‘Het is nu gewoon duidelijk dat een mondkapje verplicht is’

Winkelend publiek in het centrum van Rotterdam. Beeld Arie Kievit/de Volkskrant

Ha Remco, jij bent vandaag op pad in Rotterdam om te kijken hoe het gaat met de mondkapjesplicht. Wat is je eerste indruk?

‘Het is vrij rustig, dus mensen staan niet in rijen voor de winkel. Ik ben naar de Koopgoot geweest waar het het afgelopen weekend zo druk schijnt te zijn geweest. Ik zie eigenlijk dat iedereen zich heel goed aan de instructies houdt. Dat zegt iedereen zonder uitzondering, of het nou de Albert Heijn, de drogisterij, de kledingwinkels of de Media Markt is. Dus de indrukken zijn overwegend positief.’

Waarom denk je dat het zo goed gaat?

‘De mensen die ik hier spreek, zeggen dat het nu gewoon duidelijk is dat het nu overal verplicht is en er geen uitzonderingen meer zijn. Je kunt niet even naar een andere winkel gaan. Dus dan moet je meedoen. Ik heb welgeteld één winkel, een hobbywinkel, gevonden waar twee mensen zonder mondkapje zijn geweest. Een Engelssprekende dame, waarschijnlijk een toerist of expat, wist helemaal niet van de regel af. Vervolgens zag een Nederlandse vrouw dat en dacht: ja, dan doe ik het lekker ook niet. Maar dat was echt de enige. Overal zegt men dat het heel goed werkt.’

Hoe gaan winkels om met dat soort klanten?

‘Ze spreken mensen er wel op aan, maar als klanten echt niet willen, kunnen ze de bezoekers gewoon door laten gaan. Verschillende winkelketens, de Raad Nederlandse Detailhandel en het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel hebben inmiddels al in de pers laten weten dat ze niet van medewerkers gaan vragen om mensen fysiek tegen te houden. Zo ging het ook met die twee vrouwen in de hobbywinkel. De filiaalmanager van die winkel zei dat ze de afgelopen weken best veel gezeur hadden met mensen die weigerden een mondkapje te dragen. Dat soort mensen hebben ze vandaag niet gezien. Of dat komt omdat ze nu wel een mondkapje dragen of de winkel niet in zijn geweest, kunnen we pas echt over een paar dagen zien.’

Zie je verschillen in de manier waarop winkels de plicht handhaven?

‘In de Media Markt kom je zonder mondkapje niet binnen, tenzij je een medische verklaring hebt. In de hobbywinkel bijvoorbeeld hebben ze gezegd dat ze dat gewoon niet kunnen doen. Bij de Media Markt staan er wel vier jongens voor de deur die mensen toelaten. Niet alle winkels hebben die mogelijkheid.’

Heb je nog bijzondere dingen gezien?

‘Er is een verkoper die al heel lang aan de kop van de Koopgoot modeaccessoires en nu sinds maart ook mondkapjes verkoopt. Hij heeft nu een mondkapje laten maken met ‘’T is dat ’t mot!’ Die heeft hij laten maken omdat hij dat de laatste tijd steeds vaker van kopers te horen kreeg als ze mondkapjes kochten. Vandaag kreeg hij ook veel klanten die zeiden dat ze het niet meer uit kunnen stellen en dat ze nu toch echt een mondkapje moesten kopen.’

De Boa’s hebben gezegd dat ze geen boetes uit gaan delen. Heb je een boa gesproken?

’Nee, gek genoeg heb ik nergens boa’s of politie gezien.’