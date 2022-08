‘Het is mijn taak om leraren te helpen. Als schoolbesturen daar niet aan meehelpen, zal ik ingrijpen’

Minister Dennis Wiersma Beeld Ernst Coppejans

Nu zijn dochter van vijf, de oudste van zijn twee kinderen, naar school gaat, komt Dennis Wiersma (36), minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, vrijwel dagelijks op een basisschool. Hij ziet van dichtbij hoeveel werk het is, een klas vol kleuters. ‘Ik vind twee kinderen soms al veel’, zegt hij lachend.

Een minister die zelf zijn kleintje op school komt afgeven, dat moet toch enige druk geven voor de leerkrachten die er werken. Hij merkt dat niet zo, zegt hij. Eén keer was er een leerkracht die, voor de grap, zei: ‘O, de minister van onderwijs komt vandaag kijken!’ ‘Ik kom als vader, dat weten ze daar heus wel. Ik vind het heerlijk om haar te brengen. En ik heb geen portefeuille waarbij ik grote kans loop met tomaten te worden bekogeld. Het is voor mij een ongelooflijke eer dat ik dit mag doen, om iets te betekenen voor de toekomst van kinderen. Onderwijs geeft je de sleutels in handen voor de rest van je leven.’

Toch is het geen gemakkelijke ministerspost die Wiersma, als eerste VVD-onderwijsminister sinds Loek Hermans (1998-2002), bemenst. Het gaat niet goed in het onderwijs. Er is een dramatisch lerarentekort, de aantrekkelijkheid en de status van het beroep zijn gekelderd. Kinderen van hoog- en van laagopgeleide ouders krijgen niet dezelfde kansen. En de leerprestaties dalen gestaag: in de afgelopen twintig jaar zakte Nederland bij de vakken lezen en rekenen op de ranglijsten van het internationale Pisa-onderzoek. Een kwart van onze 15-jarigen is praktisch ongeletterd. Het is erop of eronder.

Meteen na zijn aantreden nam Wiersma twee opmerkelijke besluiten: hij lanceerde een Masterplan Basisvaardigheden om het onderwijs in lezen, schrijven en rekenen effectiever te maken. En de Tweede Kamer nam zijn wetsvoorstel aan om scholen waar kinderen te weinig leren of zich onveilig voelen, of scholen die wanbeleid voeren, snel te kunnen sluiten, zonder lange verbetertrajecten of eindeloze mogelijkheden voor besturen om in beroep te gaan.

Daadkracht is hoognodig op het ministerie van Onderwijs. Schrok u bij uw aantreden van de staat van het onderwijs?

‘Ik wist wat ik kon verwachten. Het was een heel bewuste keus om ja te zeggen. Ik heb zelf veel vormen van onderwijs doorlopen. Ik heb bij de studentenvakbond en bij de FNV veel met jongeren gewerkt, en ik ben op veel scholen en opleidingen geweest. Ik kende de problemen.

‘Dat ons onderwijs de laatste vijftien jaar internationaal niet meer tot de top behoort, is ernstig. We moeten de weg omhoog weer zien te vinden. Als in het onderwijs dingen niet goed gaan, moeten we dat toegeven en er iets aan doen.

‘School moet de garantie bieden dat álle kinderen goed leren lezen, schrijven en rekenen. De basis op orde brengen, dat heeft mijn absolute prioriteit, vandaar dat Masterplan Basisvaardigheden. Bij de uitvoering daarvan gaan we leraren ondersteunen. Er komen hulpteams waarop leraren een beroep kunnen doen, zij komen naar de scholen en kunnen op verzoek van de leraar vakinhoudelijke en didactische hulp bieden.

‘De afgelopen jaren heeft de overheid vaak laten weten dat het beter moest in het onderwijs. Die boodschap kwam via de besturen bij de leraren terecht. Bij de eerste gesprekken die ik als minister voerde, dacht ik: hé, ik zit alleen met mensen van onderwijsorganisaties aan tafel. Ik ben tot het inzicht gekomen dat je het moet omdraaien: benader niet alleen de besturen, vraag zelf leraren wat ze nodig hebben. Daarom bezoek ik vaak scholen en praat ik met leraren. Iedereen kan mij benaderen met vragen, zorgen of ideeën, ik heb een makkelijk mailadres – dennis@minocw.nl – ik wil álles horen.

‘Ik geloof er heilig in: de leraar staat centraal. Uiteindelijk draait alles om de kwaliteit van het onderwijs dat kinderen krijgen. De basis wordt gelegd door de leraar, en ik vertrouw erop dat die dat goed kan. Het is een vak.

‘Mijn eerste verantwoordelijkheid ligt nu bij de leraar en de leerling. Het lerarentekort, de hoge werkdruk, het niveau van de basisvaardigheden – de nood is zo hoog, dat we ons daarmee acuut moeten bezighouden. Eerst de reparatiewerkzaamheden.’

Dennis Wiersma: ‘Ik was een laatbloeier.’ Beeld Ernst Coppejans

Op dit moment is er een tekort van 9.100 fulltime leraren in het primair onderwijs en 1.700 in het voortgezet onderwijs. Waardoor is het leraarschap zo onaantrekkelijk geworden?

‘De meesten staan met ziel en zaligheid voor de klas, maar hun bordje is de laatste jaren voller geworden. Er waren, ook in de Tweede Kamer, steeds meer wensen: scholen moesten aandacht besteden aan racisme, duurzaamheid, slavernij, voeding. Alles ís ook belangrijk. En de druk daaromheen wordt ook groter, bijvoorbeeld als kinderen extra hulp nodig hebben. Alleen, als je als leraar net te veel leerlingen hebt, net te veel overwerk, je leerlingen minder vooruitgaan dan je had gehoopt, dan is dit werk een ongelooflijke kluif.

‘Luister naar leraren, dan weet je wat voor hen het beroep onaantrekkelijk maakt: de hoge werkdruk, het gebrek aan zeggenschap en de lage salarissen. Dat gaan we oplossen. De salarissen zijn omhoog gegaan, de werkdruk moet omlaag. Leerkrachten moeten niet standaard overwerken maar betaald krijgen voor de uren die ze maken.

‘Waar leraren te weinig autonomie ervaren moeten we die teruggeven, daar gaan we op toezien. Als je als leraar iets krijgt opgelegd, dan werkt dat niet. Dat leraren zich vaak slechts uitvoerders voelen van wat bestuurders voor hen bedenken, leidt tot scheve gezichten.’

De leraar centraal stellen, autonomie en zeggenschap geven – het klinkt vanzelfsprekend. Dat is het niet. Wiersma is pas ruim een half jaar bezig, toch lijkt deze VVD-minister in dit opzicht te breken met het beleid van zijn voorgangers, of die nu van sociaal-democratische of christen-democratische snit waren. Met de mond beleden die dat de leraar een ‘held’ was, maar in de praktijk kregen de leraren weinig ruimte.

In de afgelopen dertig jaar waren de besturen oppermachtig, zij hadden in de praktijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, al bleef de overheid formeel hoofdverantwoordelijk – een constructie waar de VVD altijd achter heeft gestaan en waaraan ook Wiersma niet wil tornen. Na 1990 werden scholen gefinancierd met een ‘lumpsum’, door de besturen grotendeels naar eigen inzicht te besteden. Scholen moesten ook zelf hun problemen oplossen, waarbij het ministerie van Onderwijs vaak wegkeek. Ook lekte in het verleden overheidsgeld, bedoeld voor zaken als het verlagen van de werkdruk, of het aannemen van meer eerstegraads leraren, deels weg, omdat besturen het ergens anders aan besteedden. Aan uitbreiding van het management bijvoorbeeld, of aan onderwijsvernieuwingen die niet goed uitpakten.

Hoe voorkomt u dat dit nu weer gebeurt?

‘Schoolbesturen moeten dienend zijn. We zien dat het niet overal goed heeft gewerkt om schoolbesturen geld te geven ter verbetering van het onderwijs. Sommige scholen, die het toch al moeilijk hadden, die geen leraren konden vinden, zijn door financiële overheidshulp niet verbeterd. In principe is het goed dat besturen eigen verantwoordelijkheid dragen, maar zij moeten ervoor zorgen dat de zeggenschap in de school en in de klas bij de leraar ligt. En anders moet ik daarvoor zorgen.

‘Lastig aan deze discussie is dat ik niet de professionaliteit naar me toe kan trekken, die ligt terecht bij de leraar. Het is mijn taak om leraren te helpen en om mensen enthousiast te maken voor het onderwijs. Als schoolbesturen daaraan niet meehelpen, of niet bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs, zal ik ingrijpen.’

Trekt het ministerie van Onderwijs ook het personeelsbeleid op scholen naar zich toe?

‘Leraren die een vaste aanstelling willen, moeten die ook kunnen krijgen. Het is ontmoedigend als besturen steeds weer met korte, tijdelijke contracten werken. Als dat niet gebeurt, vind ik dat we als overheid moeten optreden.

‘Ik pleit voor scherper toezicht, voor een grotere rol van de Inspectie, er moeten daar mensen bij komen. De overheid mag hoge eisen stellen aan schoolbestuurders – niet alle bestuurders zijn even capabel. Ook ben ik blij dat we meer mogelijkheden krijgen om op te treden op scholen die slecht functioneren. Ze zijn schadelijk voor kinderen. Als een school zwak is, moeten ouders dat meteen weten.’

Er zijn grote verschillen tussen scholen in Nederland. Dat zet sommige kinderen meteen op achterstand.

‘Het maakt uit naar welke school je gaat, dat zou niet zo moeten zijn. Op sommige scholen komen veel ingewikkeldheden samen: leervertraging, een lerarentekort, kinderen met een moeilijke thuissituatie. Vaak is goed onderwijs bieden dan bijna onmogelijk. Daar moeten we hulp bieden. Niet alleen de overheid, ook de samenleving. Ook de schooldirecteur die het op zijn eigen school goed voor elkaar heeft, terwijl het op een school 500 meter verderop helemaal verkeerd gaat, mag zich niet achter de eigen luiken verschuilen.

‘Het moet niet uitmaken wat je ouders verdienen, of hoeveel opleiding ze hebben – collectief omarmen we die gedachte, maar individueel passen we dat niet altijd toe. Natuurlijk willen alle ouders het beste onderwijs voor hun kinderen – logisch. Het ongemakkelijke is dat daardoor armere en rijkere kinderen minder vaak bij elkaar in de klas zitten. Ik geloof niet dat daar een kwade bedoeling achter zit, maar realiseer je dat sommige ouders meer invloed hebben dan anderen. Ze weten hun kind op de beste scholen te krijgen en hebben geld voor een hoge ouderbijdrage en bijles. Mensen drommen zo steeds meer samen in hun eigen sociale bubbel. Van de overheid wordt gevraagd dat te repareren, maar de overheid alleen kan dat niet rechtbreien.’

Zelf heeft Dennis Wiersma een lange omweg in het onderwijs afgelegd. Hij begon op de mavo, vervolgens deed hij havo, daarna de propedeuse lerarenopleiding geschiedenis en een universitaire studie sociologie. Hij is een klassieke diplomastapelaar.

‘Die route heeft mij veel gebracht’, zegt hij. ‘Ik was de eerste in mijn familie die ging studeren. Ik had er me heel wat van voorgesteld, maar toen ik eenmaal op de universiteit was aangekomen, raakte ik teleurgesteld. Het vak zelf vond ik superinteressant – sociologie is voor mij een beetje als professioneel op een terrasje zitten en goed rondkijken wat je in de samenleving ziet. Maar het niveau en de kwaliteit van het onderwijs vielen me tegen, en soms ook de motivatie van studenten.

‘Voor veel medestudenten sprak het vanzelf dat ze gingen studeren. Voor mij was dat niet zo. Mijn ouders waren daar niet mee bezig. Ze zeiden: leer maar een vak, daar heb je wat aan. Ik heb het op eigen houtje gedaan. Ik wilde erg graag. Als je zo’n lange weg hebt afgelegd, wil je dat het de moeite waard is.

‘Tegelijk dacht ik ook: als ik vind dat die studie beter kan, moet ik daar zelf iets aan doen. Ik werd student-lid van het faculteitsbestuur, ik ben naar de Landelijke Studentenvakbond gegaan, daarover had ik in de krant gelezen. Daarna ben ik actief geworden in de vakbond FNV. Ik merkte: als je je ergens serieus mee bemoeit, bereik je iets.

‘Ik weet nog goed dat ik voor het eerst met de trein naar Utrecht ging, voor een gesprek bij de Studentenvakbond. Een grote, spannende reis. Toen ik op Hoog Catharijne aankwam, raakte ik meteen de weg kwijt. Ik was een bleu, verlegen jongetje uit Friesland. Ik kwam uit een klein stadje, waar mijn vader kok in een verzorgingshuis was en nu een snackbar heeft. Wij kwamen eens per jaar een dagje in Amsterdam, om te shoppen en naar Ajax - Heerenveen te gaan.

‘In Utrecht heb ik mijn draai gevonden. Ik ben in het bestuur van de Studentenvakbond gegaan, ik heb er mijn vrouw ontmoet en ik heb er een master bestuurs- en organisatiewetenschappen gedaan.’

Dennis Wiersma: ‘Sociologie is voor mij een beetje als professioneel op een terrasje zitten en goed rondkijken wat je in de samenleving ziet.’ Beeld Ernst Coppejans

U hebt uw kansen gegrepen. Maar het mavo-advies dat u kreeg is een duidelijk geval van onderadvisering. Koestert u wrok daarover?

‘Nee, en dat vind ik ook niet. Iets doet pas pijn als je er weet van hebt. Mijn ouders hadden niet het idee dat ik een te laag advies kreeg en ikzelf evenmin. Gaandeweg kwam ik erachter wat ik leuk vond en waar ik goed in was. Ik voelde me nooit benadeeld, ik keek altijd omhoog.

‘Ik was ook een laatbloeier. Toen ik 12 was, had ik veel aan mijn hoofd. Mijn ouders gingen uit elkaar, ik bleef bij mijn moeder wonen, mijn zusje bij mijn vader. Ik had helemaal geen zin in school. Mijn moeder was arbeidsongeschikt, ik voelde me thuis verantwoordelijk. Wij voerden geen gesprekken aan de keukentafel over mijn toekomst, we hádden geen tafel in de keuken.

‘Zo’n omweg heeft ook voordelen. Alles wat op je pad komt brengt je iets. Je had bij mij in groep 8 kinderen die meteen naar het gymnasium gingen. Sommigen werden door hun ouders gepusht, hadden er geen zin in en liepen volkomen vast. Ik heb geen enkele druk ervaren. Ik werd gedreven door nieuwsgierigheid naar het onbekende.’

U hebt succesvol kunnen ‘stapelen’. Dat werd de afgelopen twintig jaar juist ontmoedigd. Veel schoolbesturen willen liever geen stapelaars, omdat die een risico vormen op zittenblijven of zakken.

‘Ik had zeker het geluk dat stapelen lukte, én er was een leraar geschiedenis die mij steunde en inspireerde. Dan kom je in een positieve spiraal. Maar: op de mavo zitten is net zo prima als elke andere schoolsoort. Ik heb weleens gedacht: moet ik het wel op mijn cv zetten, dat ik mavo heb gedaan? Dat slaat natuurlijk nergens op. Ik ben er juist trots op. Er wordt veel te negatief gedacht over het vmbo. Sommige mensen zijn goed in dingen maken, anderen halen hun kennis vooral uit boeken. Maar in onze samenleving vinden we dan de één slimmer of beter dan de ander, belachelijk. Ik word daar nog steeds boos over.

‘Laatst was ik op een basisschool in Amsterdam-Zuid. Een leerkracht zei tegen mij: bij een havo-advies hebben we hier huilende ouders. De druk die de ouders uitoefenen is enorm. Het gevoel dat je je ouders teleurstelt, is naar voor een kind. Die ouders hebben ook boter op hun hoofd. Ik hoor ze weleens klagen dat ze voor hun eigen bedrijf geen vakmensen kunnen vinden.’

In Nederland is het schooladvies in groep 8 in hoge mate bepalend voor de mogelijkheden van kinderen. Wie hoger onderwijs heeft gevolgd krijgt, gemiddeld, later een hoger inkomen, is gezonder en leeft langer dan wie praktisch onderwijs volgde. Nog altijd krijgen kinderen van ouders met minder opleiding of inkomen in Nederland gemiddeld een lager schooladvies dan evengoed presterende kinderen van hoogopgeleiden. Wij zijn het enige Oeso-land waar geen objectieve standaard is bij de selectie voor het voortgezet onderwijs. Vooroordelen bij de leerkracht over het sociale milieu kunnen daardoor een rol spelen.

Ouders zijn zich bewust van de gevolgen van het schooladvies. Het doet ook iets met een kind om onderschat te worden.

‘Dat probleem van onderadvisering naar sociaal milieu zie ik ook. Het is een terecht verwijt, er moet iets aan gebeuren. Het is geen kwade wil van de leerkrachten, daarvan ben ik overtuigd, maar de kwaliteit van advisering is niet overal goed. En zelfs als onderadvisering na een goede toetsscore wél wordt gecorrigeerd door de school, zijn ouders vaak te laat voor de school van hun voorkeur. Daarom moeten vanaf volgend jaar alle groep 8-leerlingen zich in dezelfde week aanmelden voor de middelbare school, dat hebben we onlangs in de wet geregeld. En stapelen blijft heel belangrijk en het mogelijk maken van brede brugklassen ook.

‘We moeten in het onderwijs geen belemmeringen opwerpen voor wie zich wil ontwikkelen, praktisch of theoretisch. Alle wissels moeten zo zijn neergezet dat je, als er een vonk overslaat, van route kunt veranderen.’

Pleit u daarmee voor een latere definitieve selectie voor het vervolgonderwijs, zoals de Onderwijsraad heeft geadviseerd? De best presterende onderwijslanden kennen latere selectie. De kansenongelijkheid wordt kleiner door latere selectie.

‘Ik kan een heel eind meegaan met de gedachte dat we kinderen niet op zo’n jonge leeftijd moeten selecteren – een latere definitieve selectie voor sommigen en vooral meer differentiatie voor iedereen, zodat we toekomstmogelijkheden langer openhouden. Maar ik wil niet zomaar een grote, megalomane stelselwijziging invoeren. Belangrijk is dat we allereerst de mogelijkheid tot stapelen bieden, en dat scholen kunnen kiezen voor brede brugklassen.

‘Er zit mij toch iets dwars in die discussie over gelijke kansen. Dat er kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, is verschrikkelijk. Daar kan de school helpen. Maar er zit wel een spanning. Ik kreeg als kind thuis wel een boterham, maar een hele goedkope, met een vies plakje kaas. Die gooide ik vaak weg. Die boterham staat symbool voor iets wat ontbreekt: een ontbijtcultuur. Dat je leert wat goed eten is, dat je samen je dag bespreekt, dat je hoort over het werk van je moeder. Wij zaten met het ontbijt voor de tv, en met het avondeten ook.

‘We hebben veel scholen met kinderen van ouders met dezelfde opvoedstijl. Dat kind krijgt niet het beste.’

Is de kansenongelijkheid dan de schuld van de ouders?

‘Nee. Het is die ouders niet te verwijten: als je een school hebt waar voornamelijk hetzelfde type ouders op zitten, met dezelfde opvoedstijl, dan stimuleer je elkaar niet om het eens anders te doen. Je kunt wel ontbijt op school geven, maar denk niet dat het daarmee klaar is.

‘Ik verwijt het ook mijn eigen moeder niet. Zij zorgde voor ons met alle liefde en trots die ze in zich had. Ik heb pas later geleerd wat er mogelijk was, in het onderwijs, in mijn werk. Als ik een andere jeugd had gehad, dan had ik dit inzicht waarschijnlijk niet opgedaan.’