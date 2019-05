Het is officieel: May moet weg, Boris meldt zich

De Britse premier Theresa May tijdens een bijeenkomst voor een goed doel. Beeld AFP

Prominente leden van de Britse Conservatieve Partij lieten de geëmotioneerde premier weten dat ze voor eind juni moet vertrekken. Een nieuwe leider kan dan tijdens de zomer worden gekozen.

Het is nooit een geheim geweest dat de 54-jarige Johnson graag de sleutels van 10 Downing Street in handen krijgt. Hij bevestigde zijn ambitie tijdens een toespraak voor verzekeringsmakelaars in Manchester. Johnson is mateloos populair bij de leden van zijn partij, maar moet eerst door een selectieprocedure waar fractieleden het voor het zeggen hebben. Die hebben een minder hoge pet op van hun populaire, soms clowneske collega. Enkelen dreigen zelfs de partij te verlaten.

Ondertussen kreeg May in Londen bezoek van ‘de mannen in grijze pakken’, zoals machtige leden van de regeringspartij worden genoemd. Zij vrezen dat haar halsstarrigheid de partij ten gronde richt. Kiezers, leden en donateurs rennen weg bij de Conservatieven naar de nieuwe Brexitpartij van Nigel Farage. Volgens Mays hoge bezoek is de enige manier om dit te stoppen haar vertrek.

Favoriet

Aan potentiële opvolgers is geen gebrek. Liefst zeventien bewindslieden hebben zin om de uitdaging van het premierschap in tijden van Brexit aan te gaan. Sommige kandideren zich om op deze manier een mooie ministerspost binnen te slepen. Favorieten zijn voormalig Brexitminister Dominic Raab, minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt, minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid en minister van Landbouw Michael Gove.

Bovenaan de lijst staat echter Johnson, die na het referendum van 2016 afhaakte bij de race om het premierschap. Daar kreeg hij later spijt van. Johnson wil een harde lijn volgen jegens de EU. Hij maakt zich geen zorgen om een No Deal en denkt dat Brussel wel zal inbinden als puntje bij paaltje komt. Zijn verwijt aan May is dat ze veel te slap heeft onderhandeld.

Tijdens een bijeenkomst van de Brexitpartij in Wolverhampton zei Farage ‘jolly pleased’ te zijn met Johnsons aankondiging. ‘Ik wil de echte Johnson wel eens zien. Hij is altijd tegen Mays akkoord geweest, maar bij de derde stemming ging hij om. Dat maakt geen betrouwbare indruk op me.’ Vanuit Edinburgh liet de Schotse Eerste Minister Nicola Sturgeon weten dat het idee premier-Johnson ‘een schok zal zijn voor de Schotten en het pleidooi voor onafhankelijkheid zal versterken’.