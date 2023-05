‘Het is nog rustig in Moskou na de droneaanval, maar als dit vaker gebeurt, kan het niet anders dat het de mensen bezig zal houden’

Politieagenten en rechercheurs verzamelen delen van een Oekraïense drone bij een flatgebouw in Moskou. Beeld AP

Dag Geert, wat is er bekend over de droneaanval in Moskou?

‘Het gaat echt om een behoorlijke droneaanval. De Russen zeggen dat ze acht drones hebben neergehaald. Eén Russisch Telegramkanaal sprak zelfs van een aanval van 25 drones. Die beweringen vallen niet onafhankelijk te verifiëren. Er zijn in ieder geval drones gesignaleerd op diverse plekken, de meeste in het westen en het zuidwesten van Moskou. Een aantal daarvan is neergehaald door het Russische luchtafweergeschut, dat vrij actief is geweest.

‘Dit is natuurlijk uniek voor Moskou. Dat de Moskovieten wakker zijn geworden van explosies, is voor de meesten een nieuwe ervaring. In het zuidwesten van Moskou is één drone terechtgekomen tegen een hoog appartementencomplex. Of dat zo gepland was, weet ik niet. Ik vermoed van niet. Misschien is de drone neergehaald en daardoor op het appartement terechtgekomen.

‘Er is schade aan dat gebouw, maar niemand is serieus gewond geraakt. Wel hebben twee mensen medische hulp gezocht, zei de burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin. Een aantal portieken werd ontruimd en enkele wegen zijn afgezet. Een deel van de mensen is inmiddels weer thuis.’

Hoe lees jij de reactie van de burgemeester? Er was slechts lichte schade, zegt hij, en er waren geen mensen gewond geraakt, haastte hij zich te zeggen.

‘Ik zie daar niet per se een bagatellisering in, eerder een constatering van feiten. Hij wil geen paniek zaaien. Hij gaat over het ontruimen van gebouwen en het afsluiten van wegen. Het is wachten op de officiële reactie van het Kremlin.’

Het is niet voor de eerste keer dat drones aanvallen uitvoeren op Moskou. Begin mei wisten twee drones door te dringen tot het hart van het Kremlin. Oekraïne, met op de achtergrond de VS, zou een moordaanslag hebben beraamd op president Poetin, luidde toen de beschuldiging vanuit Moskou. Maar experts sloten een false flag-operatie niet uit: misschien zou het Kremlin de aanval in scène hebben gezet om de bevolking achter de oorlog te krijgen. Zij vonden het onwaarschijnlijk dat het Russische luchtafweersysteem de twee drones niet had kunnen onderscheppen.

‘Bij de droneaanval begin mei viel aanvankelijk niet uit te sluiten dat de Russen zelf achter deze aanval zaten. Overigens meldde The New York Times vorige week op basis van bronnen binnen de veiligheidsdiensten dat zij vermoeden dat Oekraïne wel degelijk achter die aanval zat.’

Schade aan een flatgebouw in Moskou. Beeld AP

Zitten de Oekraïners achter deze aanval, denk je?

‘Een false flag-operatie is niet voor de hand liggend. Gisteren zei het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, Kyrylo Boedanov, dat Oekraïne op wraak zinspeelde vanwege alle luchtaanvallen die Oekraïense steden de afgelopen week te verduren kregen. Alleen Kyiv was de afgelopen maand al 17 keer het doelwit van een luchtaanval.

‘Boedanov zei: ‘Aan allen die ons willen intimideren en hopen dat dit invloed uitoefent: jullie zullen dit spoedig betreuren. Ons antwoord zal niet lang op zich laten wachten.’ Het is verleidelijk om een oorzakelijk verband te zien tussen die uitspraak en deze droneaanval.’

‘Op videobeelden van deze droneaanval is te horen dat iemand zegt: ‘We moeten hier weg’. Dat klinkt ernstig en die beelden verspreiden zich. Maar Moskou is natuurlijk wel een grote stad. Er wonen 12 miljoen mensen. Bij mij in het noordwesten van de stad is alles rustig. Niemand heeft iets gehoord of gezien. Maar als dit vaker gebeurt, kan het niet anders dat het de mensen bezig zal houden.’

In welke zin? Kritisch op het Kremlin omdat er nu aanvallen plaatsvinden op de eigen hoofdstad? Of zullen ze juist geneigd zijn om de oorlog (verder) te ondersteunen?

‘Dat laatste is zeer goed mogelijk. Volgens de Kremlinpropaganda was een van de redenen voor de ‘militaire operatie’ dat Oekraïne van plan zou zijn om Rusland binnen te vallen. Ze kunnen nu zeggen: zie je wel? Wellicht zal het voor het Kremlin aanleiding zijn tot actie.’