatste jaren zo populair werd? Mai Elmar vindt die vraag niet gepast: ‘Dit is niet het moment om over de populariteit van Rotterdam te praten.’

Liever dicht

In de loop van de middag wordt het zowaar wat drukker, Rotterdam krijgt wat kleur op de wangen. Al zijn niet alle verkopers daar even gerust op. ‘Probeer alsjeblieft niet te niezen of hoesten in de winkel’, meldt een Engelstalig briefje op de deur van schoenenwinkel Dr. Martens. ‘Wij houden afstand, dan weet je dat. Normally we are all about high fives and hugs.’

‘Ik zou willen dat we dicht bleven’, zegt een kledingverkoper iets verderop. ‘Maar ja, zoiets moet je met z’n allen afspreken, of het kabinet moet het opleggen. Ik vind het maar niks.’

‘HATSJOE!!!’, klinkt het drie meter achter hem. De bezorgde verkoper duikt van schrik ineen. ‘Hé, dat is niet chill!’

‘Sorry, vals alarm’, roept de niezer, een extra stap naar achter zettend. ‘Ik keek in de zon, dat is alles.’