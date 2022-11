Het is niet toevallig dat juist Nancy Pelosi zo veel irrationele haat opwekt bij radicaal-rechts

Beeld Javier Muñoz

Stel dat iemand met even weinig voorkennis van de Amerikaanse politiek als van die van Guinee of Belize deze maand naar de Verenigde Staten was gereisd. Zo iemand had zomaar kunnen denken dat niet Joe Biden maar Nancy Pelosi de zittende president was van dit land. Zo iemand had de tv op de hotelkamer aangezet en in spotjes van de oppositiepartij gehoord over ‘het Pelosi-regime’. Zo iemand had gehoord over ‘Crazy Nancy’, ‘Nervous Nancy,’ en ‘Nancy Antoinette’. Zo iemand had op Fox News nog even die kernachtige karakterisering van Mark Levin meegepikt: ‘Een vervelend, oud rotwijf, dat is wat is ze is, een gemeen losgelagen dwaallicht.’ Zo iemand had Fox-geruchten kunnen geloven dat Pelosi in 1967 in lsd handelde. Zo iemand was ingelicht over Pelosi’s ‘hoofdrol in het complot tegen het Amerikaanse volk’. Of zo iemand had geloofd dat Pelosi bloed van kinderen drinkt en eigenlijk een reptiel is, valt te bezien. Zo iemand was zeker verbaasd geweest te horen dat Nancy Pelosi in werkelijkheid ‘slechts’ de uitgaande voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is.

In het aantal keren dat Pelosi werd gehekeld door Republikeinse kandidaten, overtrof ze de zittende president ruimschoots. Ook aan de intensiteit van de afkeer kon Biden niet tippen. Dat was al zo op de roemruchte datum 6 januari 2021. Na afloop van de bestorming van het Capitool vertelde een seksegenote van Pelosi aan iedereen die het maar wilde horen: ‘We waren op zoek naar Nancy om haar in het verdomde brein te schieten. Maar we hebben haar niet gevonden.’

Op 28 oktober 2022 stond er ’s nachts om 2 uur een man bij haar woning in San Francisco die vroeg naar ‘Nancy’. Toen hij hoorde dat ze er niet was, sloeg de man met een hamer op de hoofd van Paul Pelosi, Nancy’s echtgenoot sinds 1963. Republikeinen veroordeelden de aanslag in matte termen en met fikse tegenzin. In de weken erna hekelden kandidaten ‘het Pelosi-regime’ alsof er niets was gebeurd.

Nancy Pelosi wordt 83. Ze was al op het bal ter ere van de inauguratie van John F. Kennedy, in januari 1961. Aan de hoeveelheid hekelingen die ze incasseerde sinds ze in 2003 voor het eerst aantrad als leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, kon zelfs Hillary Clinton niet tippen. Donald Trump is de auctor intellectualis van de term ‘Crazy Nancy’, maar Pelosi-haat bestond lang voor zijn politieke opkomst. Er zijn mensen die dit verschijnsel rationaliseren, die zeggen: een vrouw die al zo lang aan de politieke top verkeert, die zo zichtbaar is, en rijk en machtig, die krijgt onherroepelijk met negatieve aandacht te maken.

Maar als er sprake is van een afkeer van deze intensiteit, dan ontkom je er niet aan óók naar irrationele aspecten te kijken. Drie jaar terug publiceerde deze krant een inzichtelijke beschouwing over vrouwen die het goed doen bij radicaal-rechts: ‘Het vrouwelijke gezicht van radicaal-rechts is knap, jong, blond en beschouwt het hedendaags feminisme als een groot gevaar (…).’ Dit vrouwtype kijkt of in bewondering naar mannelijke leiders of is heel vocaal in steunbetuigingen.

Pelosi is de exacte tegenpool: oud, feministisch, assertief, niet blond, niet te imponeren. Vooral dat laatste wakkerde de haat in de Trump-tijd aan. Een vrouw die de vloer aanveegt met het discours van een bullebak, is één ding – dat zo’n bullebak zo’n vrouw zelfs niet een beetje kan intimideren, maakt haar onuitstaanbaar. De wens was de vader van de gedachte in nepnieuws waarin Pelosi werd neergezet als instabiel en nerveus. Dat is precies wat ze niet is. Dat zorgt waarschijnlijk voor de meeste haat: dat de reëel bestaande Pelosi taai is, dat die zich ondanks alle bedreigingen niet uit het veld liet slaan, dat die gewoon doorging.