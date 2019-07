Het is niet meer ‘the sky is the limit’ voor Schiphol, maar de luchthaven mag wél doorgroeien

Schiphol. De groei van de luchthaven wordt alleen toegestaan als de luchtvaartsector kan aantonen dat de hinder voor de directe omgeving vermindert. Beeld ANP

Voorwaarde voor groei is in ieder geval dat Schiphol het aantal nachtvluchten drastisch terugbrengt. Daarnaast moet het afspraken beter nakomen over het gebruik van start- en landingsbanen die de minste hinder veroorzaken. ‘Het is niet meer the sky is the limit, we gaan het andersom doen: de sector moet groei verdienen’, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Luchtvaart) vrijdag na afloop van de ministerraad.

Ondanks toenemende weerstand van omwonenden en milieuorganisaties wil het kabinet Schiphol niet op slot doen, maar groei ‘stapje bij stapje’ toestaan. Tot en met volgend jaar blijft de afgesproken grens van 500 duizend vliegbewegingen per jaar van kracht, daarna is onder voorwaarden meer luchtverkeer mogelijk.

Van Nieuwenhuizen gaat het kabinetsbesluit de komende tijd met onder meer bewoners- en milieuorganisaties bespreken. Die geven nu al aan dat het kabinet de verkeerde route neemt. ‘Als de minister het klimaat, de gezondheid en de leefomgeving echt serieus neemt, dan komt ze uit op krimp van Schiphol’, vinden Greenpeace en Natuur & Milieu. Bewonersorganisaties spreken van ‘onbehoorlijk bestuur’.

Klimaatdoelen

Met het toestaan van groei neemt Van Nieuwenhuizen een voorschot op de Luchtvaartnota die dit najaar verschijnt en waarin het luchtvaartbeleid tot 2050 wordt geschetst. Op welke termijn Schiphol tot 540 duizend vluchtbewegingen mag doorgroeien is onduidelijk. Van Nieuwenhuizen kondigde aan dat afspraken over hinderbeperking wettelijk verankerd gaan worden, maar ook daarover bleef ze vaag. ‘We gaan de komende tijd met alle belanghebbenden om tafel zitten.’

Volgens het kabinet vertegenwoordigt de luchtvaartsector een dusdanig groot economisch belang, dat het op slot zetten of krimpen van Schiphol te veel schade berokkent. ‘Schiphol is een pijler van onze economie.’ De minister zei vrijdag dat groei van de luchtvaart niet per se in strijd is met klimaatdoelen. ‘Er is de afgelopen jaren al milieuwinst geboekt, met slimme maatregelen is meer winst te boeken.’

Schiphol en KLM zijn tevreden dat het kabinet ruimte biedt voor groei. Het aantal van 540 duizend vliegbewegingen, dat het kabinet nu wil toestaan, ligt hoger dan de aantallen die eind vorig jaar in het polderorgaan Omgevingsraad Schiphol (ORS) over tafel gingen. De luchtvaartsector, omwonenden, milieuorganisaties, bestuurders in de regio en werkgevers konden toen niet tot een eensluidend advies komen.